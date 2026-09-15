El cambio en la pantalla principal de WhatsApp que permite ver fotos y videos sin abrir los chats

WhatsApp mostrará miniaturas de fotos, videos y stickers en los chats - REUTERS/Loren Elliott/File Photo

Guardar

WhatsApp prepara un cambio en la pantalla principal que permitirá identificar fotos, videos y stickers sin abrir los chats. La aplicación incorporará miniaturas en la lista de conversaciones cuando uno de esos contenidos sea el último mensaje recibido, de modo que el usuario podrá reconocerlo con una mirada rápida.

Hasta ahora, la lista principal solo mostraba las etiquetas “Foto”, “Video” o “Sticker”, sin detalles sobre el archivo compartido. Las nuevas vistas previas aportarán información visual sin obligar a entrar en cada conversación ni marcar mensajes como leídos.

PUBLICIDAD

La aplicación permitirá identificar archivos sin abrir las conversaciones (Foto: Meta)

La miniatura aparecerá junto al tipo de contenido

La función coloca una imagen reducida junto a la etiqueta que ya aparece en la lista de chats. Si el último mensaje de una conversación es una fotografía, el usuario verá la palabra “Foto” acompañada por una miniatura. El mismo criterio se aplicará a videos y stickers.

El diseño general de la pantalla no cambiará. WhatsApp mantendrá el nombre del contacto o grupo, la hora del último mensaje y el aviso del contenido compartido. La diferencia estará en que la etiqueta dejará de ser la única referencia disponible para los archivos multimedia.

PUBLICIDAD

Esto permitirá distinguir entre varias conversaciones que antes se veían de forma idéntica. Dos chats podían mostrar “Foto” como último mensaje, aunque uno contuviera una imagen importante y el otro un archivo enviado en un grupo. Con la vista previa, el usuario podrá reconocer parte del contenido antes de abrir la conversación.

WhatsApp prepara una vista previa para su lista de conversaciones - EFE/EPA/IAN LANGSDON

Fotos, videos y stickers serán compatibles

Las vistas previas de contenido multimedia serán compatibles, por ahora, con tres formatos: fotos, videos y stickers. En el caso de las imágenes y grabaciones, la miniatura ofrecerá una referencia sobre su apariencia. Para los stickers, mostrará una versión reducida que permitirá saber cuál fue el elemento enviado.

PUBLICIDAD

La mejora puede resultar útil en grupos con una actividad constante, donde las conversaciones reciben imágenes, videos y reacciones durante todo el día. También facilitará localizar un contenido reciente cuando hay varios chats pendientes, sin necesidad de entrar uno por uno para comprobar qué se compartió.

Antes de esta actualización, la aplicación permitía mantener pulsada una conversación para acceder a una vista previa más amplia. Sin embargo, ese recurso requería repetir la acción en cada chat. Las miniaturas trasladan parte de esa información a la pantalla principal y reducen los pasos necesarios para revisar los últimos mensajes.

PUBLICIDAD

La herramienta comenzó a probarse en dispositivos Android y llegará progresivamente a iOS, aunque la instalación de la versión compatible no garantiza una activación inmediata en todas las cuentas - (Apple)

En dónde se puede tener la novedad de WhatsApp

WhatsApp comenzó a probar esta novedad en Android con la versión beta 2.26.32.11. Esa edición introdujo las miniaturas en la lista de chats para fotos, videos y stickers, siempre que fueran el último contenido enviado dentro de una conversación.

La prueba en Android permitió incorporar la función sin alterar el orden de la interfaz. La miniatura aparece en un espacio reducido y conserva las etiquetas que la aplicación ya utilizaba. Así, quien prefiera identificar el mensaje por su tipo seguirá viendo “Foto”, “Video” o “Sticker” junto a la imagen.

PUBLICIDAD

La función también llegará a iOS mediante la actualización 26.34.74 de WhatsApp, disponible en la App Store. Los usuarios de iPhone tendrán acceso a las mismas vistas previas para fotos, videos y stickers que ya comenzaron a aparecer en Android.

La disponibilidad será gradual. Esto significa que algunos usuarios podrán instalar la actualización y ver las miniaturas de inmediato, mientras que otros no encontrarán el cambio en su lista de chats durante los primeros días. WhatsApp no ha comunicado una fecha concreta para completar la llegada de la función a todas las cuentas.

PUBLICIDAD

La actualización no cambia la forma de enviar fotos o videos, ni incorpora un nuevo apartado dentro de la aplicación. Su efecto está en la pantalla que los usuarios consultan al abrir WhatsApp: la lista de chats tendrá más información sobre el último contenido recibido.

Quienes todavía no tengan acceso a las miniaturas deberán esperar a las próximas semanas. Cuando la función esté habilitada, la pantalla principal permitirá reconocer archivos multimedia de forma más rápida y decidir qué conversación abrir según el contenido que aparece en la vista previa.

PUBLICIDAD