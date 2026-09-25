Teleshow

La reacción de Lali Espósito al enterarse que hizo sold out en su tercer River del año: “Me quedé tiesa”

La cantante recibió la noticia durante un ensayo y agradeció a su equipo por el trabajo detrás del concierto que despedirá su gira este sábado en el Monumental ante miles de seguidores

Lali Espósito agotó las entradas para su tercer show en el estadio de River Plate en el marco del cierre de su gira (Video: Instagram)

Guardar

Lali Espósito agotó las entradas de su tercer recital del año en el estadio de River Plate, con el que cerrará este sábado 26 de septiembre la gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”. La noticia llegó a la cantante durante un ensayo, cuando su equipo de trabajo le comunicó en vivo que el show había registrado la venta total de localidades, un momento que quedó registrado en video y que la artista compartió después con sus seguidores.

“Che, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno, qué emoción, me quedé tiesa”, expresó Lali al recibir la confirmación, visiblemente conmovida frente a los integrantes de su equipo. La cantante extendió el agradecimiento hacia todas las personas involucradas en la producción del espectáculo. “Agradecerles a ustedes por una vez más hacer todo este show que realmente implica un montón de seres humanos, cabeza, tiempo, energía, y yo sé que cada uno lo da todo”, sostuvo.

PUBLICIDAD

En un posteo posterior en su cuenta de Instagram, la artista formalizó el anuncio ante sus seguidores. “¡Agotaron el tercer River del año!”, escribió, y acompañó la publicación con postales de sus presentaciones anteriores en el estadio de Núñez, rodeada de fanáticos. Con esta nueva fecha, la gira suma en total ocho estadios agotados, entre cinco funciones en el estadio de Vélez Sarsfield durante 2025 y tres en River Plate a lo largo de este año.

Lali Espósito cantó junto a Kylei Minogue en su show en River Plate
La artista recibió la confirmación de la venta total de localidades durante un ensayo previo a la presentación (Crédito: RSFOTOS)

El show del sábado marcará el cierre definitivo de la gira que Lali lanzó para presentar su último disco, que superó las 140 millones de reproducciones y alcanzó el Top 5 Global de la plataforma Spotify, además de haberse consagrado como el álbum nacional más vendido del año pasado. Las dos primeras funciones en el Monumental se realizaron el 6 y el 7 de junio, con una convocatoria que superó las 160.000 personas entre ambas noches.

PUBLICIDAD

Durante el mensaje que dirigió a su equipo tras conocer la noticia, la cantante reflexionó sobre el significado que tiene para ella sostener este tipo de convocatorias en el contexto actual. “Me siento muy honrada de poder, con mi música que hago con mis amigos, generar un espacio donde muchos artistas son parte, donde la gente vive un momento inolvidable”, señaló, y agregó una definición sobre el rol social que le atribuye a sus espectáculos: “Sobre todo en estos tiempos complejos, no tengo que aclarar nada, la gente tiene su vida y sabe, en estos tiempos ser resiliente y mostrar una potencia, una dignidad y una integridad no solo artística sino humana es todo un valor”.

La expectativa en torno al recital de este fin de semana también creció por las versiones sobre posibles invitados que podrían subirse al escenario del Monumental. En sus dos presentaciones anteriores en River, Lali había compartido escenario con Kylie Minogue, Dillom y Duki, lo que alimentó las especulaciones de los fanáticos sobre las próximas sorpresas de la noche. El periodista Ángel de Brito adelantó en Bondi Live que Tini Stoessel estaría presente en el show, aunque no precisó si se trataría de una participación musical o de su presencia como espectadora.

Lali Espósito destacó el valor humano y el esfuerzo colectivo que implica la realización del espectáculo
Lali Espósito destacó el valor humano y el esfuerzo colectivo que implica la realización del espectáculo

A esa versión se sumaron otros nombres que circularon en redes sociales, entre ellos Marilina Bertoldi, mencionada por el periodista Gustavo Méndez, y Charly García, cuyo nombre también surgió entre las especulaciones del público. Desde el entorno de seguidores de la artista se instalaron además fantasías sobre la posible presencia de figuras internacionales como Sabrina Carpenter, Madonna y Thalía, sin que hasta el momento existiera confirmación oficial sobre ninguno de esos nombres.

El recital está programado para las 21 horas del sábado, con apertura de puertas prevista a las 17, según informó la productora Dale Play Live. Los ingresos al estadio se habilitarán por avenida Libertador y Padre Juan B. Neumann, y por avenida Monroe y Nicanor Méndez, mientras que las salidas se distribuirán entre distintos puntos de las avenidas Libertador y Monroe. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó además un servicio extendido de la línea D de subte hasta la 1.30 de la madrugada del domingo, con paradas habilitadas en las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.

Con este nuevo sold out, Lali se consolidó como la segunda artista argentina en agotar entradas en el estadio de River, después de María Becerra, en un cierre de gira que la artista definió como un homenaje al esfuerzo colectivo detrás de cada espectáculo. “Vamos a romperla y gracias”, cerró la cantante en su mensaje de agradecimiento tras confirmarse la noticia.

Temas Relacionados

Lali EspósitoLali

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El dueño de la panchería cruzó a Nicole Neumann por su furioso descargo: “No estoy enojado, estoy chocho”

El comerciante aseguró en Lape Club Social que la polémica por el descargo de la modelo, quien se enojó porque le tomaron una foto en su negocio de comida rápida, le dio visibilidad a su local de San Isidro

El dueño de la panchería cruzó a Nicole Neumann por su furioso descargo: “No estoy enojado, estoy chocho”

Pampita reaccionó a su error con la China Suárez: la irónica foto que publicó luego de la polémica

La modelo compartió por error una publicación de la actriz y la borró en segundos. Un día después apeló al humor para responder al revuelo

Pampita reaccionó a su error con la China Suárez: la irónica foto que publicó luego de la polémica

Melody Luz reavivó su conflicto con Mariana Nannis: “Mi hija no sabe quién es”

La bailarina volvió a responderle a su suegra por su ausencia en el rol de abuela y se mostró tajante con la madre de Alex Caniggia

Melody Luz reavivó su conflicto con Mariana Nannis: “Mi hija no sabe quién es”

Las Madres del Dolor contra la China Suárez luego de su video viral: “Utilizó a su hijo para burlarse de la seguridad vial”

La asociación posteó un mensaje en sus redes sociales repudiando el comportamiento de la actriz y de Mauro Icardi tras la inhabilitación para conducir que le impuso la autoridad de tránsito

Las Madres del Dolor contra la China Suárez luego de su video viral: “Utilizó a su hijo para burlarse de la seguridad vial”

Una fotografía suya de 1990 en California sorprendió a Luciano "El Tirri" y provocó la reacción de su primera esposa

La postal, tomada en Laguna Beach junto a Mariana Tévez, hija del cantante Leo Dan, fue compartida por una de sus hijas y generó una respuesta de la mujer

Una fotografía suya de 1990 en California sorprendió a Luciano "El Tirri" y provocó la reacción de su primera esposa

AMÉRICA

El Salvador buscará los tres puntos en el estadio Jorge “Mágico” González

El Salvador buscará los tres puntos en el estadio Jorge “Mágico” González

Las agencias de la ONU y la Fundación Rockefeller impulsan una alianza para anticipar crisis humanitarias

El Congreso de Guatemala despeja el camino para que Arévalo decida entre dos mecanismos de control de precios de combustibles

Investigan la acumulación de algas rojas en playas panameñas

Honduras será sede de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en 2028

MALDITOS NERDS

Id Software retira la versión gratuita de Quake Champions después de casi una década

Id Software retira la versión gratuita de Quake Champions después de casi una década

‘BeamNG.drive’ lleva su simulación de daños a PlayStation 5 en octubre de 2026

Capcom convierte los juicios de ‘Ace Attorney: Dual Destinies’ en una experiencia VR

Los directores de ‘Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones’ revelan que hay un guion

DC Studios presenta el tráiler final de ‘Clayface’, su película de terror

DEPORTES

“Por decisión de Felipe Contepomi”: Los Pumas anunciaron una sorpresiva salida en su cuerpo técnico a un año del Mundial

“Por decisión de Felipe Contepomi”: Los Pumas anunciaron una sorpresiva salida en su cuerpo técnico a un año del Mundial

Campeonato Argentino de Sumo: el Jardín Japonés recibe la competencia nacional con pasajes a la Hakuho Cup 2027 en juego

Federico Coria le abrió la puerta al retiro tras su eliminación del Buenos Aires Challenger: “Siento que pudo haber sido la última vez”

“Que no falte el respeto”: el tenso sorteo antes del clásico de Reserva que goleó Newell’s ante Rosario Central

El gol convalidado por la “Ley Wenger” que abrió el debate: así funciona la regla del fuera de juego que está en fase de prueba