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Juan Martín del Potro cumplió 38 años y lo celebró con Gabriela Sabatini: las imágenes de los festejos

El campeón tandilense difundió distintas escenas de la jornada y agradeció los mensajes recibidos durante una fecha acompañada por personas cercanas

Juan Martín del Potro festejó sus 38 años acompañado por Gabriela Sabatini

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El reencuentro entre Juan Martín del Potro y Gabriela Sabatini quedó reflejado en una celebración íntima por el cumpleaños número 38 del extenista. El tandilense compartió varias imágenes de la jornada en sus redes sociales y una de ellas mostró a ambos frente a la cámara, sonrientes. El campeón apoyó su brazo sobre el hombro de la extenista en una postal que volvió a exhibir el vínculo de amistad que sostienen desde hace años.

La publicación reunió postales del encuentro y permitió ver parte de la reunión que organizó para celebrar una nueva vuelta al calendario. La presencia de Sabatini se sumó a los mensajes de afecto que recibió el exdeportista durante el día y a las felicitaciones que dejaron sus seguidores en la sección de comentarios.

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El cumple de Delpo con Sabatini
El posteo de Juan Martín del Potro por su cumpleaños

Juan Martín del Potro y Gabriela Sabatini comparten una amistad y el antecedente de haber ganado el US Open en sus respectivas carreras. El extenista agradeció los saludos recibidos y describió la jornada como un día especial. Otra de las fotografías difundidas por el tandilense retrató el momento en que se preparó para soplar las velitas de su torta de cumpleaños y fue parte de la secuencia que eligió para resumir el festejo. Junto a esas imágenes, Del Potro escribió: “Gracias a todos por los mensajes lindos!!! ¡Pasé un día increíble! Besos”. La publicación acumuló reacciones de seguidores y de figuras vinculadas al deporte.

Sabatini también dejó su mensaje debajo del posteo de su amigo y recordó el encuentro con una frase breve: “Qué lindo la pasamos Juan!”. La extenista fue una de las protagonistas de la celebración luego de coincidir con Del Potro en el reciente US Open. El tandilense participó de la cobertura del certamen en Nueva York, mientras que la campeona argentina estuvo en las tribunas y compartió un momento en cancha con él.

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El extenista tandilense celebró su cumpleaños número 38 (@delpotrojuan)
El extenista tandilense celebró su cumpleaños número 38 (@delpotrojuan)

Los dos construyeron trayectorias que los unieron con uno de los torneos más reconocidos del calendario tenístico. Sabatini conquistó el US Open en 1990, cuando venció en la final a Steffi Graf. Del Potro logró el título en 2009 tras imponerse a Roger Federer en una definición de cinco sets. Esos triunfos individuales forman parte de una historia compartida que volvió a quedar a la vista durante el torneo disputado en Estados Unidos.

La relación entre ambos se extendió más allá de los resultados deportivos. Sabatini y Del Potro participaron juntos de exhibiciones, asistieron a torneos y coincidieron en distintos encuentros y proyectos. Meses atrás, los dos fueron embajadores del Roland Garros Junior Series, una iniciativa destinada al tenis juvenil. Esa participación reunió a dos referentes argentinos en una actividad orientada a nuevas promesas de la disciplina.

Entre los saludos que recibió Del Potro también apareció el de Ronaldo Nazário, quien escribió: “Felicidades amigo”. El mensaje del exfutbolista brasileño se incorporó a una lista de felicitaciones de usuarios que celebraron el cumpleaños del tandilense. La publicación dejó como una de sus imágenes centrales la foto con Sabatini, una figura con la que Del Potro mantiene una cercanía que se sostuvo después de sus respectivas etapas como campeones.

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