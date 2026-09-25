El Salvador

Concejo Municipal de Los Ángeles aprueba apoyo para salvadoreños con TPS: en qué consiste

Además de preparar recursos de asistencia legal y financiera, el Concejo Municipal de Los Ángeles ordenó un análisis integral para medir las repercusiones financieras y los sectores productivos que se verían más impactados ante un eventual fin del TPS

Personas de espalda sostienen carteles, banderas de Estados Unidos y El Salvador, y una pancarta con la frase Protect TPS y un mapa de El Salvador.
El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó por unanimidad una moción para respaldar a la comunidad salvadoreña beneficiaria del TPS. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó el 22 de septiembre por unanimidad una moción para evaluar nuevas medidas de respaldo para las comunidades amparadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), de acuerdo con el sitio MyNewsLA.com.

La iniciativa contempla ampliar recursos para defensa legal, ayuda económica, vivienda, difusión de información y acompañamiento a los sectores más vulnerables de esa población.

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La resolución recibió 13 votos a favor y ninguno en contra durante la sesión del martes. Según informó el citado medio, los concejales Heather Hutt y Tim McOsker no participaron de la reunión.

El texto aprobado instruye a funcionarios municipales a determinar cuánto dinero adicional podría destinarse de manera responsable a RepresentLA, el programa de defensa legal para inmigrantes de la ciudad. También deberán analizar opciones para otorgar asistencia de alquiler, otros apoyos financieros, campañas de divulgación y orientación para las personas protegidas por el TPS.

Durante el actual ejercicio fiscal, el Concejo y la alcaldesa Karen Bass habían autorizado USD 1 millón para RepresentLA. En períodos anteriores, el aporte municipal para el programa osciló entre USD 1 millón y USD 2 millones.

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Dos hombres de perfil sentados en sillas de oficina sostienen carpetas con hojas de papel al lado de la bandera salvadoreña.
La iniciativa municipal prevé la asignación de recursos adicionales al programa de defensa legal RepresentLA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Concejo pidió calcular el impacto económico de una eventual pérdida del TPS

La moción también ordena un estudio sobre las consecuencias económicas que tendría una eventual finalización del TPS para los salvadoreños. El análisis deberá identificar los sectores productivos que podrían sufrir mayores efectos y estimar el alcance de esas repercusiones en la economía local.

Los concejales Hugo Soto-Martínez y Mónica Rodríguez presentaron la propuesta a finales de agosto. A principios de septiembre, el Comité de Derechos Civiles, Inmigración, Servicios Sociales y Vecindarios, integrado por tres miembros, la había aprobado por unanimidad antes de que llegara al pleno del Ayuntamiento.

Soto-Martínez sostuvo que la ciudad debe prepararse ante la situación de residentes que enfrentan incertidumbre sobre su futuro migratorio. “No saben si podrán seguir viviendo aquí, trabajando aquí, pagando sus impuestos aquí y manteniendo a sus familias aquí”, afirmó el concejal, de acuerdo con declaraciones recogidas por el citado medio.

A su juicio, Los Ángeles debe definir qué recursos y departamentos puede movilizar para responder a una situación que calificó como previsible.

La comunidad salvadoreña mantiene por ahora su protección migratoria

La concejala Eunisses Hernández remarcó que Los Ángeles concentra una amplia población de origen salvadoreño. Al igual que planteó la necesidad de que los beneficiarios del TPS reciban información confiable y contacten con organizaciones reconocidas, con el fin de evitar decisiones precipitadas, entre ellas abandonar sus empleos ante rumores sobre su estatus migratorio.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que la protección para los ciudadanos de El Salvador se mantiene vigente hasta buevo asviso. (REUTERS/Nathan Howard)
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que la protección para los ciudadanos de El Salvador se mantiene vigente hasta buevo asviso. (REUTERS/Nathan Howard)

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, sigla en inglés) comunicó el 9 de septiembre que no pondría fin, por el momento, a la protección de los salvadoreños. “Hasta que se haga dicho anuncio, los salvadoreños presentes en EE.UU. bajo el TPS conservan su protección”, indicó el organismo federal.

La posible expiración del programa podría afectar a cerca de 170 mil inmigrantes salvadoreños y a sus 150 mil hijos en todo el territorio salvadoreño.

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