Cuba

Una caravana italiana lleva energía solar a Cuba ante colapso eléctrico

Diversas organizaciones del país europeo recolectaron miles de dólares para instalar paneles fotovoltaicos en centros comunitarios y hospitales de la isla, intentando mitigar el constante colapso eléctrico que padece la sociedad

Un equipo de instaladores de sistemas fotovoltaicos sube paneles al techo de un comedor para personas mayores administrado por una iglesia católica en el barrio de Guanabacoa, en La Habana, el 4 de febrero de 2026. La creciente crisis energética está transformando la vida cotidiana y empujando a la gente hacia soluciones profundamente desiguales. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)
Un equipo de instaladores de sistemas fotovoltaicos sube paneles al techo de un comedor para personas mayores administrado por una iglesia católica en el barrio de Guanabacoa, en La Habana, el 4 de febrero de 2026. La creciente crisis energética está transformando la vida cotidiana y empujando a la gente hacia soluciones profundamente desiguales. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)
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Una caravana italiana de activistas, europarlamentarios y dirigentes sindicales informó este jueves que reunió USD 426,700 para instalar paneles solares en centros de salud, cultura y producción de alimentos de Cuba, en medio de la crisis energética que afecta a la isla.

La iniciativa, denominada Energía por la vida. Encendamos la luz en Cuba, prevé la colocación de sistemas fotovoltaicos en instituciones de La Habana, Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma. Según los datos difundidos por la delegación, las obras alcanzarán a unas 800,000 personas.

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La campaña fue promovida por la Asociación Recreativa Cultural Italiana (ARCI), la Confederación Nacional Italiana del Trabajo, la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba y otros colectivos y partidos de izquierda italianos. Sus integrantes permanecerán en Cuba hasta el 30 de septiembre.

Además de los paneles solares, la misión llevará medicamentos y útiles escolares a entidades locales. La delegación fue recibida por autoridades cubanas en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, organismo sancionado por Estados Unidos.

Una persona pasa en motocicleta eléctrica junto a un panel solar en una calle mientras la red eléctrica nacional de Cuba colapsaba al mediodía, dejando a unos 10 millones de personas sin electricidad, en La Habana, Cuba, el 6 de julio de 2026. REUTERS/Norlys Pérez
Una persona pasa en motocicleta eléctrica junto a un panel solar en una calle mientras la red eléctrica nacional de Cuba colapsaba al mediodía, dejando a unos 10 millones de personas sin electricidad, en La Habana, Cuba, el 6 de julio de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

Paneles para salud, cultura y alimentos en zonas con cortes frecuentes

Los organizadores señalaron que los equipos serán destinados a espacios vinculados con la atención sanitaria, actividades culturales y la producción de alimentos. La medida apunta a reducir la dependencia de la red eléctrica nacional en instalaciones que enfrentan interrupciones frecuentes del suministro.

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Cuba atraviesa una crisis energética marcada por la escasez de combustible, averías en centrales termoeléctricas y dificultades para renovar la infraestructura de generación y distribución. Los apagones afectan a hogares, comercios, servicios estatales y actividades productivas.

De acuerdo con la información distribuida por la caravana, la isla registró al menos 8 apagones masivos en lo que va de 2026. Los cortes se suman a un escenario de deterioro económico y social, con problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, además de inflación y una dolarización parcial de la economía.

Los paneles solares se convirtieron en una de las alternativas que más se utilizan en el país para sostener servicios esenciales y reducir el impacto de los cortes eléctricos. El Gobierno cubano también impulsa inversiones en fuentes renovables, aunque la red nacional mantiene una alta dependencia de plantas termoeléctricas antiguas y de combustibles fósiles.

Varias personas se congregan en un parque en busca de cobertura móvil y para escapar del calor en sus hogares tras el colapso de la red eléctrica nacional de Cuba, el tercer apagón importante en nueve días, en La Habana, Cuba, el 14 de julio de 2026. REUTERS/Norlys Pérez
Varias personas se congregan en un parque en busca de cobertura móvil y para escapar del calor en sus hogares tras el colapso de la red eléctrica nacional de Cuba, el tercer apagón importante en nueve días, en La Habana, Cuba, el 14 de julio de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

La comparación de ARCI con las caravanas a Gaza

Walter Massa, presidente de ARCI, vinculó el viaje a Cuba con otras acciones de solidaridad internacional realizadas por organizaciones italianas. “El mismo principio con que llegamos en 2024 y 2025 a las puertas de Gaza es el que nos impulsa a llegar aquí”, afirmó durante el recibimiento en La Habana.

Massa sostuvo que el actual recorrido representa una etapa de una campaña que continuará después del regreso de la delegación a Italia. “Es solo una fase de una campaña que continuará”, dijo. También anticipó que los participantes buscarán relatar en su país “lo que realmente está sucediendo en Cuba”.

La información divulgada por la misión atribuyó parte de la situación energética y económica a las medidas de Estados Unidos contra la isla. Washington aplica desde hace décadas un embargo económico sobre Cuba, mientras que el Gobierno cubano denuncia que las restricciones dificultan el acceso a combustibles, financiamiento y bienes esenciales.

Las solineras, el último invento de los cubanos contra los apagones
ACOMPAÑA CRÓNICA: CUBA ENERGÍA AME3424. LA HABANA (CUBA), 31/08/2026.- Personas cargan sus motos eléctricas en una 'solinera' el 31 de agosto de 2026 en La Habana (Cuba). La autonomía de la solinera y su independencia del sistema energético reside en 24 paneles solares, tres baterías y sus inversores. Con esta capacidad se pueden llegar a cargar un total de 60 vehículos al día: autos pequeños, motocicletas y triciclos. EFE/Ernesto Mastrascusa

La caravana prevé completar durante los próximos días la entrega de los insumos médicos y escolares, además de coordinar la instalación de los sistemas solares en las instituciones seleccionadas de las provincias orientales y la capital cubana, informó EFE.

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