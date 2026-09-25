Nicaragua

La Fiscalía acusa de parricidio a un hombre por la muerte de su hijo en Nicaragua

El imputado, de 41 años, permanecerá bajo resguardo mientras enfrenta un proceso por las heridas con arma blanca sufridas por el joven de 22 años tras una discusión doméstica el 9 de septiembre

Ilustración en acuarela de unas manos masculinas sujetas con esposas metálicas sobre un fondo con luces rojas, azules y siluetas de montañas.
El juez Rolando Salvador Sanarrusia Munguía admitió la acusación, decretó prisión preventiva y programó la audiencia inicial para el 1 de octubre. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Fiscalía acusó por parricidio a Marvin Manuel Martínez Corea, también identificado como Marvin Manuel Martínez Acosta, de 41 años, señalado de causar la muerte de su hijo Marvin Manuel Martínez Hernández, de 22 años, durante un conflicto familiar ocurrido el pasado 9 de septiembre en el barrio Anexo Villa Reconciliación Sur, en el Distrito Seis de Managua.

La acusación fue admitida el 12 de septiembre por el juez Rolando Salvador Sanarrusia Munguía, titular del Juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencias de Managua. Según La Prensa, el judicial ordenó la prisión preventiva para el acusado y programó la audiencia inicial para el 1 de octubre.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, el procesado habría atacado a su hijo con un arma blanca durante una discusión en la vivienda familiar.

El joven fue trasladado de emergencia al Hospital Alemán Nicaragüense Carlos Marx, donde permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de las heridas. Posteriormente, falleció en ese centro asistencial.

Una fuente consultada por La Prensa, bajo condición de anonimato, relató que el conflicto se produjo en medio de una discusión familiar y en defensa de la madre de la víctima, Rosa Natalia Hernández Collado, de 43 años. Sin embargo, esa versión no aparece incorporada en la acusación fiscal y tampoco ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

PUBLICIDAD

Según la fuente, el joven llegó alterado a la vivienda y pidió dinero. Después habría intentado agredir a su madre y al padre intervino para evitarlo. La información oficial disponible señala que la víctima sostuvo una discusión familiar antes de resultar herida, aunque las circunstancias exactas del ataque deberán ser establecidas durante el proceso judicial.

Las manos esposadas de un hombre apoyadas sobre los barrotes metálicos de una prisión.
La policía detuvo al procesado en la terminal del Mercado Mayoreo cuando pretendía viajar hacia la Costa Caribe./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del incidente, el padre habría intentado huir y se dirigió hacia la terminal de buses ubicada en el Mercado Mayoreo, donde presuntamente pretendía abordar una unidad de transporte colectivo hacia la Costa Caribe nicaragüense. Sin embargo, fue detenido antes de abandonar Managua.

La Fiscalía sostiene la acusación por el delito de parricidio, mientras la defensa solicitó medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. El juez rechazó esa petición al considerar que, por tratarse de un delito grave, correspondía mantener al acusado privado de libertad durante la tramitación del proceso.

Antecedentes judiciales

Documentos judiciales revisados por La Prensa muestran que Marvin Manuel Martínez Hernández había enfrentado procesos penales antes de su muerte. En junio de 2025 admitió su participación en un caso por robo con violencia e intimidación en grado de frustración contra un ciudadano identificado como Octavio Enoc Zapata.

Tras admitir los hechos durante el juicio, fue declarado culpable y condenado a tres años de prisión. Meses después recuperó su libertad.

Otros registros judiciales indican que también enfrentó una acusación por robo con violencia o intimidación en perjuicio de una mujer identificada como Alena Abril Hernández Sandoval. Ese proceso terminó con un fallo de no culpabilidad y la orden de liberación del acusado en agosto de 2025.

Escultura de bronce de la Señora Justicia con venda en los ojos, balanza y espada, en una sala de tribunal desenfocada.
El juez rechazó la petición de la defensa de otorgar medidas cautelares sustitutivas por la gravedad del delito. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El joven también aparece como víctima en otro expediente judicial relacionado con agresiones físicas, ocurrido antes del caso en el que fue señalado como acusado.

Conflictos entre padre e hijo

Los expedientes consultados reflejan que existían antecedentes de confrontaciones entre el padre y su hijo. En marzo de 2025, el oficial Orlando José Salmerón Rodríguez presentó ante el Juzgado Séptimo Local Penal de Managua una acusación por el delito de asedio en la que Marvin Manuel Martínez Hernández figuraba como acusado y su padre, Marvin Manuel Martínez Acosta, aparecía como presunta víctima.

Aunque el caso fue declarado inadmisible por razones procesales y posteriormente archivado, el expediente registra los conflictos entre ambos. Vecinos consultados también mencionaron presuntos episodios relacionados con el consumo de alcohol y drogas, aunque esos señalamientos no forman parte de la acusación fiscal admitida por el juzgado.

El proceso contra el padre continuará con la audiencia inicial prevista para el 1 de octubre, mientras la Fiscalía deberá presentar sus pruebas y la defensa ejercerá la representación del acusado. La responsabilidad penal de Martínez Corea deberá ser determinada por los tribunales.

Temas Relacionados

ParricidioManaguaPrisión preventivaNicaragua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cuándo podría ser liberado el periodista nicaragüense Luis Galeano tras el pago de su fianza?

La liberación del comunicador nicaragüense Luis Galeano se encuentra en manos de ICE, luego de que su abogado confirmara el pago de la fianza

¿Cuándo podría ser liberado el periodista nicaragüense Luis Galeano tras el pago de su fianza?

La CIDH exige a Nicaragua hallar a una madre y sus hijas, una de ellas de ocho años retenida y aislada por agentes policiales

El organismo interamericano emitió un dictamen urgente para que las autoridades centroamericanas informen la ubicación de la mujer y las menores desaparecidas tras una incursión policial vinculada a represalias políticas

La CIDH exige a Nicaragua hallar a una madre y sus hijas, una de ellas de ocho años retenida y aislada por agentes policiales

La generación de jóvenes sordos que inventó la Lengua de Señas Nicaragüense en los años ochenta

Durante mucho tiempo, los niños sordos de Nicaragua vivieron aislados en códigos gestuales que solo entendían sus familias. Todo cambió en 1979, cuando cientos de ellos se reunieron por primera vez en un colegio de Managua

La generación de jóvenes sordos que inventó la Lengua de Señas Nicaragüense en los años ochenta

La República Dominicana debutará ante Nicaragua en la Liga de Naciones este jueves en Santiago de los Caballeros

El combinado que dirige Marcelo Neveleff jugará como local desde las 18:00 en el Estadio Cibao FC, tras una preparación que incluyó derrotas ante Panamá, empates con Cuba y El Salvador

La República Dominicana debutará ante Nicaragua en la Liga de Naciones este jueves en Santiago de los Caballeros

Denuncian despojo de tierras y contaminación masiva de ríos por el avance minero en Nicaragua

Documentos presentados en Washington señalaron que el régimen redujo los trámites para entregar licencias a firmas internacionales mientras crecen la violencia y los daños en las fuentes hídricas

Denuncian despojo de tierras y contaminación masiva de ríos por el avance minero en Nicaragua

TECNO

Cómo se llaman los personajes de ‘Las Guerreras K-pop’ y cuáles son sus canciones más populares

Cómo se llaman los personajes de ‘Las Guerreras K-pop’ y cuáles son sus canciones más populares

Un tribunal federal respaldó que el Pentágono clasifique a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro

Si eres emprendedor y gestionas un e-commerce, la nueva actualización de Amazon va a ahorrar mucho tiempo

Cómo pedir a Apple una indemnización por bajo rendimiento de mi iPhone, si estoy en Argentina

Google enviará satélites de SpaceX de Musk para probar chips de inteligencia artificial en el espacio

ENTRETENIMIENTO

La mujer que acusó a Jay-Z de violación sexual se retracta: “Nunca me reuní con él”

La mujer que acusó a Jay-Z de violación sexual se retracta: “Nunca me reuní con él”

Angelina Jolie se opone a Brad Pitt y le pide que deje de exigir sus datos financieros

El New York Film Festival abrirá con James Gray y cerrará con un documental de Ava DuVernay

¿Los Rolling Stones dejarán las giras? La exesposa de Ronnie Wood explica qué estaría frenando a la banda

Después de casi 10 años de matrimonio, Margot Robbie adoptó el apellido de su esposo

MUNDO

Pese a la propuesta para negociar la apertura del estrecho de Ormuz, Irán descartó hacer concesiones sobre el programa nuclear

Pese a la propuesta para negociar la apertura del estrecho de Ormuz, Irán descartó hacer concesiones sobre el programa nuclear

Artistas de 15 países exhibieron sus obras en los monumentos del Foro Romano y el anfiteatro de Pula, en Croacia

Wall Street cerró su primera semana con ganancias en un mes tras una nueva caída del petróleo

El calor amenaza la producción de arroz en Japón y puso en alerta a los científicos, que ya buscan una solución

Apremiado por el déficit, Putin decidió elevar los impuestos para financiar la guerra en Ucrania