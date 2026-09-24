El comentario transfóbico de Daniel Avellaneda contra Flor de la V: “Este señor tiene la mente equivocada”

Daniel Avellaneda lanzó comentarios transfóbicos contra Florencia de la V durante la emisión de un programa en Radio Rivadavia (Video: SQP, América TV)

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Florencia de la V quedó en el centro de una polémica mediática después de que el periodista deportivo Daniel Avellaneda se refiriera a ella como “un señor” durante un debate al aire en el pase de Radio Rivadavia conducido por Cristina Pérez y Jonatan Viale. El episodio se originó a partir de un posteo de la conductora sobre un fallo judicial y derivó, horas más tarde, en un tenso cruce entre Avellaneda y una cronista del ciclo SQP (América TV) que se acercó a pedirle declaraciones a la salida de la radio.

La controversia comenzó cuando en el estudio se leyó un mensaje que Florencia de la V había publicado en la red social X sobre la jueza Laura De Marinis, en el que cuestionó el trato mediático desigual hacia distintos sobreseimientos judiciales. “Todos contra la jueza Laura de Marinis. Porque algunos sobreseimientos provocan indignación nacional y otros apenas merecen un comentario”, había escrito la conductora, en referencia al fallo que sobreseyó a un menor de 14 años.

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La polémica se originó por una publicación de Florencia de la V sobre el tratamiento mediático a un fallo de la jueza Laura De Marinis

A partir de esa lectura, Avellaneda cuestionó la opinión de la conductora con una serie de frases que insistían en desconocer su identidad de género. “Este señor tiene la mente equivocada”, repitió en varias oportunidades durante el debate radial, y luego redobló la agresión con una frase adicional: “Es un señor, es un señor impresentable, una vergüenza”. Pese a la insistencia de sus compañeros de mesa, Viale intentó correr el eje de la discusión y remarcar la identidad de la conductora. “Es una mujer y hay que respetar eso. No tiene nada que ver. Ahora, su pensamiento político, no”, intentó aclarar el conductor, sin lograr que Avellaneda modificara su postura.

Cristina Pérez, por su parte, optó por el silencio durante todo el segmento y no intervino para cuestionar los dichos de su compañero de programa. Consultada más tarde a la salida de la radio por un movilero de SQP sobre el episodio, la conductora volvió a evitar cualquier definición. “No me meto en polémicas, mi amor, en serio. Los quiero un montón”, respondió en reiteradas ocasiones ante las preguntas del cronista, sin referirse de manera directa al comentario transfóbico.

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El conflicto escaló cuando “Lu”, cronista de SQP, se acercó hasta la salida de la radio para consultarle a Avellaneda por sus declaraciones. Según relató la propia periodista, el hombre reaccionó de manera agresiva ante sus preguntas y ratificó su postura. “¿No es un señor? Me parece que es un señor. ¿Biológicamente no es un hombre? Para mí no es una mujer”, sostuvo Avellaneda ante la cronista.

Cristina Pérez evitó opinar sobre los comentarios de su compañero de mesa tanto durante la transmisión radial como ante la prensa

La situación se tensó todavía más cuando el periodista comenzó a gritarle y a llamar a la policía durante el encuentro, según el relato de Lu. La cronista contó que el hombre llegó a rozarle el teléfono con el que registraba la nota y realizó gestos despectivos sobre la genitalidad de la conductora. “Me pareció horrible. No la pasé bien”, cerró la periodista sobre el episodio, que requirió la presencia de un efectivo policial en la puerta de la radio para evitar que la discusión escalara.

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Consultado telefónicamente por su colega Nico Peralta mientras se desarrollaba el debate televisivo, Avellaneda mantuvo su posición sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento y utilizó una comparación para justificar su postura. “Yo puedo considerarme pájaro y si me tiro de un balcón, no vuelo”, argumentó, según transmitió Peralta al aire del programa.

La figura televisiva compartió un mensaje difundido por Yanina Latorre, donde señaló que esos cuestionamientos no la ofenden y los vinculó con la falta de argumentos de quienes los realizan (Video: SQP, América TV)

Los conductores de Radio Rivadavia evitaron asumir responsabilidad por lo sucedido en su propio espacio radial. Mientras Pérez insistió en no pronunciarse alegando que no se mete en polémicas, Viale se concentró únicamente en discutir el fallo judicial de la jueza De Marinis, sin profundizar sobre la agresión verbal que había tenido lugar en su programa.

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Ante la repercusión del episodio, Viale se comunicó con la conductora de SQP, Yanina Latorre, y reconoció que la situación había estado mal. “Estuvo mal eso, ya se lo dije al aire, estuvo mal”, escribió el conductor, aunque remarcó que mantenía su desacuerdo con la opinión de Florencia de la V sobre el fallo judicial que había dado origen al debate.

Florencia de la V se refirió a la polémica a través de un mensaje que Latorre hizo circular en su programa. “Es más de lo mismo. Hace años que me atacan con lo mismo, como si me ofendieran. Eso es no tener argumentos”, escribió la conductora en respuesta al episodio.

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