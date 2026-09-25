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Tras la condena de la Justicia, Florencia Peña habló del esquema de robos y extorsión que sufrió su hijo Juan Otero

A cuatro años del episodio, la actriz reconstruyó la causa penal que comenzó con faltantes en su casa y derivó en amenazas contra el adolescente

Flor Peña habló sobre la extorsión que sufrió su hijo: "No quise contarlo, eran todos jóvenes"
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A cuatro años de que su hijo, Juan Otero, fuera víctima de un esquema de robos y extorsión, Florencia Peña se refirió por primera vez al caso que llegó a la Justicia. La actriz confirmó que presentó una denuncia y que hubo condenas en suspenso, luego de que el episodio volviera a tomar relevancia esta semana.

El hecho ocurrió cuando Otero tenía 14 años, poco después de que la familia se instalara en el barrio privado Los Puentes, en Pilar. Según relató Peña, su casa se había convertido en un espacio de reunión para los jóvenes del vecindario y, en ese marco, su hijo entabló amistad con una adolescente identificada como Candela, que tenía entre 17 y 18 años.

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Las primeras señales aparecieron cuando la actriz advirtió la falta de objetos de su hogar, entre ellos adornos y prendas de vestir. Más adelante, también detectó consumos elevados en su tarjeta de crédito. El eje de la preocupación cambió, según contó, cuando su hijo comenzó a recibir amenazas y pedidos de dinero.

“Sí, la Justicia accionó; sí, hicimos la denuncia; sí, Martín Leguizamón consiguió condenas”, sostuvo Peña en declaraciones a LAM, el ciclo de América TV. “Había amenazas a un menor, lo cual constituía un delito bastante grave”, agregó.

flor peña juan otero
El episodio comenzó cuando el menor tenía 14 años en un barrio privado de la localidad de Pilar

La conductora explicó que eligió no dar detalles del proceso mientras estaba en curso porque los involucrados eran menores o muy jóvenes. “Como mamá, siempre pensé que estaba bueno que ellos aprendieran de su error. Ya con la condena en suspenso me parecía interesante que reflexionaran sobre lo que habían hecho”, señaló.

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Peña dijo que al principio intentó entender qué ocurría, ya que su casa recibía habitualmente a muchas personas. “Yo empecé a detectar movimientos raros. La verdad es que en mi casa entra y sale gente todo el tiempo; dije: ‘Bueno, ¿qué pasó?’”, recordó.

Sin embargo, las amenazas contra Juan motivaron la intervención de abogados y la presentación judicial. “Entonces el foco cambió y fuimos con nuestros abogados. La fiscalía de acá de Capital hizo un gran laburo”, afirmó la actriz.

Juan Otero confirmó la resolución del proceso judicial por extorsión y robos que sufrió a sus 14 años (Video: LAM, América TV)

También indicó que quiso conversar con la joven y con su madre, pero que una restricción perimetral se lo impedía. “Ellos no se podían acercar”, precisó.

Para Peña, el aspecto más doloroso de la situación fue la relación previa que su hijo y la familia mantenían con las personas involucradas. “Eran amigos, venían a casa, yo los conocía y compartíamos cenas”, concluyó.

Este miércoles, Juan Otero se refirió al episodio de robos y extorsión. En diálogo con LAM, el joven dijo que la causa concluyó cuatro años después de los hechos y que las personas involucradas recibieron una condena.

“Hoy estoy bien, fue un tema de hace cuatro años. No lo quise hacer público porque entiendo que cuando alguien hace cosas malas, el universo se lo devuelve”, sostuvo Otero. Hasta que el panelista Pepe Ochoa difundió la información en el programa de América TV, el hijo de la actriz había evitado dar detalles sobre la situación.

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Florencia Peña confirmó la presentación de una denuncia por el esquema de extorsión a su hijo Juan Otero

El caso se originó cuando la familia vivía en el barrio privado Los Puentes, en Pilar. Allí, el entonces adolescente estableció una amistad con una joven identificada como Candela, que frecuentaba la vivienda junto con otros jóvenes del vecindario.

De acuerdo con la reconstrucción expuesta en el ciclo, primero desaparecieron objetos de la casa y luego surgieron consumos desconocidos en la tarjeta de crédito familiar, efectuados a través de una aplicación de compras. Entre las adquisiciones había prendas y artículos de bazar, y los cargos se repitieron al mes siguiente.

La situación tomó otra dimensión cuando Otero le contó a su madre que, según su relato, recibía amenazas. “Mamá, Candela, mi amiga, y su mamá, de nombre Luján Muñoz, me tienen amenazado”, habría expresado entonces. A partir de esa conversación, Peña presentó la denuncia y el caso llegó a la Justicia.

El joven también habló sobre el vínculo que había mantenido con Candela antes de conocer la maniobra. “Esta chica tenía 21 años cuando era mi amiga”, recordó. Y agregó: “Sabía lo que estaba haciendo, no era una persona inocente que la madre la manejaba”.

Según Otero, las amenazas apuntaban a obtener dinero bajo la advertencia de divulgar información privada. Peña ya había señalado que las medidas de restricción dispuestas en el marco de la causa impedían cualquier contacto con las personas involucradas.

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