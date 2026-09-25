Microsoft estropeó función de copia de seguridad de Windows 11: ahora lanza actualización para solucionarlo 

Historial de archivos dejó de crear o restaurar copias de seguridad tras la actualización del 8 de septiembre de 2026. (Europa Press)

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Microsoft reconoció un fallo en Windows 11 que impidió a Historial de archivos crear o restaurar copias de seguridad en algunos equipos, un error vinculado a las actualizaciones de seguridad distribuidas el 8 de septiembre de 2026. La compañía ya publicó una corrección, aunque el proceso para instalarla varía según la versión del sistema operativo.

Historial de archivos es la herramienta de Windows 11 que permite conservar versiones de documentos y otros contenidos personales en una unidad externa o en una ubicación de red. El error se concentra en este componente específico, por lo que no implica que el resto de los métodos de respaldo incluidos en el sistema operativo hayan dejado de funcionar. Windows Backup, por ejemplo, no forma parte del fallo documentado, según la información oficial.

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Según Windows Latest, el error circulaba desde hacía más de dos semanas sin que Microsoft lo reconociera de manera oficial, pese a haber sido reportado de forma amplia por los usuarios.

Las versiones 24H2 y 25H2 se vieron afectadas por la actualización KB5124008. (Europa Press)

Tres señales permiten detectar si el respaldo dejó de funcionar

Una de las advertencias aparece cuando el sistema muestra el mensaje “Reconectar la unidad”, aunque el disco utilizado para guardar la información esté conectado y funcione con normalidad. Volver a conectarlo no soluciona el inconveniente, ya que el origen del problema está en Historial de archivos y no en la conexión física del dispositivo.

También conviene revisar el contenido almacenado. Si los documentos modificados después de las actualizaciones de septiembre no presentan versiones recientes en la unidad de respaldo, la herramienta pudo haber dejado de guardar los cambios. Que el disco aparezca conectado, por sí solo, no confirma que las copias continúen realizándose.

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Los inconvenientes pueden surgir además al momento de recuperar información. Microsoft reconoce fallos tanto al crear respaldos como al restaurarlos desde unidades externas o ubicaciones de red, una situación que cobra relevancia para quienes dependen de versiones anteriores para recuperar un documento modificado o eliminado.

La actualización KB5124010, del 22 de septiembre, corrige el error en 24H2 y 25H2. (Europa Press)

El origen se remonta a las actualizaciones de seguridad de septiembre

Microsoft vinculó el problema con los paquetes distribuidos el 8 de septiembre de 2026. En las versiones 24H2 y 25H2, el error aparece tras instalar la actualización KB5124008, mientras que en la versión 26H1 está asociado con KB5124012. La empresa incorporó Historial de archivos a su lista de problemas conocidos el 19 de septiembre.

Los documentos originales almacenados en el equipo no desaparecen como consecuencia directa de este error. El riesgo recae sobre los respaldos que debieron haberse generado después de la actualización: si la herramienta dejó de funcionar, las modificaciones más recientes podrían no estar disponibles al momento de necesitar recuperar una versión anterior.

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Para revisar el estado de la función, es necesario ingresar en Panel de control > Sistema y seguridad > Historial de archivos, desde donde se puede comprobar si el sistema reconoce la unidad destinada a guardar las copias.

Los usuarios de 26H1 deben instalar el paquete KB5124006 para resolver la falla. (Reuters)

Existen dos actualizaciones distintas según la versión instalada

La solución para las versiones 24H2 y 25H2 llegó el 22 de septiembre mediante el paquete KB5124010, que corrige el error que impedía crear o restaurar respaldos correctamente desde una unidad externa o una ubicación de red. Quienes utilizan la versión 26H1 necesitan, en cambio, la actualización KB5124006, publicada ese mismo día.

Esta diferencia resulta relevante porque buscar únicamente el paquete KB5124010 puede generar confusión si el equipo ejecuta una edición distinta del sistema. Para identificar la versión instalada, basta con escribir “winver” en la búsqueda de la barra de tareas, o bien consultar la sección Configuración > Sistema > Acerca de, dentro del apartado “Especificaciones de Windows”.

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Ambos paquetes son preliminares y no incorporan nuevas correcciones de seguridad. Pueden buscarse desde Inicio > Configuración > Windows Update > Opciones avanzadas > Actualizaciones opcionales y, al no tratarse de paquetes obligatorios, su instalación puede requerir selección manual por parte del usuario. Los paquetes también están disponibles de forma independiente en el Catálogo de Microsoft Update.

Windows Backup no forma parte del problema, que se limita a Historial de archivos. (Microsoft)

Microsoft confirmó que el nuevo paquete de septiembre resuelve el problema principal de creación de copias, aunque persisten inconvenientes con la función “Ejecutar ahora” y con la sincronización de los tiempos de guardado, según constató Windows Latest en un mensaje publicado por un usuario en el portal Microsoft Learn. La firma aclaró además que este fallo residual no fue provocado por el trabajo reciente en Windows 11, sino que se remonta a una actualización de julio de 2026.

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Después de instalar el paquete correspondiente, se recomienda regresar a Historial de archivos y comprobar que la herramienta vuelve a crear respaldos, con la unidad disponible y la posibilidad de guardar y restaurar contenido con normalidad.