Cómo liberar hasta 50 GB de almacenamiento en el iPhone

El método funciona en cualquier modelo de iPhone y con todas las versiones de iOS compatibles con iCloud. (Imagen ilustrativa Infobae)

Adquirir un iPhone con menor capacidad puede ser una alternativa económica, aunque conlleva el inconveniente de quedarse sin espacio rápidamente, en especial en modelos antiguos. Muchos usuarios recurren a eliminar fotos, desinstalar aplicaciones y borrar archivos de manera constante, pero existen un método para liberar gran cantidad de almacenamiento.

A pesar de contar con una suscripción activa a iCloud y la opción de sincronización de fotos habilitada, numerosos usuarios notan que el almacenamiento interno del iPhone sigue ocupado por imágenes y videos. Esto ocurre porque, en algunas ocasiones, el sistema mantiene copias locales de los archivos aunque ya hayan sido subidos a la nube, duplicando su presencia tanto en el dispositivo como en iCloud.

Esta situación genera la sensación de que el espacio nunca se recupera del todo, incluso tras borrar elementos o usar la función de optimización de almacenamiento que ofrece Apple. El resultado es una memoria interna saturada y la necesidad de realizar tareas de limpieza frecuentes.

El truco consiste en eliminar copias locales de imágenes ya sincronizadas con iCloud para liberar memoria interna. (Apple)

El truco para liberar espacio: pasos a seguir

De acuerdo con Hipertextual, el método para liberar almacenamiento consiste en forzar al sistema a eliminar las copias locales de las fotos que ya están en iCloud, asegurando que solo se conserven en la nube. Este procedimiento puede reducir el uso de espacio en la app Fotos de decenas de gigabytes a apenas unos pocos.

1. Verificar la copia de seguridad y la sincronización Antes de realizar cualquier acción, es fundamental asegurarse de que todas las imágenes y videos se encuentren correctamente respaldados en iCloud. Para comprobarlo, accede a icloud.com desde un navegador en otro dispositivo, inicia sesión y revisa la galería para confirmar que los archivos deseados están disponibles y accesibles.

2. Desactivar la sincronización de fotos en el iPhone En el iPhone, accede a Ajustes > Tu cuenta > iCloud > Fotos. Aquí, desactiva la opción “Sincronizar el iPhone”. El sistema solicitará confirmación antes de proceder. Al hacerlo, las imágenes desaparecerán de la app Fotos del dispositivo, pero seguirán almacenadas y accesibles en iCloud.

Restablecer el iPhone a valores de fábrica es clave para borrar archivos duplicados y optimizar el almacenamiento. (Foto: Infobae)

3. Restablecer el iPhone a valores de fábrica El siguiente paso es restablecer el iPhone para eliminar cualquier rastro de archivos locales. Dirígete a Ajustes > General > Restablecimiento > Borrar contenido y ajustes. Confirma la acción y espera a que el dispositivo se reinicie y borre todos los datos del almacenamiento interno.

4. Configurar el iPhone y restaurar la sincronización Tras el reinicio, inicia sesión con la misma cuenta de iCloud y configura el teléfono como de costumbre. Activa nuevamente la sincronización de fotos y aguarda a que el sistema vincule la galería con la nube. Al finalizar el proceso, el espacio ocupado por la app Fotos será considerablemente menor.

Resultados y ventajas

Este procedimiento puede permitir, por ejemplo, reducir el uso de almacenamiento de la app Fotos de 60 GB a solo 10 GB. El truco funciona en cualquier modelo de iPhone y con cualquier versión de iOS, ya que aprovecha las funciones nativas del sistema operativo y de iCloud.

Liberar espacio sin perder fotos ni videos mejora el rendimiento y prolonga la vida útil del dispositivo. (Europa Press)

Entre las principales ventajas:

No requiere aplicaciones ni servicios de terceros.

Funciona con cualquier suscripción de iCloud y en todos los modelos de iPhone.

Permite liberar decenas de gigabytes de memoria interna sin perder acceso a las fotos y videos.

Este método representa una solución eficaz para quienes buscan aprovechar al máximo el espacio en su iPhone y evitar el ciclo constante de eliminación de archivos. La clave está en comprender cómo funciona la sincronización de iCloud y emplear adecuadamente las opciones de configuración y restauración del sistema.