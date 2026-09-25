Tecno

Google enviará satélites de SpaceX de Musk para probar chips de inteligencia artificial en el espacio

El proyecto Suncatcher de Google busca indagar si el hardware de IA puede soportar las condiciones de órbita

El proyecto Suncatcher de Google lanzará un satélite prototipo con TPU con el apoyo de SpaceX. (Google)
Guardar

El Proyecto Suncatcher de Google prepara su primera prueba en el espacio. La empresa planea lanzar un satélite prototipo con ayuda de SpaceX para comprobar si sus Unidades de Procesamiento Tensorial, conocidas como TPU, pueden funcionar en órbita.

El proyecto busca responder una pregunta básica: si el hardware de inteligencia artificial de Google puede soportar las condiciones del espacio.

PUBLICIDAD

La misión viajará en el próximo Transporter-18 de SpaceX, en colaboración con Planet, y recogerá datos sobre el comportamiento de las TPU ante la radiación, la temperatura y las vibraciones del lanzamiento.

Google anunció el Proyecto Suncatcher en el 2025 como una investigación de largo plazo. La idea es estudiar si, en el futuro, el espacio puede alojar sistemas de inteligencia artificial capaces de procesar grandes volúmenes de información.

Google prepara el primer ensayo espacial de su Proyecto Suncatcher mediante el lanzamiento de un satélite prototipo. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo
Google prepara el primer ensayo espacial de su Proyecto Suncatcher mediante el lanzamiento de un satélite prototipo. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

En la órbita terrestre baja, los satélites pueden recibir luz solar casi de forma constante. Según Google, eso permitiría generar hasta ocho veces más energía solar que en la Tierra. La empresa considera que, con el tiempo, varias constelaciones de satélites podrían trabajar conectadas para realizar tareas de IA más grandes.

PUBLICIDAD

Una Unidad de Procesamiento Tensorial (TPU) es un chip especializado diseñado desde cero para procesar operaciones relacionadas con inteligencia artificial de forma más ágil.

Cómo se la prueba de Google en órbita

El trayecto de un cohete hasta la órbita terrestre baja dura unos 10 minutos. En ese período, la nave enfrenta vibraciones fuertes y una aceleración de hasta 10 veces la fuerza de gravedad.

Algunos componentes, como los chips TPU, pueden recibir fuerzas de entre 50 y 100 g. Para prepararse, el equipo sometió el satélite a pruebas de vibración en tres ejes, con movimientos que buscan reproducir las condiciones de un lanzamiento.

El primer lanzamiento a órbita de este proyecto de Google cuenta con el apoyo de SpaceX. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El primer lanzamiento a órbita de este proyecto de Google cuenta con el apoyo de SpaceX. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Google también evaluó los TPU en una instalación de haz de protones del Laboratorio Nuclear Crocker de Universidad de California en Davis. Durante esas pruebas, los chips ejecutaron tareas de inteligencia artificial mientras el equipo observaba posibles errores, como un bitflip.

Los primeros resultados mostraron que los TPU Trillium pueden resistir una dosis de radiación ionizante mayor a la que recibirían en una misión espacial de cinco años. Sin embargo, Google señaló que algunas pruebas solo pueden realizarse en el espacio.

Qué desafíos enfrenta Google en esta prueba

Una vez en órbita, las TPU deberán enfrentar radiación fuera de la atmósfera terrestre. Los eventos solares y los rayos cósmicos pueden afectar los componentes electrónicos de un satélite.

Satélite metálico con paneles solares y antenas desplegadas sobre el fondo del planeta Tierra y la luz del sol.
Durante el vuelo, Google analizará cómo responden las TPU a la radiación, los cambios de temperatura y las vibraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor es otro desafío. Los chips de IA generan mucha temperatura en poco espacio y, en el vacío, no hay aire para enfriarlos. Por eso, el calor debe salir mediante radiadores.

Google trabaja con una combinación de tubos de calor y radiadores para enfriar los chips. El sistema fue probado en una cámara de vacío térmico, que recrea las condiciones de temperatura y vacío del espacio.

La primera misión permitirá comprobar cómo responde el sistema de enfriamiento en órbita. Con esos datos, el equipo podrá ajustar el diseño de las próximas pruebas.

Cuál es el futuro de este proyecto de Google

Los futuros satélites del Proyecto Suncatcher podrían llevar decenas de chips TPU y operar en grupos alrededor de la Tierra. Para procesar tareas de IA, necesitarán intercambiar grandes cantidades de datos.

El Proyecto Suncatcher fue presentado por Google en 2025 como una iniciativa de investigación a largo plazo. REUTERS/Steve Marcus/File Photo
El Proyecto Suncatcher fue presentado por Google en 2025 como una iniciativa de investigación a largo plazo. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Cada satélite deberá conocer su propia posición y la ubicación de los satélites cercanos. Para lograrlo, Google planea usar conexiones por láser.

La tecnología de comunicación espacial ya existe, pero estos láseres deberán transmitir muchos datos a distancias cortas. Google compara el desafío con acertar a un objetivo del tamaño de una moneda a kilómetros de distancia, mientras ambos puntos están en movimiento.

La empresa espera probar esa conexión en 2027, cuando coloque dos satélites en órbita. Esta primera prueba busca mostrar qué funciona, detectar posibles problemas y usar esos resultados en futuras misiones.

Temas Relacionados

GoogleSpaceXElon MuskInteligencia artificialChipsEspacio exteriorÓrbitaTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Si eres emprendedor y gestionas un e-commerce, la nueva actualización de Amazon va a ahorrar mucho tiempo

Los emprendedores podrán control sus ventas de Amazon, eBay, Shopify, TikTok y Walmart desde un mismo panel

Si eres emprendedor y gestionas un e-commerce, la nueva actualización de Amazon va a ahorrar mucho tiempo

Cómo pedir a Apple una indemnización por bajo rendimiento de mi iPhone, si estoy en Argentina

Cada equipo aprobado podrá recibir hasta USD 40, según la cantidad total de reclamos validados

Cómo pedir a Apple una indemnización por bajo rendimiento de mi iPhone, si estoy en Argentina

Nvidia y Google DeepMind usan IA para mapear las proteínas de 2.800 virus para prevenir futuras pandemias

Las compañías generaron con inteligencia artificial modelos tridimensionales de proteínas para que la investigación de pandemias y brotes sea más ágil

Nvidia y Google DeepMind usan IA para mapear las proteínas de 2.800 virus para prevenir futuras pandemias

EA Sports FC 27: los futbolistas latinos con mejores valoraciones, desde James Rodríguez hasta Lionel Messi

Las valoraciones de FC 27 reúnen a figuras como Luis Díaz, Linda Caicedo y Keylor Navas, además de históricos como Diego Maradona

EA Sports FC 27: los futbolistas latinos con mejores valoraciones, desde James Rodríguez hasta Lionel Messi

Bill Gates advierte que la IA podría causar “mil millones de muertes” en manos equivocadas

El cofundador de Microsoft reclamó leyes que obliguen a las empresas de IA a cumplir controles definidos por gobiernos y fuerzas de seguridad

Bill Gates advierte que la IA podría causar “mil millones de muertes” en manos equivocadas

DEPORTES

Condenaron a los asesinos del ex Puma Federico Martín Aramburu a 26 y 19 años de prisión

Condenaron a los asesinos del ex Puma Federico Martín Aramburu a 26 y 19 años de prisión

La AFA rechazó la apelación de Vélez y confirmó que Boca Juniors jugará ante Racing por Copa Argentina

Isabella, la hija de Fabián Assmann y Melina Pitra, ganó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026: el video de su magnífica actuación

El video de las dos vueltas clave de Franco Colapinto desde la cámara a bordo y el mensaje del jefe de Alpine sobre su clasificación

Las últimas palabras del principal acusado de asesinar al ex Puma Federico Aramburu antes de conocer la condena

TELESHOW

La emoción de Caro Trippar tras contar cómo sigue su tratamiento contra el cáncer: “Pensé que nunca iba a llegar”

La emoción de Caro Trippar tras contar cómo sigue su tratamiento contra el cáncer: “Pensé que nunca iba a llegar”

La reacción de Tini Stoessel al embarazo de Carola Gil, su mejor amiga

El conflicto entre Nicolás Repetto y Juan Pablo Varsky por el nombre del nuevo programa del conductor

Luciana Rubinska acompañará a Luis Novaresio en la conducción de los Martín Fierro de Radio 2026

Melody Luz arremetió contra Fio Giménez y la desafió a resolver sus conflictos sobre un ring: "Me caés mal porque sos falsa"

INFOBAE AMÉRICA

La Fiscalía acusa de parricidio a un hombre por la muerte de su hijo en Nicaragua

La Fiscalía acusa de parricidio a un hombre por la muerte de su hijo en Nicaragua

Estados Unidos felicita a Honduras por declarar terroristas a la MS-13, Pandilla 18 y Cártel del Diablo

Costa Rica acumula 57 personas contagiadas y más de nueve mil animales afectados por gusano barrenador

Presidente Abinader admite reclutamiento engañoso de dominicanos hacia Rusia

Más de dos toneladas de droga fueron decomisadas en Panamá en menos de 12 horas