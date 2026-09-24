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Nuevos juegos gratis en Epic Games Store: reclama títulos de fantasía y estrategia antes del 1 de octubre

Una vez que el usuario añade el juego a su biblioteca dentro de la ventana de tiempo disponible, el acceso queda garantizado de forma permanente

La dinámica de regalos semanales que mantiene Epic Games no presenta cambios respecto a entregas anteriores.
La dinámica de regalos semanales que mantiene Epic Games no presenta cambios respecto a entregas anteriores.
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Epic Games Store vuelve a repartir juegos sin costo para sus usuarios de PC. La plataforma habilitó la descarga gratuita de Astrea: Six Sided Oracles y Mechabellum, dos propuestas que combinan fantasía y estrategia militar. Ambos títulos permanecerán disponibles hasta el 1 de octubre de 2026, cuando el catálogo se renueve con nuevas ofertas.

La dinámica de regalos semanales que mantiene Epic Games no presenta cambios respecto a entregas anteriores. Cualquier usuario con cuenta en la tienda puede sumar los juegos a su biblioteca digital sin desembolsar dinero, siempre que complete la reclamación dentro del plazo establecido.

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Cómo reclamar los juegos gratis de esta semana en Epic Games Store

El proceso para obtener Astrea: Six Sided Oracles y Mechabellum se mantiene sin variaciones respecto al mecanismo habitual de la tienda. Los interesados cuentan con siete días para agregar ambos títulos a su cuenta, un plazo que vence el 1 de octubre.

La plataforma habilitó la descarga gratuita de Astrea: Six Sided Oracles y Mechabellum.
La plataforma habilitó la descarga gratuita de Astrea: Six Sided Oracles y Mechabellum.

La reclamación puede realizarse tanto desde la aplicación de escritorio como desde el sitio web oficial de Epic Games Store. Una vez que el usuario añade el juego a su biblioteca dentro de la ventana de tiempo disponible, el acceso queda garantizado de forma permanente, sin necesidad de pagos posteriores.

Ahora bien, pasado el 1 de octubre, el sistema actualizará automáticamente la oferta vigente para dar paso a los siguientes títulos gratuitos confirmados por la compañía.

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Astrea: Six Sided Oracles, roguelike de construcción de mazos

Uno de los dos regalos disponibles esta semana es Astrea: Six Sided Oracles, un roguelike que combina mecánicas de construcción de mazos con tiradas de dados. La propuesta sitúa a los jugadores en la piel de un Oráculo que debe recorrer las ruinas de una civilización extinta.

Steam - juegos gratis - Astrea: Six Sided Oracles - Mechabellum - tecnología - 24 de septiembre
(Steam)

La trama parte de un cataclismo que redujo a escombros a las sociedades del universo del juego. Una llamada misteriosa despierta a los héroes de esta historia y los convoca hacia el epicentro del antiguo desastre, dando inicio a una aventura marcada por artefactos místicos, deidades vengativas y plagas de corrupción.

En Steam, el título acumula un 92% de reseñas positivas sobre más de 3.000 valoraciones de usuarios, una cifra que respalda su recepción dentro de la comunidad de jugadores de rol y estrategia por turnos.

Mechabellum, estrategia y batallas automáticas con mechas

El segundo juego gratuito de la semana es Mechabellum, una propuesta radicalmente distinta orientada a los fans de la estrategia militar y los combates entre mechas. El título propone batallas automáticas entre ejércitos gigantescos, donde el jugador define la estrategia antes de que comience cada enfrentamiento.

Steam - juegos gratis - Astrea: Six Sided Oracles - Mechabellum - tecnología - 24 de septiembre
(dailymotion)

La mecánica central exige reclutar tropas, personalizar unidades y dominar formaciones tácticas para superar a los rivales en choques multitudinarios. A diferencia de otros juegos del género, Mechabellum no depende de la velocidad de clics del jugador, sino de la planificación y la eficacia táctica previa a cada batalla.

El título suma un 84% de reseñas favorables en Steam, respaldado por la opinión de más de 17.500 usuarios, lo que lo posiciona como una de las propuestas de estrategia mejor valoradas dentro de la plataforma de Valve.

Próximos juegos gratis confirmados para octubre en Epic Games Store

Quienes no encuentren atractivo en la fantasía ni en la estrategia militar ya pueden anticipar la siguiente tanda de regalos. Epic Games confirmó que, a partir del 1 de octubre de 2026, el catálogo gratuito se renovará con dos nuevos títulos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El primero es Buried Stars, una aventura centrada en el misterio y ambientada dentro de un programa de supervivencia transmitido en vivo. El segundo es System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, una versión que actualiza la experiencia de ciencia ficción original lanzada en 1999.

Con este anuncio, Epic Games Store mantiene su calendario habitual de renovación semanal, que continúa dando acceso a juegos de distintos géneros sin costo para los usuarios registrados en la plataforma.

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