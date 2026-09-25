La reacción de Lali Espósito al enterarse que hizo sold out en su tercer River del año: “Me quedé tiesa”

Lali Espósito agotó las entradas para su tercer show en el estadio de River Plate en el marco del cierre de su gira (Video: Instagram)

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Lali Espósito agotó las entradas de su tercer recital del año en el estadio de River Plate, con el que cerrará este sábado 26 de septiembre la gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”. La noticia llegó a la cantante durante un ensayo, cuando su equipo de trabajo le comunicó en vivo que el show había registrado la venta total de localidades, un momento que quedó registrado en video y que la artista compartió después con sus seguidores.

“Che, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno, qué emoción, me quedé tiesa”, expresó Lali al recibir la confirmación, visiblemente conmovida frente a los integrantes de su equipo. La cantante extendió el agradecimiento hacia todas las personas involucradas en la producción del espectáculo. “Agradecerles a ustedes por una vez más hacer todo este show que realmente implica un montón de seres humanos, cabeza, tiempo, energía, y yo sé que cada uno lo da todo”, sostuvo.

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En un posteo posterior en su cuenta de Instagram, la artista formalizó el anuncio ante sus seguidores. “¡Agotaron el tercer River del año!”, escribió, y acompañó la publicación con postales de sus presentaciones anteriores en el estadio de Núñez, rodeada de fanáticos. Con esta nueva fecha, la gira suma en total ocho estadios agotados, entre cinco funciones en el estadio de Vélez Sarsfield durante 2025 y tres en River Plate a lo largo de este año.

La artista recibió la confirmación de la venta total de localidades durante un ensayo previo a la presentación (Crédito: RSFOTOS)

El show del sábado marcará el cierre definitivo de la gira que Lali lanzó para presentar su último disco, que superó las 140 millones de reproducciones y alcanzó el Top 5 Global de la plataforma Spotify, además de haberse consagrado como el álbum nacional más vendido del año pasado. Las dos primeras funciones en el Monumental se realizaron el 6 y el 7 de junio, con una convocatoria que superó las 160.000 personas entre ambas noches.

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Durante el mensaje que dirigió a su equipo tras conocer la noticia, la cantante reflexionó sobre el significado que tiene para ella sostener este tipo de convocatorias en el contexto actual. “Me siento muy honrada de poder, con mi música que hago con mis amigos, generar un espacio donde muchos artistas son parte, donde la gente vive un momento inolvidable”, señaló, y agregó una definición sobre el rol social que le atribuye a sus espectáculos: “Sobre todo en estos tiempos complejos, no tengo que aclarar nada, la gente tiene su vida y sabe, en estos tiempos ser resiliente y mostrar una potencia, una dignidad y una integridad no solo artística sino humana es todo un valor”.

La expectativa en torno al recital de este fin de semana también creció por las versiones sobre posibles invitados que podrían subirse al escenario del Monumental. En sus dos presentaciones anteriores en River, Lali había compartido escenario con Kylie Minogue, Dillom y Duki, lo que alimentó las especulaciones de los fanáticos sobre las próximas sorpresas de la noche. El periodista Ángel de Brito adelantó en Bondi Live que Tini Stoessel estaría presente en el show, aunque no precisó si se trataría de una participación musical o de su presencia como espectadora.

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Lali Espósito destacó el valor humano y el esfuerzo colectivo que implica la realización del espectáculo

A esa versión se sumaron otros nombres que circularon en redes sociales, entre ellos Marilina Bertoldi, mencionada por el periodista Gustavo Méndez, y Charly García, cuyo nombre también surgió entre las especulaciones del público. Desde el entorno de seguidores de la artista se instalaron además fantasías sobre la posible presencia de figuras internacionales como Sabrina Carpenter, Madonna y Thalía, sin que hasta el momento existiera confirmación oficial sobre ninguno de esos nombres.

El recital está programado para las 21 horas del sábado, con apertura de puertas prevista a las 17, según informó la productora Dale Play Live. Los ingresos al estadio se habilitarán por avenida Libertador y Padre Juan B. Neumann, y por avenida Monroe y Nicanor Méndez, mientras que las salidas se distribuirán entre distintos puntos de las avenidas Libertador y Monroe. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó además un servicio extendido de la línea D de subte hasta la 1.30 de la madrugada del domingo, con paradas habilitadas en las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.

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Con este nuevo sold out, Lali se consolidó como la segunda artista argentina en agotar entradas en el estadio de River, después de María Becerra, en un cierre de gira que la artista definió como un homenaje al esfuerzo colectivo detrás de cada espectáculo. “Vamos a romperla y gracias”, cerró la cantante en su mensaje de agradecimiento tras confirmarse la noticia.