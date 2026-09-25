Si eres emprendedor y gestionas un e-commerce, la nueva actualización de Amazon va a ahorrar mucho tiempo

Los comerciantes de Amazon podrán centralizar desde Seller Central la gestión de sus ventas en Amazon, eBay, Shopify, TikTok y Walmart. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Guardar

Los vendedores de Amazon podrán gestionar desde Seller Central, el panel de gestión de Amazon, sus operaciones en Amazon, eBay, Shopify, TikTok y Walmart.

La nueva experiencia de venta multicanal busca reducir el tiempo que las pequeñas empresas y los vendedores independientes dedican a alternar entre plataformas.

PUBLICIDAD

Con la nueva función, podrán conectar sus cuentas externas, importar y vincular productos, consultar las ventas y los pedidos de cada canal y gestionar envíos desde una sola herramienta.

La función multicanal apunta a evitar que pequeñas empresas y vendedores independientes deban alternar entre distintos paneles. (Amazon)

La experiencia se implementará de forma gradual para los vendedores de la tienda de Estados Unidos durante los próximos meses y no tendrá costo adicional. Amazon anticipó que sumará más canales y funciones.

Seller Central es el panel de Amazon que los vendedores utilizan para administrar su negocio: allí crean y actualizan publicaciones, revisan pedidos, controlan el rendimiento de la cuenta y acceden a métricas de ventas.

Ahora, Amazon ampliará esas funciones para reunir también parte de la gestión de otros canales de comercio electrónico.

La herramienta permitirá enlazar cuentas externas, incorporar productos y revisar pedidos, ventas y envíos en un mismo espacio. (Amazon)

Qué se podrá hacer desde Seller Central

La herramienta permitirá mantener los listados actualizados en distintos canales. Hasta ahora, un vendedor que ofrecía un mismo producto en Amazon, Shopify, eBay, Walmart o TikTok debía ingresar a cada plataforma, crear o modificar publicaciones y adaptar el contenido a sus requisitos.

PUBLICIDAD

Con la experiencia multicanal, podrá editar una descripción en la página de Gestión de productos y actualizarla en los canales conectados.

Amazon indicó que el sistema ajustará el formato de los contenidos según las especificaciones de cada plataforma.

Las herramientas de inteligencia artificial ayudarán a crear títulos y fichas de producto para cada canal de venta. (Amazon)

Además, las herramientas de inteligencia artificial permitirán crear títulos y detalles de producto optimizados para cada canal.

En 2025, los vendedores independientes crearon más de 12 millones de publicaciones listas para vender con herramientas de IA generativa de Amazon.

La función también reunirá los pedidos en una única pantalla. Un vendedor podrá consultar los pedidos pendientes de envío de Amazon, Shopify, eBay, TikTok o Walmart desde la página de Gestión de pedidos de Seller Central.

PUBLICIDAD

Si elige procesar un pedido externo mediante Amazon, podrá gestionar el envío y enviar automáticamente la información de seguimiento al canal donde se realizó la compra.

Las herramientas multicanal reunirán información de publicidad, tráfico, ventas y rentabilidad para comparar el desempeño de cada canal sin recurrir a planillas ni reportes separados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo acceder a la nueva función

Para comenzar, los vendedores deberán ingresar a Seller Central y abrir la página de configuración multicanal, disponible en el menú Configuración de la barra de navegación superior derecha.

Desde allí podrán conectar sus cuentas de eBay, Shopify, TikTok y Walmart con unos pocos pasos.

Además de concentrar publicaciones y pedidos, las herramientas multicanal ofrecerán una vista de la rentabilidad por producto y por canal.

Los vendedores podrán reunir datos de inversión publicitaria, tráfico y ventas para identificar qué plataformas generan mejores resultados, sin exportar hojas de cálculo ni consultar informes por separado.

PUBLICIDAD

Amazon restringió el acceso de Muse, el agente de inteligencia artificial de Meta, a su sitio de comercio electrónico. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Amazon bloqueó el acceso de Muse, el agente de inteligencia artificial de Meta, a su plataforma de comercio electrónico.

La compañía sostiene que el sistema podía navegar, realizar compras y acceder a datos de cuentas sin una autorización previa.

La medida afecta a los usuarios que intentaban usar Muse para comprar en Amazon. El sistema muestra un mensaje que advierte que el acceso continuado de un agente de IA no autorizado incumple las condiciones de uso de la plataforma.

Amazon cuestionó que Meta no hubiera solicitado permiso y que Muse no se identificara mientras navegaba.

La empresa afirmó que Muse podía navegar por la plataforma, realizar compras y consultar información de cuentas sin contar con autorización. REUTERS/Dado Ruvic

Según la empresa, el agente puede ingresar a páginas de cuentas e historiales de pedidos a pedido del usuario, lo que plantea riesgos de privacidad, seguridad y manejo de información confidencial.

PUBLICIDAD

Meta aseguró que Muse no puede ver contraseñas ni métodos de pago. La compañía explicó que las credenciales se almacenan de manera segura para que el agente pueda utilizarlas sin acceder directamente a esos datos.

Además, afirmó que el sistema funciona dentro de una máquina virtual segura y consulta al usuario antes de efectuar acciones sensibles, como enviar correos electrónicos o completar una compra.

El bloqueo se inscribe en la estrategia de Amazon para limitar el acceso de agentes externos a su sitio. La empresa ya había tomado medidas contra otras herramientas de compras automatizadas, como el navegador Comet de Perplexity.

PUBLICIDAD