La Fiscalía acusa de parricidio a un hombre por la muerte de su hijo en Nicaragua

El juez Rolando Salvador Sanarrusia Munguía admitió la acusación, decretó prisión preventiva y programó la audiencia inicial para el 1 de octubre. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fiscalía acusó por parricidio a Marvin Manuel Martínez Corea, también identificado como Marvin Manuel Martínez Acosta, de 41 años, señalado de causar la muerte de su hijo Marvin Manuel Martínez Hernández, de 22 años, durante un conflicto familiar ocurrido el pasado 9 de septiembre en el barrio Anexo Villa Reconciliación Sur, en el Distrito Seis de Managua.

La acusación fue admitida el 12 de septiembre por el juez Rolando Salvador Sanarrusia Munguía, titular del Juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencias de Managua. Según La Prensa, el judicial ordenó la prisión preventiva para el acusado y programó la audiencia inicial para el 1 de octubre.

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De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, el procesado habría atacado a su hijo con un arma blanca durante una discusión en la vivienda familiar.

El joven fue trasladado de emergencia al Hospital Alemán Nicaragüense Carlos Marx, donde permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de las heridas. Posteriormente, falleció en ese centro asistencial.

Una fuente consultada por La Prensa, bajo condición de anonimato, relató que el conflicto se produjo en medio de una discusión familiar y en defensa de la madre de la víctima, Rosa Natalia Hernández Collado, de 43 años. Sin embargo, esa versión no aparece incorporada en la acusación fiscal y tampoco ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

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Según la fuente, el joven llegó alterado a la vivienda y pidió dinero. Después habría intentado agredir a su madre y al padre intervino para evitarlo. La información oficial disponible señala que la víctima sostuvo una discusión familiar antes de resultar herida, aunque las circunstancias exactas del ataque deberán ser establecidas durante el proceso judicial.

La policía detuvo al procesado en la terminal del Mercado Mayoreo cuando pretendía viajar hacia la Costa Caribe./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del incidente, el padre habría intentado huir y se dirigió hacia la terminal de buses ubicada en el Mercado Mayoreo, donde presuntamente pretendía abordar una unidad de transporte colectivo hacia la Costa Caribe nicaragüense. Sin embargo, fue detenido antes de abandonar Managua.

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La Fiscalía sostiene la acusación por el delito de parricidio, mientras la defensa solicitó medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. El juez rechazó esa petición al considerar que, por tratarse de un delito grave, correspondía mantener al acusado privado de libertad durante la tramitación del proceso.

Antecedentes judiciales

Documentos judiciales revisados por La Prensa muestran que Marvin Manuel Martínez Hernández había enfrentado procesos penales antes de su muerte. En junio de 2025 admitió su participación en un caso por robo con violencia e intimidación en grado de frustración contra un ciudadano identificado como Octavio Enoc Zapata.

Tras admitir los hechos durante el juicio, fue declarado culpable y condenado a tres años de prisión. Meses después recuperó su libertad.

Otros registros judiciales indican que también enfrentó una acusación por robo con violencia o intimidación en perjuicio de una mujer identificada como Alena Abril Hernández Sandoval. Ese proceso terminó con un fallo de no culpabilidad y la orden de liberación del acusado en agosto de 2025.

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El juez rechazó la petición de la defensa de otorgar medidas cautelares sustitutivas por la gravedad del delito. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El joven también aparece como víctima en otro expediente judicial relacionado con agresiones físicas, ocurrido antes del caso en el que fue señalado como acusado.

Conflictos entre padre e hijo

Los expedientes consultados reflejan que existían antecedentes de confrontaciones entre el padre y su hijo. En marzo de 2025, el oficial Orlando José Salmerón Rodríguez presentó ante el Juzgado Séptimo Local Penal de Managua una acusación por el delito de asedio en la que Marvin Manuel Martínez Hernández figuraba como acusado y su padre, Marvin Manuel Martínez Acosta, aparecía como presunta víctima.

Aunque el caso fue declarado inadmisible por razones procesales y posteriormente archivado, el expediente registra los conflictos entre ambos. Vecinos consultados también mencionaron presuntos episodios relacionados con el consumo de alcohol y drogas, aunque esos señalamientos no forman parte de la acusación fiscal admitida por el juzgado.

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El proceso contra el padre continuará con la audiencia inicial prevista para el 1 de octubre, mientras la Fiscalía deberá presentar sus pruebas y la defensa ejercerá la representación del acusado. La responsabilidad penal de Martínez Corea deberá ser determinada por los tribunales.