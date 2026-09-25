Impacto en la Fórmula 1: la sugerente frase del ex jefe de Red Bull que generó un sismo en Ferrari

Christian Horner dejó en claro su intención de trabajar en Ferrari (REUTERS/Andrew Boyers)

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Christian Horner dejó abierta la posibilidad de sumarse a Ferrari y fue elocuente al manifestar su intención de trabajar en Maranello. El ex jefe de equipo de Red Bull en la Fórmula 1 realizó estas declaraciones en un contexto difícil de la Scuderia, ya que el actual responsable Frederic Vasseur, camina por la cuerda floja.

En una entrevista exclusiva concedida al diario británico The Times, el inglés reconoció que “sería el trabajo soñado”. Las palabras impactaron en los boxes del circuito callejero de Bakú, sede del Gran Premio de Azerbaiyán. La manifestación del ex piloto británico de 54 años generó el aumento de las especulaciones sobre su regreso al paddock.

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La confesión representa un giro respecto a la postura que Horner mantuvo durante sus años al frente del proyecto de Red Bull, cuando rechazaba de forma tajante cualquier acercamiento de equipos rivales. Su salida de la escudería austríaca se produjo en 2025, en medio de acusaciones de comportamiento inapropiado. Si bien una investigación interna lo absolvió, el ex team-manager fue apartado de su cargo tras más de una década de liderazgo en Milton Keynes.

Horner reconoció en dicha entrevista que “considerar una oferta de Ferrari resulta casi inevitable para cualquier figura destacada del automovilismo, dada la historia y el peso simbólico que representa la marca dentro de la F1″. El equipo italiano no conquista el campeonato de pilotos desde 2007 ni el de Constructores desde 2008, una racha que alimenta la presión sobre cada decisión vinculada a su estructura deportiva.

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Frederic Vasseur está bajo la lupa en su rol de jefe de Ferrari (REUTERS/Benoit Tessier)

El denominado gardening leave —la cláusula que le impedía fichar por otro competidor tras dejar Red Bull— ya finalizó. Esa condición despeja el principal obstáculo legal para que Horner pueda incorporarse a cualquier estructura de la parrilla, incluida la Scuderia con sede en Maranello.

En la misma entrevista, Horner también habló sobre su matrimonio con la ex integrante de las Spice Girls Geri Halliwell, sus disputas con figuras rivales dentro de la F1 y la sensación que le generó perder el cargo que ocupó durante casi 20 años.

En las últimas semanas, dos ex corredores de F1 impulsaron el nombre de Horner como posible recambio en Ferrari. Marc Surer lo describió como “el hombre perfecto” para reestructurar el equipo italiano, aunque condicionó esa recomendación a que la directiva le otorgue libertad para incorporar a su propio grupo de colaboradores. Surer citó como antecedente el trabajo de Ross Brawn, quien al llegar a Ferrari se llevó consigo a parte del personal que había liderado en Benetton.

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También Juan Pablo Montoya se sumó a las voces que consideran a Horner como una opción viable para encabezar un cambio de rumbo en la escudería. Aunque ninguno de los dos aportó precisiones sobre contactos formales entre Horner y la dirigencia de Ferrari.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton vienen de un toque en Italia y se alimentó la crisis interna en Ferrari (REUTERS/Jakub Porzycki)

Las especulaciones sobre un eventual reemplazo se intensificaron a partir de los cuestionamientos que recibió la gestión actual de Frederic Vasseur, jefe de equipo de Ferrari desde 2023. Los señalamientos apuntan a errores de estrategia en carrera y a la tensión evidenciada entre los pilotos Lewis Hamilton y Charles Leclerc, quienes protagonizaron un toque entre sí al transitar la primera chicana tras la largada del Gran Premio de Italia.

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Ferrari no confirmó ningún movimiento oficial en torno a la continuidad de Vasseur ni a un posible acercamiento con Horner. Por el momento, la directiva del equipo con sede en Maranello mantiene su respaldo público al francés, pese al ruido generado por los resultados recientes y la convivencia entre sus pilotos.

Con el vínculo contractual que lo ataba a Red Bull ya extinguido, el futuro de Christian Horner continúa como uno de los temas de mayor atención en el paddock, en un contexto donde cualquier variación en el rendimiento de Ferrari o en la posición de Vasseur reaviva de inmediato las especulaciones sobre su posible llegada a Maranello.

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