CEO de Epic Games teme un nuevo colapso de los videojuegos por el alza de la RAM y los costos de desarrollo

La industria del videojuego busca sobrevivir entre costes y exceso de oferta

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Tim Sweeney, CEO de Epic Games, advirtió que la industria de los videojuegos atraviesa su peor crisis desde el colapso de los años 80, debido al aumento de los costos de desarrollo, el encarecimiento de la memoria RAM y la presión que ejerce la inteligencia artificial sobre la producción de componentes. El directivo considera que el escenario puede prolongarse durante tres años.

La advertencia llega en un momento de despidos, cancelaciones y cierres de estudios en distintos segmentos del mercado. Los juegos de gran presupuesto demandan equipos más amplios, ciclos de producción más largos y recursos técnicos costosos, mientras que los jugadores también enfrentan precios más altos para acceder a consolas, ordenadores y nuevos lanzamientos.

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Las producciones de mayor escala necesitan equipos numerosos, varios años de trabajo y enormes inversiones, por lo que un resultado comercial débil puede comprometer la continuidad de una compañía entera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los juegos AAA ya exigen inversiones de hasta 400 millones de dólares

Sweeney expuso su preocupación en declaraciones recogidas por la revista Edge, que reunió a responsables veteranos del sector para analizar la posibilidad de un “Crash 2.0”. El fundador de Epic Games señaló que algunos proyectos AAA ya se mueven entre los 250 y los 400 millones de dólares, una inversión que eleva el impacto financiero de cada fracaso comercial.

El directivo atribuyó parte del problema a la expansión de los centros de datos y a la demanda de infraestructura para inteligencia artificial. Estos sectores compiten por componentes esenciales con la industria del entretenimiento, entre ellos memoria RAM y almacenamiento. Según su previsión, el precio de estos elementos puede multiplicarse por cuatro y todavía no habría alcanzado su techo.

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La combinación afecta a fabricantes de hardware, editoras y estudios de desarrollo. Una consola o un ordenador más caros reducen el margen de compra de los usuarios, mientras que una producción más costosa obliga a las empresas a vender más unidades para recuperar la inversión. El equilibrio resulta más difícil cuando el costo de vida también limita el gasto en ocio.

Epic Games compara el momento actual con el colapso de 1983 - REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Por qué lo compara con el colapso de 1983

La comparación con 1983 explica la gravedad de la advertencia. Aquel año, el mercado estadounidense de videojuegos sufrió una caída marcada por la saturación de consolas, una oferta excesiva de productos de baja calidad y la pérdida de confianza de los consumidores.

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El contexto actual es distinto. La crisis no surge de juegos baratos y rápidos de producir, sino de proyectos que requieren años de trabajo y presupuestos cada vez más altos. Un lanzamiento que no cumple las expectativas puede provocar despidos, cancelaciones o la venta de un estudio.

Sweeney dirige una empresa que también participó en la transformación del mercado. Epic Games impulsó su tienda digital para PC y consolidó con Fortnite un modelo basado en temporadas, pases de batalla, micropagos y actualizaciones frecuentes. Ese esquema se extendió a franquicias tradicionales, que adoptaron servicios permanentes para sostener ingresos más allá de la venta inicial.

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Epic tampoco ha quedado al margen de las dificultades. Más de mil empleados dejaron la compañía este año, después de que el interés por Fortnite descendiera y sus costos internos se convirtieran en un problema. La advertencia de Sweeney surge, por tanto, desde una empresa que conoce de primera mano la presión de mantener un juego como servicio.

Epic Games enfrenta la crisis del sector mientras Fortnite pierde impulso y sus costes internos aumentan, en un escenario marcado por presupuestos millonarios, componentes más caros y una competencia creciente por la atención de los jugadores - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Steam muestra otra cara de la crisis: la saturación

La situación de Steam refleja un desafío paralelo para los estudios independientes. La tienda digital recibió 720 juegos entre el 24 y el 30 de agosto, un récord semanal que equivale a un promedio de 102 estrenos diarios, cerca de cuatro por hora.

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El volumen amplía la variedad disponible para los jugadores, pero reduce la visibilidad de cada lanzamiento. De los 720 títulos publicados, 530 recibieron entre cero y nueve reseñas iniciales. Solo 10 superaron las 1.000 valoraciones de usuarios, una distancia que refleja la dificultad de atraer atención incluso después de llegar a la principal plataforma de PC.

En 2013, Steam registró 436 lanzamientos durante todo el año. En 2024 superó los 19.000 juegos y en 2025 sumó cerca de 21.000. La primera mitad de 2026 ya acumulaba aproximadamente 12.000 propuestas nuevas.

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La abundancia no elimina la posibilidad de éxitos inesperados, como Peak, Schedule 1, Balatro o Megabonk. Sin embargo, esos casos son excepciones frente a un catálogo donde la cantidad de estrenos crece más rápido que el tiempo y la atención disponibles.