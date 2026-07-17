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Quiénes son Las guerreras K-Pop: nombres, canciones y las respuestas más buscadas en Google

El éxito de la película ha llevado a miles de usuarios a buscar quiénes son sus protagonistas y quién canta sus canciones

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Las guerreras k-pop se verían así si fueran latinas.
Las guerreras k-pop entre lo más buscado de Google. (Gemini)

‘Las guerreras K-Pop’ se ha convertido en una de las películas más populares de Netflix y su éxito ha impulsado numerosas búsquedas en Google sobre sus protagonistas, su historia y las canciones que forman parte de la producción. Rumi, Mira y Zoey son las tres integrantes de HUNTR/X, un grupo ficticio de K-pop que combina su carrera como estrellas musicales con una misión secreta: proteger a la humanidad de los demonios.

La película, conocida internacionalmente como ‘K-Pop Demon Hunters’, mezcla animación, acción, música y elementos sobrenaturales. Su creciente comunidad de seguidores también ha llevado a que temas como ‘Golden’, ‘Takedown’, ‘Soda Pop’ y ‘Your Idol’ ganen protagonismo entre quienes buscan conocer más sobre su banda sonora.

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Cómo se llaman Las guerreras K-Pop

Las tres protagonistas son Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo HUNTR/X. Dentro del universo de la película, no son únicamente ídolos del K-pop: también son cazadoras de demonios.

La música desempeña un papel fundamental en su misión. Las canciones y las actuaciones del grupo contribuyen a crear una barrera de energía destinada a proteger a la humanidad de las fuerzas malignas.

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Las guerreras k-pop
"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

El equilibrio comienza a romperse con la aparición de los Saja Boys, una banda masculina rival que esconde una identidad demoníaca. El grupo está liderado por Jinu, uno de los principales antagonistas de la historia.

A este conflicto se suma el dilema personal de Rumi, quien debe enfrentarse a una verdad sobre su propia identidad que ha mantenido oculta.

Quiénes cantan las canciones de HUNTR/X

Las principales voces musicales detrás de HUNTR/X son EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami. Las tres artistas interpretan las canciones que dan identidad al grupo ficticio.

La banda sonora también cuenta con la participación de otros nombres vinculados a la música y el entretenimiento, entre ellos Lea Salonga.

Además, tres integrantes de TWICE —Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung— participan en una versión especial de ‘Takedown’.

K-pop Demon Hunters - Las guerreras K-pop
K-pop Demon Hunters - Las guerreras K-pop (Captura: Netflix)

Esta combinación entre artistas reales y personajes ficticios es uno de los elementos que ha contribuido a ampliar el impacto de la película entre los seguidores del K-pop.

De qué trata ‘Las guerreras K-Pop’

La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey mientras intentan mantener el equilibrio entre su carrera como estrellas musicales y su responsabilidad como cazadoras de demonios.

Las criaturas a las que se enfrentan buscan infiltrarse en el mundo humano, robar almas y aprovecharse del miedo y las inseguridades de las personas.

La amenaza principal está representada por los Saja Boys. Bajo la apariencia de una popular banda de K-pop, sus integrantes buscan atraer seguidores y debilitar las defensas de las protagonistas.

Las guerreras k-pop
"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

La película combina combates, coreografías, música y una estética influenciada por la cultura del pop coreano. También desarrolla temas como la amistad, el trabajo en equipo, la aceptación personal y la búsqueda de la propia identidad.

Cuál es la canción más popular de ‘Las guerreras K-Pop’

Uno de los temas más destacados de la película es ‘Golden’, interpretado por las voces de HUNTR/X.

La canción está directamente relacionada con el recorrido emocional de las protagonistas y aborda la necesidad de superar las inseguridades y aceptar la propia identidad.

La música no funciona únicamente como acompañamiento de las escenas. Dentro de la historia también tiene un papel narrativo y se convierte en una herramienta para combatir a las fuerzas demoníacas.

En este momento, Rumi presenta en solitario la famosa canción Golden. (Netflix)
En este momento, Rumi presenta en solitario la famosa canción Golden. (Netflix)

Qué canciones interpreta TWICE en la película

TWICE también tiene presencia en la banda sonora de ‘Las guerreras K-Pop’.

Entre las canciones relacionadas con el grupo se encuentra ‘Strategy’. Además, Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung interpretan una versión especial de ‘Takedown’, uno de los temas asociados a HUNTR/X.

La participación de integrantes de una de las agrupaciones más reconocidas del K-pop refuerza la conexión de la película con la industria musical que inspira su universo.

Cuáles son las canciones de los Saja Boys

Los antagonistas también cuentan con canciones propias. Dos de las más destacadas son ‘Soda Pop’ y ‘Your Idol’.

‘Soda Pop’ presenta inicialmente una estética alegre y cercana al bubblegum pop, aunque detrás de su apariencia se encuentra la intención oscura del grupo.

En esta escena, la rivalidad entre los grupos se vuelve más notoria. (Netflix)
En esta escena, la rivalidad entre los grupos se vuelve más notoria. (Netflix)

‘Your Idol’, en cambio, adopta un tono más sombrío y muestra de manera más directa la verdadera naturaleza de los Saja Boys.

Dónde ver ‘Las guerreras K-Pop’ en español

‘Las guerreras K-Pop’ está disponible en Netflix, donde puede encontrarse con opciones de idioma que dependen de la región del usuario.

Su combinación de K-pop, acción y fantasía ha convertido a Rumi, Mira y Zoey en personajes ampliamente buscados en internet. Al mismo tiempo, el éxito de canciones como ‘Golden’ demuestra que la música se ha convertido en uno de los principales motores de la popularidad de la película, incluso más allá de la propia historia.

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