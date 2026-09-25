Costa Rica acumula 57 personas contagiadas y más de nueve mil animales afectados por gusano barrenador

Un inspector veterinario examina a un bovino en una manga de manejo de una finca rural durante un control sanitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó que acumula 57 casos de miasis por gusano barrenador en humanos hasta la semana epidemiológica 37 de 2026, un panorama que sostiene la vigencia de la emergencia sanitaria nacional decretada por el Poder Ejecutivo.

Aunque la cifra representa una reducción del 25.97% en comparación con los 77 contagios registrados durante el mismo periodo del año anterior, la circulación persistente de la mosca parásita en las comunidades del país mantiene bajo vigilancia activa a las autoridades sanitarias.

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De acuerdo con el informe epidemiológico oficial, las infecciones en personas muestran una marcada prevalencia en el sexo masculino, sector que concentra el 68.42% de las infecciones notificadas al contabilizar 39 pacientes, con una tasa de incidencia de 1.5 casos por cada 100,000 habitantes.

En el caso de las mujeres, se reportan 18 diagnósticos, para una incidencia de 0.7 por cada 100,000 habitantes. La distribución por edad revela una mayor concentración en los extremos de la adultez, registrándose 27 casos en el grupo de 20 a 64 años y otros 27 expedientes en personas adultas mayores de 65 años o más.

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Una infografía detalla la distribución de los 57 casos confirmados de miasis por gusano barrenador en seres humanos en las siete provincias de Costa Rica, encabezadas por Alajuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un brote masivo de 9,583 animales afectados mantiene activa la emergencia sanitaria nacional

La propagación de la plaga mantiene un elevado impacto en el sector ganadero del país. El reporte institucional registra 9,583 casos confirmados en animales de producción y mascotas hasta la semana epidemiológica 35 de 2026.

A esta cifra se suman 65 casos verificados en especies de la fauna silvestre, un elemento que representa un desafío adicional para la erradicación del vector en áreas naturales y reservas forestales.

Debido a que la mosca continúa circulando en el territorio costarricense, las autoridades mantienen una Emergencia Nacional Sanitaria Epidémica para el control y erradicación de la especie. La normativa autoriza al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a ejecutar controles interestatales de movilización ganadera, dispersión de moscas estériles para interrumpir el ciclo reproductivo y operativos de cura masiva en las fincas de las regiones afectadas.

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El gusano barrenador es una larva parásita que causa lesiones profundas y requiere prevención rigurosa

La miasis por gusano barrenador en seres humanos es una infestación causada por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax. A diferencia de otros dípteros cuyas larvas se alimentan únicamente de tejido muerto, las hembras de esta especie depositan sus huevecillos en los bordes de heridas recientes, cortes, picaduras o en mucosas expuestas de seres humanos y animales de sangre caliente.

Al eclosionar, las larvas se introducen activamente en la piel viva, destruyendo el tejido blando de sus huéspedes mientras se alimentan, lo que genera cavidades ulcerosas que pueden provocar infecciones bacterianas secundarias o destrucción tisular grave si no se tratan con rapidez.

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Un inspector sanitario examina una planilla de registro epidemiológico frente a un rebaño de ganado en una finca rural de Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas clínicos manifestados por los pacientes infestados incluyen un dolor agudo e intenso en la zona afectada, acompañado de enrojecimiento cutáneo, inflamación local y picazón constante.

Conforme las larvas aumentan de tamaño dentro de la herida, las personas experimentan una sensación de movimiento bajo la piel, junto con la supuración de líquidos serosanguinolentos con mal olor. En la mayoría de las inspecciones médicas resulta posible observar a simple vista la presencia de huevecillos acumulados o la actividad de las larvas visibles en el interior de la lesión.

Las medidas básicas de prevención comprenden mantener una rigurosa higiene personal, lavar las manos con agua y jabón de forma frecuente y brindar una adecuada curación y cobertura antiséptica a cualquier raspadura o herida en la piel. Adicionalmente, las autoridades instan a la población a revisar periódicamente la piel de sus mascotas y ganado para desinfectar cualquier lesión y notificar de forma oportuna a las autoridades veterinarias en caso de observar gusaneras.

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