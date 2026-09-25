Jornada financiera: el riesgo país superó los 600 puntos básicos y tocó el nivel más alto en seis meses

Los activo argentinos volvieron a quedar marginados de la suba de Wall Street.

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La salida de fondos posicionados en activos argentinos se hizo evidente este viernes, con caídas generalizadas para las acciones y los bonos, con un riesgo país en máximos desde inicios de abril, en contraste con una sesión positiva de Wall Street.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- perdieron un 1,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan escaló 30 unidades para la Argentina, en lo 609 puntos básicos. Se trata de un nivel máximo desde el 7 de abril, tras diez alzas consecutivas.

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Para Adrián Yarde Buller, economista de Facimex, “lo que está pasando con los Globales argentinos se da en un contexto de sell off de la renta fija desarrollada que pega fuerte en todos los créditos soberanos de la región. Pero en nuestro caso hay un componente idiosincrático que no se está viendo en otros países de la región”.

“En las últimas cinco ruedas al cierre de ayer, nuestros spreads sobre Treasuries subieron 68pbs cuando en la mayoría de los países de la región comprimieron marginalmente. La única excepción es el otro comparable de Argentina, que es Ecuador, pero incluso en el caso de ellos el movimiento fue muy acotado. Hoy los bonos siguen cayendo y el riesgo país ya supera los 600 puntos. Empieza a parecer pesimista, pero tiene que frenar la sangría afuera primero”, graficó Yarde Buller.

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Mauricio Villacorta, estratega de Inversión de IOL, detalló que “las bolsas de Nueva York se recuperaron este viernes 25, encaminándose a cerrar su mejor semana desde principios de agosto. Un alivio temporal en los precios del crudo y una tregua parcial en la venta masiva de bonos del Tesoro estadounidense permitieron a los inversores retomar el apetito por el riesgo, apuntalados por el flujo continuo hacia el sector tecnológico de la Inteligencia Artificial”.

“En la plaza financiera local, los activos argentinos profundizaron su tendencia bajista del contexto internacional. La deuda soberana en dólares registró nuevas caídas generalizadas, llevando al indicador de riesgo país elaborado por el JP Morgan a saltar por encima de los 600 puntos básicos y tocar máximos desde fines de abril. En renta variable, las acciones locales operaron bajo presión siguiendo la debilidad del crédito soberano”, continuó Villacorta.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,6%, a 2.893.751 puntos, un piso desde el 20 de agosto. Medido en dólares -según la paridad del “contado con liqui”- el panel de acciones líderes retrocedió a un mínimo desde el 6 marzo, debajo de los 1.800 puntos.

Mientras que los indicadores de las Bolsas de Nueva York cerraron con ganancias en un rango de 0,5% a 0,9% y las tasas de los bonos del Tesoro norteamericano se estabilizaron en máximos desde 2007, los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street exhibieron mayoría de pérdidas. Destacaron las bajas de Banco Macro (-3,4%), Edenor (-2,8%) y Telecom (-2,6%).

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También cayeron YPF (-2,6%, a 52,19) y Vista Energy (-1,3%), dado que los precios del crudo cayeron 2%, mientras los mercados sopesan la posibilidad de una tregua entre Estados Unidos e Irán, frente a la preocupación de que el aumento de los ataques contra Arabia Saudita por parte de los combatientes hutíes pueda interrumpir el suministro de este importante productor de Oriente Medio.

El Brent cedió 1,9%, a USD 104,65 el barril para noviembre, mientras que el WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos restó 2%, a USD 92,76, también para noviembre.

“A nivel local, la actividad volvió a mostrar signos de debilidad, con el EMAE de julio cayendo 2,9% mensual sin estacionalidad y confirmando que el tercer trimestre de 2026 arranca en baja tras la contracción de 0,6% contra el trimestre anterior, la primera caída trimestral desde el segundo trimestre de 2024″, aportó José Ignacio Thome, analista senior de Equity de Grupo SBS.

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“La gestión fiscal y externa se mantuvo ordenada, el BCRA siguió comprando divisas en el MULC a ritmo acotado y el Tesoro estiró duration canjeando el 75% de la Lelink D30S6″, añadió.

“A los activos domésticos le viene costando poder sacar a relucir su mayor beta en aquellas ruedas donde se activa un mayor apetito por riesgo global, y en cambio sí sufren aquellos momentos de mayor cautela externa”, expresó el economista Gustavo Ber.

“Ocurre que las negativas lecturas que dejaron los últimos indicadores de actividad económica y de pobreza acentúan la prudencia de los operadores, toda vez que vuelven a reflejar las dificultades que enfrenta la ‘micro’. Además, esta debilidad podría resultar particularmente inoportuna por sus efectos sobre el estado de ánimo social, precisamente cuando comienzan a delinearse las estrategias electorales”, añadió el titular del Estudio Ber.

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“En cuanto a los commodities, la volatilidad en el precio del petróleo es de esperar que siga en el corto plazo. El Niño podría poner presión adicional en las materias primas agrícolas. Los fundamentos para el oro se mantienen”, señaló Balanz.

El dólar estuvo nuevamente demandado en el mercado de cambios y cerró en su precio más alto del día $1.525,50, también un nuevo récord nominal. La divisa mayorista subió seis pesos o 0,4% este viernes y encadenó la tercera alza consecutiva.

“Tras las primeras operaciones en esa banda, la oferta no tardó en aparecer, aunque no fue suficiente para contener la demanda. Pasado el mediodía, la presión compradora se intensificó y el mayorista llegó a marcar un máximo de $1.526″, precisó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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Matías Migliore, Team Lead Estrategias & Trading IFA en Balanz Capital, precisó que “la rueda estuvo marcada por el fixing de la Lelink de septiembre, que define el tipo de cambio que deberá pagar el Tesoro. El mercado estuvo notablemente tomador en divisas, mostrando volúmenes significativos en Lelink y futuros”.

El BCRA fijó un techo para su régimen de bandas cambiarias en los 1.912,76 pesos. El dólar mayorista se ubica ahora a 387,26 pesos o 25,4% del límite máximo para la flotación administrada.

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3% este viernes, a $1.545 para la venta en el Banco Nación, un nuevo máximo nominal. El BCRA informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.545,12 para la venta y $1.493,40 para la compra.

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El dólar blue quedó invariable a $1.560 y a diez pesos de distancia de su récord del 28 de julio.

En el mercado de dólar futuro la divisa operó con alza en un rango de 0,2% a 0,4% y un volumen elevado que resaltó, por el equivalente a USD 2.000,2 millones, según datos de la plataforma A3 Mercados. La posición más negociada, para fin de mes, subió 6,50 pesos (+0,4%), a 1.531 pesos.

El Banco Central no intervino en el mercado de cambios, en una rueda con negocios por USD 670 millones. Las reservas internacionales brutas de la entidad cayeron en USD 600 millones, a USD 48.245 millones -piso desde el 13 de julio 2026- tras un pago al FMI por 795 millones de dólares.