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Campeonato Argentino de Sumo: el Jardín Japonés recibe la competencia nacional con pasajes a la Hakuho Cup 2027 en juego

Tras años de ausencia en ese predio, la fecha del 10 de octubre reunirá en Palermo a peleadores de todas las categorías, un año después del debut histórico del país en el certamen internacional juvenil disputado en territorio asiático

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Afiche promocional del torneo nacional que se celebrará en el Jardín Japonés de Buenos Aires (@sumoargentina)
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El sumo argentino vuelve al Jardín Japonés de Buenos Aires el próximo 10 de octubre de 2026 para la disputa del Campeonato Argentino de Sumo, un torneo que reunirá a competidores de categorías infantiles, juveniles y adultas en el predio más emblemático de la comunidad japonesa en el país.

La vuelta al Jardín Japonés tiene un peso simbólico particular para la disciplina: el predio no alojaba torneos de sumo desde hacía varios años, por lo que el campeonato de este octubre marca una reconexión con uno de los espacios más representativos del vínculo entre Argentina y la cultura nipona. La jornada contempla competencia en tres grandes franjas etarias —menores, juveniles y adultos— con un total de categorías divididas por grado escolar, peso y nivel de experiencia.

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Integrantes del equipo argentino de sumo (@sumoargentina)

En la rama adulta, el certamen tendrá como objetivo central la definición de los nuevos Campeones Argentinos de Sumo. La competencia se organiza en dos grandes divisiones: la categoría Shoshinsha (novicio), destinada a quienes dan sus primeros pasos en la competencia formal, y la categoría Graduado, para atletas experimentados. Tanto en la rama femenina como en la masculina, las plazas se distribuyen según franjas de peso: el sector femenino va desde el Súper Liviano (hasta 55 kg) hasta el Pesado (más de 80 kg), mientras que el masculino abarca desde el Súper Liviano (hasta 70 kg) hasta el Pesado (más de 115 kg).

Para los competidores infantiles y juveniles, el campeonato tendrá una dimensión adicional: el torneo operará como instancia de preclasificación para la Hakuho Cup 2027, una de las competencias internacionales de sumo más importantes para las nuevas generaciones. La Hakuho Cup se celebra en Japón y convoca a jóvenes representantes de distintas partes del mundo junto a competidores japoneses, con eje en el desarrollo de la disciplina, la formación de las próximas generaciones y el intercambio cultural.

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Integrantes del equipo argentino de sumo (@sumoargentina)

El antecedente directo de esta preclasificación es reciente e histórico. En la edición 2026 de la Hakuho Cup, Argentina participó por primera vez en la historia de ese torneo: Tauriel Barreira, Matías Wakugawa y Leonardo Saavedra representaron al país en suelo japonés, con lo que el sumo formativo argentino alcanzó su primera presencia en una competencia internacional de esta envergadura. El camino hacia la Hakuho Cup 2027 comienza, ahora, en el Campeonato Argentino.

En el segmento de menores —masculinos y femeninos—, las categorías se estructuran por grado escolar. Los alumnos de primero, segundo y tercero compiten en una única categoría sin distinción de peso. A partir de cuarto grado se incorporan divisiones por franja: en cuarto, Liviano (hasta 35 kg) y Pesado (más de 35 kg); en quinto, Liviano (hasta 45 kg) y Pesado (más de 45 kg); en sexto, tres divisiones —Liviano (hasta 50 kg), Medio (de 50 a 60 kg) y Pesado (más de 60 kg)—; y en séptimo, también tres —Liviano (hasta 55 kg), Medio (de 55 a 65 kg) y Pesado (más de 65 kg)—.

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Integrantes del equipo argentino de sumo (@sumoargentina)

En la franja juvenil, la competencia abarca a atletas de entre 13 y 18 años. Las jóvenes participan en tres categorías: Liviano (hasta 60 kg), Mediano (hasta 75 kg) y Pesado (más de 75 kg). Los varones también tienen tres divisiones: Liviano (hasta 80 kg), Mediano (hasta 100 kg) y Pesado (más de 100 kg).

El Campeonato Argentino de Sumo 2026 se llevará a cabo el 10 de octubre en el Jardín Japonés, ubicado en el barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.

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