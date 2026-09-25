Panamá

Más de dos toneladas de droga fueron decomisadas en Panamá en menos de 12 horas

El mayor hallazgo ocurrió en un contenedor procedente de Suramérica. La Policía también reportó seis aprehendidos y la incautación de 100 pastillas de éxtasis.

Las autoridades localizaron 1.146 paquetes ocultos en maquinaria industrial dentro de un contenedor procedente de Suramérica. Tomada de la PN
Las autoridades localizaron 1.146 paquetes ocultos en maquinaria industrial dentro de un contenedor procedente de Suramérica. Tomada de la PN
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La Policía Nacional decomisó 2.235 paquetes de presunta droga y 100 pastillas de éxtasis en cuatro operaciones realizadas en menos de 12 horas en Panamá.

Las acciones se desarrollaron en un puerto del Pacífico, Villa Lucre, Colón y Chiriquí. Seis personas fueron aprehendidas durante los procedimientos, ejecutados en coordinación con el Ministerio Público.

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El mayor cargamento apareció en un contenedor procedente de Suramérica que llegó a un puerto del Pacífico. Durante la inspección, las unidades antidrogas encontraron 1.146 paquetes escondidos dentro de la estructura de una maquinaria pesada de uso industrial. En el operativo también participaron funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, explicó que el intenso movimiento de contenedores por las terminales panameñas resulta atractivo para las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

En la barriada Vereda Tropical fueron decomisados 979 paquetes, además de un arma de fuego, municiones y dinero en efectivo. Archivo
En la barriada Vereda Tropical fueron decomisados 979 paquetes, además de un arma de fuego, municiones y dinero en efectivo. Archivo

Según el funcionario, el cargamento oculto en la maquinaria superaba una tonelada. La intervención en el puerto representó más de la mitad de los paquetes incautados en las cuatro operaciones.

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En Villa Lucre, distrito de San Miguelito, las autoridades encontraron otros 110 paquetes y aprehendieron a una persona. La Procuraduría General de la Nación situó las diligencias en el corregimiento de José Domingo Espinar. Durante el registro fueron incautados un vehículo y dos teléfonos celulares, que serán examinados como parte de la investigación.

La Fiscalía de Drogas informó que los paquetes hallados en Villa Lucre serán sometidos a pruebas científicas para determinar su contenido. El hombre aprehendido será presentado ante las instancias judiciales correspondientes. El procedimiento se desarrolló luego de labores de investigación realizadas junto con la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional.

Otra de las operaciones tuvo lugar en la barriada Vereda Tropical, en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón. Allí fueron decomisados 979 paquetes de presunta droga y aprehendidas cuatro personas. Las unidades policiales también recuperaron un arma de fuego, municiones y dinero en efectivo durante la intervención.

Jaime Fernández, director de la Policía Nacional, señaló que los operativos permitieron incautar más de 2,3 toneladas de droga, según la estimación policial. Archivo
Jaime Fernández, director de la Policía Nacional, señaló que los operativos permitieron incautar más de 2,3 toneladas de droga, según la estimación policial. Archivo

Fernández señaló que los hallazgos en inmuebles responden al uso de residencias como lugares de almacenamiento de cargamentos. Al referirse a las acciones desarrolladas esa jornada, mencionó tanto el decomiso en Villa Lucre como el de Colón. Las autoridades investigan la procedencia de los paquetes y la participación de los aprehendidos.

En Chiriquí se realizó la cuarta intervención, en la que fueron decomisadas 100 pastillas de éxtasis. Con los hallazgos del puerto del Pacífico, Villa Lucre y Colón, la Policía contabilizó 2.235 paquetes en menos de 12 horas: 1.146 dentro de la maquinaria pesada, 110 en San Miguelito y 979 en la provincia colonense.

El director de la Policía estimó que la cantidad incautada superaba las 2,3 toneladas y destacó la rapidez con que se produjeron los decomisos. Fernández afirmó que la institución mantiene acciones dirigidas tanto a interceptar grandes cargamentos como a identificar los puntos desde donde se distribuyen drogas dentro del país.

Al hablar del impacto económico de estas operaciones, Fernández citó precios de referencia de $5.000 por kilo en Panamá y $34.000 en Europa. También indicó que parte de la droga que permanece en el mercado local termina dividida en pequeñas cantidades para su venta, una actividad que genera ingresos para las estructuras criminales.

Entre enero y julio de 2026, Panamá decomisó 60,04 toneladas de drogas; Colón registró la mayor cantidad entre las provincias, con 16,73 toneladas. Tomada de la PN
Entre enero y julio de 2026, Panamá decomisó 60,04 toneladas de drogas; Colón registró la mayor cantidad entre las provincias, con 16,73 toneladas. Tomada de la PN

Por separado, la Policía informó de 12 aprehensiones vinculadas presuntamente con la venta de drogas sintéticas. Ocho de esas personas fueron detenidas en La Chorrera y cuatro en el área metropolitana. Estas acciones son adicionales a los cuatro operativos en los que se decomisaron los 2.235 paquetes y las pastillas de éxtasis.

En otro procedimiento realizado durante esta semana, la Policía y el Ministerio Público decomisaron 92 paquetes de presunta droga en Cabra, corregimiento de Pacora.

El cargamento era transportado en un vehículo conducido por un hombre de 32 años, quien fue aprehendido. Este caso tampoco forma parte del balance de las 12 horas.

Las estadísticas oficiales registran 60,04 toneladas de drogas incautadas entre enero y julio de 2026 en Panamá. Del total, 37,81 toneladas correspondieron a cocaína y 22,11 a marihuana. Colón encabezó los decomisos provinciales, con 16,73 toneladas durante esos siete meses.

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