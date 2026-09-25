Presidente Abinader admite reclutamiento engañoso de dominicanos hacia Rusia

Luis Abinader reconoció que República Dominicana investiga el reclutamiento engañoso de jóvenes dominicanos hacia Rusia, aunque cifró en menos de 20 las personas que hasta ahora habrían acudido a esos llamados. El mandatario hizo esa revelación durante una rueda de prensa con periodistas locales e internacionales en Estados Unidos, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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Luis Abinader reconoció que República Dominicana investiga el reclutamiento engañoso de jóvenes dominicanos hacia Rusia, aunque cifró en menos de 20 las personas que hasta ahora habrían acudido a esos llamados.

El mandatario hizo esa revelación durante una rueda de prensa con periodistas locales e internacionales en Estados Unidos, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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El presidente dominicano explicó que la Cancillería emitió una advertencia pública este viernes y mantuvo contacto con su par ruso para esclarecer los hechos. “Lo que queremos es que la gente sepa a lo que va”, afirmó Abinader ante la prensa reunida en Nueva Jersey este viernes al mediodía.

Abinader recordó que la alerta no fue exclusiva de su país. “Por cierto, haciendo la advertencia nosotros hoy también la hicieron varios países de Latinoamérica, no es solamente República Dominicana”, señaló.

La cifra oficial contrasta con una investigación periodística de mayor alcance

Abinader habló de “quizás menos de veinte personas” reclutadas mediante engaños, según los informes preliminares de su gobierno. Esa cifra choca con los datos recopilados por el Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) y difundidos en una investigación de Infobae.

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Según ese trabajo, más de 200 dominicanos habrían viajado a Rusia bajo distintos esquemas de captación desde mayo de 2026. De ese total, al menos 50 personas firmaron contratos de manera consciente para combatir en el frente, mientras que el resto salió del país creyendo que se dirigía a empleos técnicos, agrícolas o de construcción en Centroamérica o Europa.

Las redes de reclutamiento engañoso ofrecen empleos falsos para trasladar a las víctimas hasta zonas de combate del conflicto entre Rusia y Ucrania. Una vez en territorio ruso, los reclutados son despojados de sus documentos y obligados a firmar contratos militares, según documentó el CDDH.

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El coordinador del comité, Carlos Manuel Sánchez Díaz, describió el perfil de las víctimas: “Hay soldadores de aquí de Haina, mecánicos, choferes que han sido llevados a Rusia y entre los 15 a 20 días ya los están mandando a la zona de guerra”.

Un pasaporte con la bandera dominicana en el bolsillo de un uniforme militar ruso de invierno ilustra el reclutamiento de extranjeros en las Fuerzas Armadas de Rusia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Focos de captación en comunidades vulnerables

La investigación ubicó los principales focos de reclutamiento en el municipio de Bajos de Haina y el distrito de El Carril, en la provincia de San Cristóbal. Las redes se extendieron también hacia el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Higüey, San Pedro de Macorís y San Juan de la Maguana.

Sánchez Díaz atribuyó el fenómeno a la necesidad económica extrema. Las ofertas incluyen pagos iniciales de entre USD 8,000 y USD 16,000, además de promesas de indemnizaciones de hasta USD 500,000 para las familias en caso de muerte en combate.

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El activista también alertó que las denuncias públicas de los familiares provocaron represalias contra los combatientes dominicanos en el frente, a quienes les confiscaron los teléfonos y enviaron a la primera línea de fuego. El CDDH confirmó la muerte de al menos un joven dominicano por el impacto de un dron.

Con uniforme y fusil en redes: El dominicano que viajó a Rusia para unirse al frente y su familia pide su regreso

Ese saldo fatal no fue mencionado por Abinader durante la rueda de prensa. El mandatario limitó su respuesta a confirmar que el gobierno investiga la magnitud de la red y descartó la posibilidad de prohibir a los ciudadanos aceptar ofertas laborales en el exterior.

Rechazo tajante a eliminar el voto en el exterior

Durante la misma sesión de preguntas, un periodista de Noticias SGN consultó a Abinader sobre planteamientos para suprimir el sufragio de los dominicanos residentes fuera del país. El mandatario respondió con firmeza: “¿Alguien está planteando eliminar el voto en el exterior? Eso sería una barbaridad, un retroceso democrático tremendo”.

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El presidente pidió en cambio acelerar el proceso de cedulación entre la diáspora. Llamó a los clubes, las asociaciones sociales y los partidos políticos a sumarse a esa tarea y recordó que la doble nacionalidad y el voto en el exterior figuran entre los principales logros históricos de José Francisco Peña Gómez.

Las banderas de República Dominicana y Estados Unidos ondean una junto a la otra, desplegadas en sus respectivos mástiles contra un cielo azul claro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inversión extranjera récord pese a la retracción regional

Abinader destacó que República Dominicana recibirá este año más de USD 5,000 millones en inversión extranjera directa, una cifra que calificó de récord incluso cuando la región muestra una tendencia a la baja. Atribuyó ese resultado a la seguridad jurídica y ciudadana que, según dijo, ofrece el país a las empresas.

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El mandatario también respondió a una consulta sobre fraudes inmobiliarios que afectan a la diáspora. Recomendó a los dominicanos en el exterior contratar abogados antes de cualquier inversión y desconfiar de ofertas con precios bajos y fotografías atractivas publicadas exclusivamente en internet.

Seguridad, aranceles y Haití en la agenda

Sobre la criminalidad, Abinader citó una tasa de 7.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las más bajas de la región según sus cifras. El presidente puso como ejemplo el caso de Julián Oro Duro, cuyos cuatro responsables fueron detenidos en menos de 48 horas.

En materia comercial, el mandatario informó que el embajador estadounidense Greer transmitió que los aranceles de la administración Trump llegaron para quedarse, aunque los aplicados a América Latina serán los más bajos. Abinader dijo esperar que se respete el tratado de libre comercio vigente desde 2004.

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Haitianos vigilados por miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre de República Dominicana abandonan el país en un éxodo de miles de personas debido a un conflicto hídrico, hoy en Dajabón (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

Sobre Haití, el presidente se mostró confiado en que la fuerza internacional de pacificación contra las pandillas esté desplegada en territorio haitiano hacia finales de este año o principios del próximo.

Cerró su intervención con un llamado a la comunidad dominicana a sumarse a la plataforma RD Aprende para fomentar la alfabetización en inteligencia artificial.