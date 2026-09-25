El ajuste de WhatsApp para enviar imágenes y videos en mayor resolución sin usar Documentos

La compresión estándar de WhatsApp reducía las fotografías a una resolución cercana a los 1600 x 1200 píxeles. REUTERS/Dado Ruvic

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WhatsApp incorporó una función que permite enviar fotos y videos con calidad superior sin recurrir al truco de adjuntarlos como archivo. Se trata del modo Alta Definición, un ajuste que reduce al mínimo la compresión que la aplicación aplicaba históricamente al contenido multimedia compartido desde la Galería. Con esta herramienta, los usuarios logran conservar nitidez en sus envíos sin necesidad de convertir cada imagen en un documento adjunto.

Antes de la llegada de esta función, cualquier foto o video enviado por el chat perdía entre un 70% y un 80% de su resolución original, un mecanismo que la aplicación utilizaba para ahorrar datos móviles y espacio de almacenamiento en los dispositivos.

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Qué diferencia hay entre calidad HD y enviar como documento

La compresión estándar de WhatsApp reducía las fotografías a una resolución cercana a los 1600 x 1200 píxeles, mientras que los videos quedaban limitados a 480p. Con el modo HD activado, las imágenes pueden alcanzar hasta 4096 x 2692 píxeles o directamente la resolución nativa del sensor de la cámara, y los videos se envían en 720p o 1080p.

WhatsApp incorporó una función que permite enviar fotos y videos con calidad superior sin recurrir al truco de adjuntarlos como archivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe una diferencia importante frente a la opción de enviar contenido como documento. Ese método no aplica ninguna compresión y conserva el 100% de la información original, incluida la metadata del archivo. La opción HD, en cambio, aplica una compresión mínima que mantiene la nitidez visual sin generar archivos de gran peso, lo que la convierte en una alternativa más práctica para el uso cotidiano dentro de los chats.

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Cómo activar la calidad HD por defecto en los ajustes

Quienes prefieran que todo su contenido multimedia se envíe siempre en alta resolución pueden configurar esta opción de manera permanente, sin necesidad de seleccionarla en cada envío.

El proceso requiere tener la aplicación actualizada. En Android, se debe ingresar a los tres puntos verticales ubicados en la esquina superior derecha. En iOS, el acceso se encuentra en la pestaña de Ajustes o Configuración, situada en la esquina inferior de la pantalla.

El proceso requiere tener la aplicación actualizada. REUTERS/Dado Ruvic

Dentro del menú principal, hay que dirigirse a la sección Almacenamiento y datos. Allí aparece el apartado denominado Calidad de carga de los archivos, también identificado en algunas versiones como Calidad de carga de contenido multimedia.

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El paso final consiste en seleccionar la opción Calidad HD y guardar los cambios. Una vez configurado, todas las fotos y videos compartidos desde ese dispositivo mantendrán la resolución más alta disponible de forma automática.

Cómo enviar un archivo puntual en alta definición

Para quienes no desean modificar la configuración general de la aplicación, existe la posibilidad de aplicar la calidad HD únicamente a un envío específico.

El procedimiento comienza al abrir un chat y seleccionar el icono de la cámara o el símbolo de clip (o el signo +, según el dispositivo) para adjuntar contenido desde la Galería.

Para quienes no desean modificar la configuración general de la aplicación, existe la posibilidad de aplicar la calidad HD únicamente a un envío específico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la pantalla de edición previa al envío, aparece un icono identificado como HD en la parte superior. Al tocarlo, se despliega la opción Calidad HD, que debe seleccionarse antes de confirmar el envío del archivo.

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Una vez enviado, el mensaje muestra un distintivo con la palabra HD en la esquina inferior de la imagen o el video, lo que permite identificar visualmente que ese archivo fue compartido en su máxima calidad disponible.

Enviar como Documento en WhatsApp: la forma de compartir archivos sin perder calidad

La opción de enviar archivos como Documento en WhatsApp permite compartir imágenes, videos y otro tipo de ficheros en su calidad nativa, ya que evita por completo el algoritmo de compresión que aplica la plataforma.

Enviar archivos como Documento en WhatsApp permite compartir fotos, videos y otros formatos conservando intacta su calidad original. REUTERS/Dado Ruvic

Al utilizar esta alternativa en lugar del selector de fotos tradicional, el archivo se transfiere sin modificaciones en la resolución, los colores ni los metadatos. De esta manera, el receptor obtiene una copia idéntica a la captura original del sensor.

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Este método también amplía el límite de tamaño permitido por archivo hasta los 2 GB, muy por encima de las restricciones que aplican al envío estándar de fotos y videos.

Esa capacidad lo convierte en un recurso útil tanto para fotógrafos o creadores de contenido que necesitan preservar la máxima calidad profesional, como para quienes comparten videos extensos o carpetas comprimidas que superan los límites habituales de la aplicación.