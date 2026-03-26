Tecno

Cómo liberar hasta 50 GB de almacenamiento en el iPhone

Usuarios con iPhone de baja capacidad pueden recuperar espacio siguiendo pasos sencillos desde los ajustes

Guardar
Manos sostienen un iPhone negro con la pantalla activa mostrando el icono de la app Fotos, miniaturas de imágenes, un icono de nube y un cubo de basura.
El método funciona en cualquier modelo de iPhone y con todas las versiones de iOS compatibles con iCloud. (Imagen ilustrativa Infobae)

Adquirir un iPhone con menor capacidad puede ser una alternativa económica, aunque conlleva el inconveniente de quedarse sin espacio rápidamente, en especial en modelos antiguos. Muchos usuarios recurren a eliminar fotos, desinstalar aplicaciones y borrar archivos de manera constante, pero existen un método para liberar gran cantidad de almacenamiento.

A pesar de contar con una suscripción activa a iCloud y la opción de sincronización de fotos habilitada, numerosos usuarios notan que el almacenamiento interno del iPhone sigue ocupado por imágenes y videos. Esto ocurre porque, en algunas ocasiones, el sistema mantiene copias locales de los archivos aunque ya hayan sido subidos a la nube, duplicando su presencia tanto en el dispositivo como en iCloud.

Esta situación genera la sensación de que el espacio nunca se recupera del todo, incluso tras borrar elementos o usar la función de optimización de almacenamiento que ofrece Apple. El resultado es una memoria interna saturada y la necesidad de realizar tareas de limpieza frecuentes.

iCloud
El truco consiste en eliminar copias locales de imágenes ya sincronizadas con iCloud para liberar memoria interna. (Apple)

El truco para liberar espacio: pasos a seguir

De acuerdo con Hipertextual, el método para liberar almacenamiento consiste en forzar al sistema a eliminar las copias locales de las fotos que ya están en iCloud, asegurando que solo se conserven en la nube. Este procedimiento puede reducir el uso de espacio en la app Fotos de decenas de gigabytes a apenas unos pocos.

1. Verificar la copia de seguridad y la sincronización Antes de realizar cualquier acción, es fundamental asegurarse de que todas las imágenes y videos se encuentren correctamente respaldados en iCloud. Para comprobarlo, accede a icloud.com desde un navegador en otro dispositivo, inicia sesión y revisa la galería para confirmar que los archivos deseados están disponibles y accesibles.

2. Desactivar la sincronización de fotos en el iPhone En el iPhone, accede a Ajustes > Tu cuenta > iCloud > Fotos. Aquí, desactiva la opción “Sincronizar el iPhone”. El sistema solicitará confirmación antes de proceder. Al hacerlo, las imágenes desaparecerán de la app Fotos del dispositivo, pero seguirán almacenadas y accesibles en iCloud.

Conoce la lista de precios en México del nuevo iPhone 17.
Restablecer el iPhone a valores de fábrica es clave para borrar archivos duplicados y optimizar el almacenamiento. (Foto: Infobae)

3. Restablecer el iPhone a valores de fábrica El siguiente paso es restablecer el iPhone para eliminar cualquier rastro de archivos locales. Dirígete a Ajustes > General > Restablecimiento > Borrar contenido y ajustes. Confirma la acción y espera a que el dispositivo se reinicie y borre todos los datos del almacenamiento interno.

4. Configurar el iPhone y restaurar la sincronización Tras el reinicio, inicia sesión con la misma cuenta de iCloud y configura el teléfono como de costumbre. Activa nuevamente la sincronización de fotos y aguarda a que el sistema vincule la galería con la nube. Al finalizar el proceso, el espacio ocupado por la app Fotos será considerablemente menor.

Resultados y ventajas

Este procedimiento puede permitir, por ejemplo, reducir el uso de almacenamiento de la app Fotos de 60 GB a solo 10 GB. El truco funciona en cualquier modelo de iPhone y con cualquier versión de iOS, ya que aprovecha las funciones nativas del sistema operativo y de iCloud.

Liberar espacio sin perder fotos ni videos mejora el rendimiento y prolonga la vida útil del dispositivo. (Europa Press)
Liberar espacio sin perder fotos ni videos mejora el rendimiento y prolonga la vida útil del dispositivo. (Europa Press)

Entre las principales ventajas:

  • No requiere aplicaciones ni servicios de terceros.
  • Funciona con cualquier suscripción de iCloud y en todos los modelos de iPhone.
  • Permite liberar decenas de gigabytes de memoria interna sin perder acceso a las fotos y videos.

Este método representa una solución eficaz para quienes buscan aprovechar al máximo el espacio en su iPhone y evitar el ciclo constante de eliminación de archivos. La clave está en comprender cómo funciona la sincronización de iCloud y emplear adecuadamente las opciones de configuración y restauración del sistema.

Temas Relacionados

iPhoneAlmacenamientoAppleSmartphoneTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Microsoft desarrolla la IA que les falta a la mayoría de robots: la capacidad de decidir bien

El nuevo sistema ayuda a reducir errores típicos de los robots en tareas cotidianas y ambientes desordenados

Microsoft desarrolla la IA que les falta a la mayoría de robots: la capacidad de decidir bien

Sony pone fin a Dark Outlaw Games apenas un año después de su creación

El equipo, que no llegó a presentar públicamente su primer videojuego, se encontraba en una etapa inicial de desarrollo

Sony pone fin a Dark Outlaw Games apenas un año después de su creación

SpaceX pide ampliar el espectro para que Starlink sea más rápido y equilibrado

La empresa dirigida por Elon Musk ha presentado una solicitud ante la FCC para utilizar bandas de frecuencia situadas entre 13,75 y 14,0 GHz

SpaceX pide ampliar el espectro para que Starlink sea más rápido y equilibrado

Google resolvió el problema que más cuesta en la IA y casi nadie lo notó

El cuello de botella no es la inteligencia. Es la factura. La técnica desarrollada reduce drásticamente el uso de recursos en cada interacción con sistemas avanzados, transforma la economía de los asistentes digitales y amplía el acceso a la tecnología

Google resolvió el problema que más cuesta en la IA y casi nadie lo notó

OpenAI suspende por tiempo indefinido su versión de ChatGPT erótico

A OpenAI y sus inversores les inquieta que la IA, útil para crear imágenes creativas, también pueda generar contenido ilegal

OpenAI suspende por tiempo indefinido su versión de ChatGPT erótico
DEPORTES
Bolivia venció 2-1 a Surinam y enfrentará a Irak en la final del Repechaje por un lugar en el Mundial 2026

Bolivia venció 2-1 a Surinam y enfrentará a Irak en la final del Repechaje por un lugar en el Mundial 2026

La esperanzadora reflexión de Pierre Gasly: por qué el GP de Japón puede definir el año de Alpine en la Fórmula 1

Los cánticos de la hinchada de Brasil pidiéndole a Ancelotti que convoque a Neymar en plena caída ante Francia

Táctica, presión y tradición: la batalla mental del tenis de mesa se juega con rituales

Argentinos Juniors recibe a Lanús por el postergado de la fecha 6 del Torneo Apertura

TELESHOW
Pincoya denunció favoritismo en Gran Hermano: “¿Por qué no dices nada?”

Pincoya denunció favoritismo en Gran Hermano: “¿Por qué no dices nada?”

La fuerte defensa de Mati Napp y Denu Di Paola, coreógrafo y bailarina de Emilia Mernes: “Nadie nos roba ni nos presta”

De ser la niña de El Grinch a telonear a AC/DC: Taylor Momsen, la cantante que conquistó a una multitud en River

Después de una fuerte pelea por motivos económicos, L-Gante volverá a trabajar junto a Maxi El Brother

Martín Cirio generó preocupación al mostrar su cuerpo todo lleno de ronchas: “Quiero llorar”

INFOBAE AMÉRICA

Los rebeldes hutíes amenazaron con intervenir militarmente si Estados Unidos o Israel intensifican el conflicto con Irán

Los rebeldes hutíes amenazaron con intervenir militarmente si Estados Unidos o Israel intensifican el conflicto con Irán

Entre el arte y el mito: así se creó el retrato de John F. Kennedy que cautiva en Love Story

El Parlamento de Venezuela aplazó por segunda ocasión el debate final de la reforma a la ley de minas

Guacamayos amazónicos en Pachacamac: cómo un símbolo exótico cruzó los Andes hace mil años

Irán lanzó diez oleadas de misiles y Hezbollah mató a un israelí en una de las jornadas más intensas del conflicto