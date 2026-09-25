El pueblo misquito es el más afectado por el desplazamiento interno forzado en Honduras

El pueblo misquito de Gracias a Dios es el más afectado por el desplazamiento interno forzado en Honduras. (Foto: EFE/ Gustavo Amador)

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El estudio fue elaborado con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Cruz Roja Española, y analizó la situación de pueblos indígenas y afrohondureños en Gracias a Dios, Atlántida, Cortés y Yoro.

La investigación incluyó revisión documental, datos estadísticos y trabajo de campo con personas desplazadas, autoridades, líderes comunitarios, instituciones públicas, gobiernos municipales y organizaciones humanitarias.

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Entre los principales hallazgos se establece que el desplazamiento interno forzado es un fenómeno multicausal, relacionado con amenazas, violencia, criminalidad, control territorial, conflictos por la tierra y vulneraciones de derechos humanos. A estos factores se suman la pobreza, el aislamiento geográfico, las pocas oportunidades económicas y las condiciones ambientales.

En el caso del pueblo misquito, la investigación señala que en Gracias a Dios adquiere especial importancia el control de territorios y rutas por parte de actores vinculados con actividades ilícitas, incluido el narcotráfico.

Las amenazas y la limitada presencia institucional también figuran entre los factores que obligan a familias y comunidades a abandonar sus lugares de origen.

La investigación de la Cruz Roja Hondureña analizó las causas que provocan el desplazamiento de pueblos indígenas y afrohondureños. (Foto: EFE/Germán Reyes)

La geografía de La Mosquitia representa, además, una dificultad para quienes buscan salir de las comunidades afectadas. De acuerdo con el estudio, algunas personas deben utilizar cayucos, pipantes, lanchas, transporte terrestre e incluso vías aéreas para desplazarse hacia otras zonas del país.

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La gerente de Desarrollo Social de la Cruz Roja Hondureña, Glenda Hernández, explicó que los misquitos representan la población más afectada por este fenómeno y que muchas de las personas desplazadas terminan trasladándose hacia ciudades como La Ceiba, San Pedro Sula y zonas de Francisco Morazán.

Hernández señaló que conocer las causas permite mejorar la respuesta humanitaria y atender de manera oportuna las necesidades de las comunidades que enfrentan el desplazamiento.

Durante la presentación del estudio, el director de la AECID en Tegucigalpa, Francisco Tomás, destacó la preocupación de la cooperación española por la violencia que afecta históricamente a pueblos indígenas y afrodescendientes en Honduras.

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La Mosquitia enfrenta dificultades de acceso debido a su aislamiento geográfico y limitada presencia institucional. (Foto: Archivo)

El funcionario explicó que comprender las causas del desplazamiento es fundamental para abordar el problema y anunció que la cooperación española trabajará en un proyecto piloto dirigido tanto a las causas de la violencia como a las consecuencias que genera el desplazamiento interno.

La iniciativa buscará atender las condiciones que obligan a las familias a abandonar sus comunidades y las necesidades que enfrentan posteriormente en los lugares donde buscan establecerse.

Por su parte, el presidente nacional de la Cruz Roja Hondureña, Hugo Orellana, afirmó que la institución mantiene el compromiso de acompañar a las comunidades afectadas y que los resultados de la investigación permitirán fortalecer una respuesta humanitaria diferenciada.

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El estudio también abarcó a los pueblos garífuna, negros de habla inglesa y tolupán, con el propósito de identificar las causas, dinámicas, impactos y necesidades relacionadas con el desplazamiento forzado.

A la presentación asistieron representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, ACNUR, la Secretaría de Derechos Humanos, el CONADEH y organizaciones humanitarias españolas, entre otras instituciones.

Las amenazas y el control territorial figuran entre las principales causas del desplazamiento de comunidades misquitas. (Foto: Archivo)

Además, la investigación advierte que el desplazamiento no solo implica abandonar el territorio de origen, sino también la pérdida de vínculos comunitarios, medios de vida y proyectos familiares, lo que incrementa la vulnerabilidad de las personas afectadas.

La salida de las comunidades puede generar nuevas dificultades relacionadas con el acceso a vivienda, empleo, educación, salud y otros servicios básicos en los lugares de destino.

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La Cruz Roja Hondureña destacó que los hallazgos servirán para identificar las necesidades específicas de cada comunidad y fortalecer las acciones de prevención, protección y asistencia humanitaria.

El objetivo es que las respuestas institucionales consideren las particularidades culturales y territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes que enfrentan desplazamiento dentro del país.