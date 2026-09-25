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“Por decisión de Felipe Contepomi”: Los Pumas anunciaron una sorpresiva salida en su cuerpo técnico a un año del Mundial

La Unión Argentina de Rugby (UAR) confirmó que Andrés Bordoy dejará de formar parte del staff de la selección nacional por una resolución del head coach

Andrés Bordoy dejará de ser asistente en el cuerpo técnico de Los Pumas (REUTERS/Stephane Mahe)
Andrés Bordoy dejará de ser asistente en el cuerpo técnico de Los Pumas (REUTERS/Stephane Mahe)
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Los Pumas atraviesan una reestructuración en su cuerpo técnico a poco más de un año del Mundial de Rugby Australia 2027. La Unión Argentina de Rugby (UAR) confirmó que Andrés Bordoy dejará de formar parte del staff de la selección nacional por decisión del head coach Felipe Contepomi, quien reordena las piezas de su equipo de trabajo de cara a los próximos compromisos internacionales.

Bordoy, de 45 años y oriundo de Rosario, se sumó a la estructura de la UAR en 2018 de la mano de Gonzalo Quesada, tras acompañarlo previamente en Jaguares. Su llegada a Los Pumas se produjo en 2022, durante el ciclo del australiano Michael Cheika, y logró sostenerse en el cargo pese al cambio de conducción que trajo Contepomi en 2024. A lo largo de estos años, el ex primera línea se especializó en el trabajo con los forwards y ejerció como referente nacional de scrum, además de cumplir tareas de desarrollo dentro de la estructura del rugby argentino.

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El comunicado oficial de la UAR agradeció el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados por Bordoy durante su etapa en el seleccionado, aunque no reveló los motivos puntuales que llevaron a Contepomi a tomar esta decisión. Tampoco trascendió, por el momento, quién ocupará el lugar vacante en el sector de forwards. Según indicó la propia entidad, la conformación definitiva del cuerpo técnico se dará a conocer más adelante, antes de la próxima ventana internacional de noviembre. En ese equipo de trabajo, Contepomi conserva a Juan Fernández Lobbe, a cargo del line y el ruck, y al neozelandés Kendrick Lynn.

Los Pumas afrontarán el Mundial el año que viene en Australia (Reuters/Paul Childs)
Los Pumas afrontarán el Mundial el año que viene en Australia (Reuters/Paul Childs)

“La Unión Argentina de Rugby informa que Andrés Bordoy dejará de formar parte del staff técnico de Los Pumas, por decisión del head coach, Felipe Contepomi”, indicó la entidad en su comunicado.

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El movimiento se produce en un año exigente para el seleccionado argentino, que disputó su primera edición del Nations Championship con resultados dispares. En esa competencia, Los Pumas cayeron 47-38 ante Escocia, vencieron 35-21 a Gales y perdieron 31-24 frente a Inglaterra. A esos partidos se sumaron tres test matches de exigencia mayor: una derrota 17-10 ante Sudáfrica, campeón mundial vigente, y dos enfrentamientos consecutivos contra Australia, con una caída por 27-21 y un empate 28-28 que dejó sensaciones encontradas en el búnker técnico.

Ese cúmulo de resultados, sumado a la salida de Bordoy, expone la necesidad de reforzar justamente el sector del scrum, uno de los rubros donde Los Pumas históricamente construyeron identidad competitiva frente a potencias del hemisferio norte y sur. La ventana de noviembre aparece entonces como el escenario donde Contepomi deberá definir con quién reemplaza a su ex entrenador de forwards, antes de que el calendario se vuelva todavía más denso.

En esa gira, el seleccionado argentino visitará a Irlanda el viernes 6 de noviembre a las 17.10, en Dublín, en el marco del Nations Championship. Una semana más tarde, el sábado 14, enfrentará a Italia a las 8.40 en Génova, y cerrará el itinerario el sábado 21 frente a Francia, a las 17.10, en París. Los tres compromisos forman parte de la misma competencia que ya disputó en su primera fase, y funcionarán como termómetro de cara al objetivo mayor del ciclo.

Ese objetivo tiene fecha y rival definidos desde diciembre pasado, cuando se realizó el sorteo de grupos del Mundial de Rugby Australia 2027. Los Pumas quedaron ubicados en el Grupo C junto a Fiyi, España y Canadá, un cruce que en el papel les permitiría avanzar como primeros de zona. De cumplirse ese escenario, el equipo argentino enfrentaría en octavos de final al tercero de los grupos A, E o F, y en caso de superar esa instancia, chocaría en cuartos con el líder del Grupo D, que tiene a Irlanda como principal candidato.

El certamen, que por primera vez reunirá a 24 selecciones bajo un formato de seis zonas de cuatro equipos, se disputará entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre de 2027 en distintas sedes australianas, entre ellas Perth, Sídney y Brisbane.

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