Tecno

Una actualización de Samsung apagó heladeras inteligentes y arruinó la comida de usuarios

La falla llegó justo antes la festividad de Chuseok, cuando las familias surcoreanas ya habían llenado sus heladeras de comida para el feriado

Persona de espaldas guarda un recipiente rectangular con pechugas de pollo cocidas y tapa azul en la heladera, que contiene sandía, espárragos y otros vegetales.
La falla se originó cuando una versión de prueba interna del firmware llegó por error a usuarios reales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una actualización de software de Samsung dejó sin funcionar a un grupo de heladeras inteligentes en Corea del Sur, apagó la refrigeración y arruinó la comida almacenada justo antes del feriado de Chuseok, la principal celebración familiar del país.

Los reclamos se concentraron en los modelos Bespoke AI 4-Door, lanzados a partir de 2024, según reportó el sitio surcoreano ZDNet Korea. Los equipos dejaron de enfriar, la puerta automática dejó de abrirse y la luz interior se apagó por completo.

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El problema se detectó apenas dos o tres días antes de Chuseok, que este año se celebra entre el 24 y el 26 de septiembre, de acuerdo con Tom’s Hardware. Millones de familias surcoreanas ya habían llenado sus heladeras con alimentos para el feriado.

Cocina con un refrigerador blanco de cuatro puertas, una pared de bloques de vidrio, muebles de cocina, una planta y un cuadro abstracto
Los modelos Bespoke AI 4-Door, lanzados desde 2024, dejaron de enfriar y de abrir su puerta automática. (Foto: Samsung)

Una clienta relató que llegó a su casa a las siete de la tarde y notó que la puerta automática no respondía, que la luz interior no encendía y que la temperatura empezaba a subir. Reinició el equipo varias veces sin resultado.

“Tiré 20 kilos de comida podrida hoy, ¿cómo se supone que voy a pasar el feriado ahora?”, escribió otro usuario en el foro Samsung Members, según citó Tom’s Hardware.

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Otros compradores describieron escenas similares en redes sociales. “Toda la comida de Chuseok se me va a echar a perder” y “¿qué hago con la anguila y la carne premium que compré?”, publicaron dos usuarios citados por el mismo medio.

Samsung suspendió la actualización defectuosa tras los primeros reclamos de clientes. (Reuters)
Samsung suspendió la actualización defectuosa tras los primeros reclamos de clientes. (Reuters)

Un error interno que llegó al público

Samsung explicó que la falla se originó porque una versión de prueba interna del firmware se distribuyó por error a usuarios reales a través de SmartThings, la plataforma que gestiona sus electrodomésticos conectados, según un comunicado citado por Cybernews.

La empresa suspendió de inmediato la actualización tras recibir los primeros reclamos. “El software había sido distribuido por error”, declaró un vocero de Samsung Electronics citado por Cybernews, que agregó que la compañía trabajaba para resolver el problema antes del feriado.

El alcance exacto del incidente no fue precisado: Samsung no publicó una lista de los números de serie afectados ni confirmó cuántas unidades quedaron sin funcionar, según consignó el sitio especializado Cryovex. Distintos medios estimaron la magnitud de forma dispar: algunos hablaron de cientos de equipos dañados y otros, como Tom’s Hardware, de miles de usuarios reclamando por el mismo problema en los foros oficiales de la marca.

Un hombre sostiene un papel y un bolígrafo mientras observa el interior de un refrigerador abierto lleno de verduras, frutas y lácteos.
La compañía descartó un defecto de hardware o una caída general de la plataforma SmartThings. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Samsung aclaró que el problema no se debe a un defecto de hardware ni a una caída general de la plataforma SmartThings, según reportó el sitio PC Guide. La causa quedó circunscripta al paquete de software distribuido por error.

Los equipos de la línea Bespoke AI 4-Door se venden por cifras cercanas a los USD 4.000, de acuerdo con el sitio Futurism, lo que convirtió a un electrodoméstico premium en un aparato inútil de un día para el otro. El diario surcoreano SBS precisó que algunos usuarios recurrieron a hielo seco dentro de las heladeras averiadas como medida de emergencia mientras esperaban asistencia técnica.

La carrera contra el feriado

Samsung anunció que pondría en marcha un sistema de guardias durante el fin de semana del 26 y 27 de septiembre para atender pedidos de reparación urgente, según informó SBS. La compañía pidió a los usuarios afectados que trasladaran los alimentos a conservadoras o hieleras mientras esperaban la visita técnica, y se comprometió a restablecer el funcionamiento de las heladeras antes de que comenzara el feriado, aunque medios locales advirtieron que algunas reparaciones podían extenderse más allá de esa fecha.

La empresa evalúa una compensación por los alimentos perdidos, sin confirmar aún un mecanismo de reembolso. (Reuters)
La empresa evalúa una compensación por los alimentos perdidos, sin confirmar aún un mecanismo de reembolso. (Reuters)

Técnicos de servicio comenzaron a reemplazar placas madre en los equipos dañados, según reportó Tom’s Hardware. Muchos clientes, mientras tanto, reclamaron algún tipo de resarcimiento económico por la comida perdida.

Samsung dijo que está evaluando si ofrecerá compensación por los alimentos arruinados, pero no confirmó un programa de reembolso concreto, un monto ni un mecanismo de reclamo, según el mismo relevamiento de Tom’s Hardware.

El episodio reavivó las críticas sobre la dependencia de electrodomésticos básicos de actualizaciones remotas que el usuario no puede rechazar ni revisar antes de instalarlas. En foros como Reddit circularon publicaciones que mencionaron además un reclamo previo contra la misma línea: la aparición de publicidad en sus pantallas, algo que Samsung había prometido no incluir, según recogió Cybernews.

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