Argentina suma 240 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la marca que superó y cómo está en el ranking

Magdalena Garro, Candelaria Sequeira, Paulina Barreiro y Lucía Dalto Aziz obtuvieron la medalla de oro en el K4 500 femenino (COA en Instagram)

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La delegación argentina conquistó 31 medallas durante la jornada en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, con un saldo de 11 preseas doradas, nueve de plata y 11 de bronce. De este modo, consolidó su lugar en el medallero a falta de dos días para la finalización del evento.

La posición actual en la provincia argentina confirma una recuperación sostenida respecto de los torneos subcontinentales recientes. Tras dominar la competencia de manera ininterrumpida entre La Paz 1978 y Cuenca 1998, donde obtuvo el primer puesto en seis ediciones consecutivas, la Argentina sufrió un retroceso en las primeras dos décadas del siglo XXI. El país cayó al cuarto puesto en Medellín 2010 con 57 doradas, en Santiago de Chile 2014 con 46 y en Cochabamba 2018 con 42, antes de escalar a la tercera ubicación en Asunción 2022 con 58 metales dorados. Las 65 victorias conseguidas hasta la fecha superan los registros totales de las últimas cuatro citas continentales.

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En la cosecha de la fecha, el canotaje aportó cuatro medallas de oro. Manuel Tripano triunfó en slalom paralelo C1, mientras que las pruebas de velocidad sumaron los primeros puestos de Aramís Sánchez y Santiago Piedras en C2 500 metros, del equipo masculino de K4 500 metros integrado por Agustín Vernice, Rubén Rezola, Manuel Vergauven y Nicolás Carreras, y del seleccionado femenino de K4 500 metros con Magdalena Garro, Candelaria Sequeira, Paulina Barreiro y Lucía Dalto Aziz.

Por su parte, el raquetbol sumó tres títulos continentales gracias a las victorias de María José Vargas en la final individual y en la prueba de dobles femenino junto a Valeria Centellas. Además, Natalia Méndez, que perdió con Vargas en el single, se impuso junto a Diego García en dobles mixto y sumó otro oro.

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La pelota vasca aportó dos títulos más con los triunfos de Facundo Andreasen y Alfredo Villegas en trinquete paleta de goma masculina, y de Lis García con Cynthia Pinto en la rama femenina. En atletismo, Micaela Levaggi se impuso en los 5000 metros femeninos y el equipo de relevo 4 x 400 metros mixto, conformado por Guillermina Cossio, Noelia Martínez, Megan Powell y Elián Larregina, obtuvo la presea dorada.

Las nueve medallas de plata del día llegaron a través de Iris Castiglione en K1 slalom paralelo, el equipo de salto en equitación, Micaela Cortez en frontball individual, Guillermo Osorio en paleta frontón masculina, Melina Spahn en paleta frontón femenina, María Ichiki en karate (-61 kg), Natalia Méndez en raquetbol individual, la dupla Fernando Kurzbard y Diego García en ráquetbol masculino, y Mateo Di Leo en taekwondo (+80 kg).

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En tanto, los 11 bronces de la jornada se repartieron entre Bruno De Genaro (400 metros vallas), Matías Contreras (K1 slalom paralelo), Iris Castiglione (C1 slalom paralelo), Tais Trimarchi y Sabrina Zuccoli (C2 500 metros), Adrián Astorga (frontball), Julio Ichiki (karate -75 kg), Diego García (raquetbol individual), Valentín Sternik Sepiurka (escalada de velocidad) y los representantes de taekwondo Brenda Ruiz (57-67 kg), Victoria Rivas (+67 kg) y Santino Policelli (68-80 kg).

ASÍ ESTÁ EL MEDALLERO DE LOS JUEGOS SURAMERICANOS SANTA FE 2026

Así está el medallero

Con estos resultados, la delegación local se consolida en el segundo lugar del medallero general con un total de 240 preseas: 65 de oro, 68 de plata y 107 de bronce. El cuadro de posiciones se encuentra encabezado por Brasil, que acumula 106 medallas de oro y un total de 263 podios, mientras que Colombia ocupa el tercer escalón con 58 preseas doradas.

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