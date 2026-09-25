El Salvador

Mark Abreu defiende su nominación como embajador en El Salvador y destaca los avances en seguridad del país centroamericano

Mark Abreu hizo el compromiso ante el Comité de Relaciones Exteriores, donde defendió la alianza bilateral y los cambios de seguridad atribuidos al gobierno de Nayib Bukele

Un hombre con traje y corbata habla frente a un micrófono junto a un letrero con el nombre Mark Abreu y una botella de agua sobre la mesa.
Mark Abreu declara durante su audiencia de confirmación como embajador de Estados Unidos ante la República de El Salvador.
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Mark Abreu, nominado por Donald Trump como embajador de Estados Unidos en El Salvador, destacó este jueves los cambios en materia de seguridad del país y prometió revisar los derechos humanos si el Senado confirma su designación. El exfuncionario de inteligencia defendió que la relación bilateral fortalece los intereses estadounidenses.

La audiencia pública fue convocada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que debe evaluar la experiencia, la idoneidad y las posturas políticas de cada aspirante antes de decidir si aprueba o rechaza su nombramiento. Abreu fue propuesto por Trump en junio y reside en Florida, según Diario El Mundo.

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Junto con el puertorriqueño comparecieron Natasha Franceschi, candidata para Nicaragua; William Grayson, para Indonesia; Nicholas Checker, para Ruanda; y John McIntyre, para Malaui. El comité examinó las postulaciones antes de un posible receso legislativo que podría extenderse hasta el 9 de noviembre, informó El Nuevo Día, diario puertorriqueño.

La seguridad salvadoreña como eje de la nominación

Abreu sostuvo que la política exterior de Trump busca relaciones que hagan a Estados Unidos “más fuerte, seguro y próspero”, y afirmó que la alianza con El Salvador responde a esos tres objetivos. “Nuestra relación estratégica con El Salvador cumple con los tres estándares”, aseguró durante su declaración inicial.

ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la derecha, se reúne con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2019 en Nueva York. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)
ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la derecha, se reúne con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2019 en Nueva York. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)

El candidato atribuyó al presidente Nayib Bukele la reducción de la violencia en el país y contrastó la situación actual con la de una década atrás. “Hace una década, era la capital mundial de los asesinatos. Hoy, El Salvador es uno de los países más seguros del hemisferio occidental”, afirmó.

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También recordó que el secretario de Estado, Marco Rubio, describió a Bukele como el dirigente de seguridad más fuerte de la región. Abreu destacó la cooperación salvadoreña contra la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, Barrio 18 y otras estructuras que la administración Trump considera amenazas para las comunidades estadounidenses.

FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reúne con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su residencia en el lago Coatepeque, El Salvador. lunes 3 de febrero de 2025. Mark Schiefelbein/Pool vía REUTERS
FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reúne con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su residencia en el lago Coatepeque, El Salvador. lunes 3 de febrero de 2025. Mark Schiefelbein/Pool vía REUTERS

El aspirante a embajador planteó que el crecimiento económico salvadoreño puede reducir la migración hacia Estados Unidos si crea oportunidades dentro del país. Si obtiene la confirmación, dijo que buscará que la embajada identifique opciones de inversión y adquisición para empresas estadounidenses, en especial a través de licitaciones gubernamentales.

Abreu prometió trabajar con el Congreso y con las autoridades salvadoreñas bajo el principio de respeto a la soberanía nacional. Su objetivo, expresó, será consolidar los avances de seguridad y convertirlos en un modelo replicable en el resto de Centroamérica.

Una carrera entre inteligencia, fuerzas armadas y sector privado

El Departamento de Estado describió a Abreu como un funcionario con casi tres décadas de experiencia en seguridad nacional, asuntos internacionales y liderazgo estratégico. La dependencia indicó que construyó alianzas en América Latina, Europa Occidental, África del Norte, Asia Oriental y Oriente Medio.

Durante su trayectoria, integró tareas de inteligencia, fuerzas armadas, cuerpos policiales, tecnología y actores privados para impulsar los objetivos estratégicos de Estados Unidos. También ejerció como enlace con el Congreso.

Abreu fue funcionario de la Agencia Central de Inteligencia y jefe de estación en varios países de América Latina. Además, integró la Fuerza Aérea de Estados Unidos y se desempeñó como agente especial de la Oficina de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia. De ser aprobado, Abreu será la segunda persona puertorriqueña en representar a Estados Unidos como embajador en El Salvador, después de Mari Carmen Aponte, designada durante la presidencia de Barack Obama.

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