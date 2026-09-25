Honduras

Estados Unidos felicita a Honduras por declarar terroristas a la MS-13, Pandilla 18 y Cártel del Diablo

El funcionario estadounidense Juan Pablo Segura destacó la decisión hondureña y señaló que las nuevas medidas buscan fortalecer la lucha contra el crimen organizado y su financiamiento

Juan Pablo Segura
Juan Pablo Segura, funcionario del Gobierno de Estados Unidos, respaldó la decisión adoptada por Honduras contra tres estructuras criminales. (Foto: Composición fotográfica)
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El Gobierno de Estados Unidos expresó este viernes su respaldo a la decisión de Honduras de declarar como asociaciones terroristas a la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el Cártel del Diablo, luego de que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) adoptara la medida.

El pronunciamiento estuvo a cargo de Juan Pablo Segura, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien destacó la determinación de las autoridades hondureñas y sostuvo que las tres estructuras representan, desde la perspectiva de Washington, un riesgo para la seguridad y estabilidad regional.

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A través de sus redes sociales, el funcionario estadounidense señaló que la nueva clasificación puede contribuir a ampliar las herramientas de cooperación entre ambos países, especialmente en áreas relacionadas con el combate al tráfico de drogas, el financiamiento de actividades criminales y la seguridad fronteriza.

La MS-13, Pandilla 18 y Cártel del Diablo fueron declaradas asociaciones terroristas por las autoridades hondureñas. (Foto: x)
La MS-13, Pandilla 18 y Cártel del Diablo fueron declaradas asociaciones terroristas por las autoridades hondureñas. (Foto: x)

La declaratoria forma parte de una serie de medidas impulsadas por las autoridades hondureñas después de las reformas al Código Penal que otorgaron al CNDS la facultad de identificar como asociaciones terroristas a determinadas estructuras criminales, de acuerdo con los criterios establecidos en la legislación.

Con esta decisión, la MS-13, la Pandilla 18 y el Cártel del Diablo se convirtieron en las primeras tres organizaciones incluidas formalmente bajo esta categoría en Honduras. Las autoridades han señalado que la medida busca ampliar la capacidad del Estado para perseguir a grupos vinculados con actividades como extorsión, narcotráfico, sicariato y otros delitos.

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El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, informó esta semana que las reformas aprobadas también contemplan cambios en el manejo penitenciario de personas vinculadas a organizaciones declaradas terroristas.

El Gobierno de Estados Unidos destacó la decisión de Honduras de endurecer las acciones contra el crimen organizado. (FOTO: INP Honduras)
El Gobierno de Estados Unidos destacó la decisión de Honduras de endurecer las acciones contra el crimen organizado. (FOTO: INP Honduras)

Entre las disposiciones anunciadas se encuentran su traslado a módulos de máxima seguridad y un régimen especial para las comunicaciones y visitas dentro de los centros penales.

La declaratoria no necesariamente quedaría limitada a las tres estructuras anunciadas inicialmente.

Velásquez indicó que las autoridades cuentan con una lista de al menos 25 organizaciones criminales que podrían ser analizadas posteriormente, tomando en consideración el nivel de afectación que las instituciones de seguridad atribuyan a cada una.

La aplicación de las nuevas disposiciones también contempla la puesta en funcionamiento de un circuito judicial especializado para conocer los procesos relacionados con delitos de terrorismo.

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad aprobó la declaratoria contra las tres estructuras criminales. (FOTO: INP Honduras)
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad aprobó la declaratoria contra las tres estructuras criminales. (FOTO: INP Honduras)

La estrategia incluye además nuevas herramientas para las instituciones encargadas de investigar y perseguir a las estructuras criminales.

Luego de la decisión del CNDS, las fuerzas de seguridad comenzaron a desarrollar operativos contra presuntos integrantes de las tres estructuras en diferentes puntos del territorio hondureño. Los reportes oficiales han informado sobre capturas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras zonas del país.

Las acciones se desarrollan dentro de la denominada Operación Escudo de Honduras, estrategia que contempla fases de intervención, control y estabilización territorial en sectores identificados por las autoridades como áreas de actividad de organizaciones criminales.

Las nuevas medidas contemplan un régimen penitenciario especial para integrantes de organizaciones declaradas terroristas. (Foto: Redes sociales)
Las nuevas medidas contemplan un régimen penitenciario especial para integrantes de organizaciones declaradas terroristas. (Foto: Redes sociales)

El respaldo expresado por Estados Unidos coloca la decisión hondureña dentro de un escenario de mayor cooperación regional en materia de seguridad.

A nivel continental, la MS-13 y otras estructuras criminales también han sido incluidas en mecanismos de coordinación y sanciones impulsados por países que participan en el denominado Escudo de las Américas.

Mientras tanto, las autoridades hondureñas deberán implementar las reformas aprobadas y definir, en futuras reuniones del CNDS, si otras organizaciones cumplen con los criterios establecidos para recibir una declaratoria similar.

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