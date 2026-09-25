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Fabiana Araujo y Marcelo Dimini sellarán su amor con una íntima boda: los detalles del casamiento

La conductora y el empresario darán el sí este sábado 26 de septiembre, acompañados por familiares, amigos y figuras del espectáculo

Fabiana Araujo se casa
El empresario Marcelo Dimini le propuso matrimonio a Fabiana Araujo durante unas vacaciones en Punta Cana a la orilla del mar
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Tras conocerse en 2025, la conductora y exmodelo Fabiana Araujo y el empresario Marcelo Dimini decidieron apostar al amor y este sábado 26 de septiembre celebrarán su casamiento. La ceremonia está prevista para las 18:30 en SOMMA, el rooftop situado frente al Hipódromo de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y reunirá a familiares, amigos y colegas de la novia vinculados con la moda y el espectáculo.

La fecha elegida tiene un significado especial para Araujo, ya que coincide con su cumpleaños. La invitación que la pareja envió a sus seres queridos resume el clima de la jornada: “Fabiana y Marcelo se casan y quieren que seas parte de este día único”. Allí confirmaron que el encuentro comenzará al atardecer y que será en la Ciudad de Buenos Aires.

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El vínculo entre ambos comenzó con un cruce casual en un restaurante cercano a la casa de la periodista. Araujo volvía de participar del ciclo de Susana Roccasalvo y decidió salir a cenar sola. En su mesa pidió burrata, una de las especialidades del lugar. Dimini, que también había elegido el mismo plato, se acercó con una pregunta que abrió la primera conversación: “¿La mejor burrata del condado o del país?”.

El intercambio fue breve. Hubo sonrisas y algunas palabras, pero cada uno siguió con su noche. En ese momento, el encuentro parecía destinado a quedar como una anécdota de restaurante. Sin embargo, meses más tarde volvieron a encontrarse de manera virtual, a través de Instagram.

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Fabiana Araujo se casa
El primer encuentro entre la pareja ocurrió de manera casual en un restaurante tras una conversación sobre un plato de burrata

La conductora reconoció a Dimini al verlo en una publicación y advirtió que él ya la seguía en la red social. “Ahí lo reconocí por la foto. Me di cuenta de que me seguía”, recordó Araujo sobre ese segundo contacto. A partir de entonces iniciaron conversaciones que primero transcurrieron por mensajes privados y luego continuaron por WhatsApp.

El empresario le propuso una salida y esa cena marcó el comienzo de la relación. La despedida también quedó entre los recuerdos de la pareja: cuando Dimini acompañó a Araujo hasta su casa, se abrazaron antes de separarse. Desde aquel encuentro, según relató la periodista, el vínculo se consolidó y ambos comenzaron a compartir su vida cotidiana.

La decisión de formalizar la relación llegó durante un viaje al Caribe. Bajo la luna llena de febrero, Dimini le propuso matrimonio a la conductora. La escena definió el paso siguiente de una historia que se había iniciado con una coincidencia gastronómica y había continuado en las redes sociales.

Fabiana Araujo se casa
Fabiana Araujo y Marcelo Dimini celebran su casamiento el 26 de septiembre, en una fecha que coincide con el cumpleaños de la conductora

Para el enlace, los novios eligieron el 26 de septiembre, una fecha que combina la celebración de la boda con el cumpleaños de Araujo. La ceremonia civil se realizará en el rooftop de Palermo, con vista al Hipódromo, y luego dará lugar a un festejo junto a los invitados de la pareja.

A horas del casamiento, Araujo y Dimini ultiman los detalles de una celebración que tendrá como eje el “sí, quiero” y que cerrará un año marcado por la decisión de llevar su relación un paso más allá.

A comienzos de febrero, cuando la fecha y el lugar de la ceremonia aún no estaban cerrados, Fabiana Araujo confirmó que se casaría el 26 de septiembre, día de su cumpleaños. En diálogo con Teleshow, la conductora definió el vínculo con Marcelo Dimini como una relación “madura y consciente”, distinta de experiencias anteriores, y dijo que atravesaba una etapa de plenitud personal.

Por entonces, la pareja proyectaba una celebración sin grandes dimensiones. “Somos grandes, tampoco vamos a hacer un gran despliegue, como un casamiento a los veinte. Pero sí queremos festejar y, sobre todo, compartir con familia y amigos”, explicó Araujo. Finalmente, el encuentro quedó programado para este sábado en SOMMA, frente al Hipódromo de Palermo.

La idea de casarse había surgido primero como una broma después de un viaje que hicieron a Italia. La propuesta formal llegó más tarde, durante unas vacaciones en Punta Cana. En una cena a la orilla del mar, Dimini le entregó un anillo que había comprado en las boutiques del hotel. “Me hizo el pedido formal, a lo cual le dije: ‘Sí, obvio’”, relató la periodista.

Araujo también contó que el anillo inicial debió ser cambiado porque no se ajustaba a su mano. La pieza que eligieron después tiene dos líneas ascendentes, un detalle al que la conductora le atribuyó un sentido especial: “Una es la vida de nosotros antes de que nos encontráramos y ahora estamos haciendo un camino juntos de diamantes”.

La noticia tuvo una recepción entusiasta entre los familiares y amigos de la pareja. La hija de Dimini, que vive en Italia, anticipó que viajaría a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acompañarlos y pidió que reservaran lugar para diez amigas. Araujo destacó, además, el vínculo que construyó con ella en poco tiempo y resumió el presente de la pareja con una frase: “Todo es suave con Marcelo”.

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