Tecno

iPhone Air 2: todo lo que se sabe del próximo celular ultra fino de Apple que llegaría en 2027

Esta nueva versión sumaría una segunda cámara trasera ultra gran angular de 48 megapíxeles

Apple presentará el iPhone Air 2 en la primavera de 2027 junto al iPhone 18 estándar y el modelo iPhone 18e. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)
Apple presentará el iPhone Air 2 en la primavera de 2027 junto al iPhone 18 estándar y el modelo iPhone 18e. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)
Guardar

Apple prepara la segunda generación del iPhone más delgado de su historia. El iPhone Air 2 llegaría en primavera de 2027 con el objetivo de corregir dos de los puntos más criticados del modelo original: la cámara única y la autonomía limitada.

El primer iPhone Air debutó en 2025 con un grosor de 5,64 milímetros y un peso de 165 gramos, cifras que sedujeron a una parte del público pero que también obligaron a Apple a sacrificar una segunda cámara trasera y a limitar la batería a 3.149 mAh. Distintas filtraciones coinciden en que la próxima versión buscará resolver ambas carencias sin abandonar el formato ultrafino.

PUBLICIDAD

Cuándo sería el lanzamiento del iPhone Air 2

Las filtraciones apuntan a marzo de 2027 como ventana de presentación. El analista Mark Gurman, de Bloomberg, sostiene que el dispositivo, con nombre en código interno V62, se ubicaría en un evento de primavera junto al iPhone 18 estándar y a un posible iPhone 18e, mientras que el otoño quedaría reservado para los modelos Pro.

Cuáles serían las características dle iPhone Air 2

  • Diseño y pantalla

El diseño ultradelgado seguiría siendo la seña de identidad de la gama. Ninguna de las filtraciones sugiere que Apple vaya a engrosar el chasis, pese a que sumar una segunda cámara, más batería y un sistema de refrigeración adicional complicaría mantener ese grosor mínimo.

iPhone Air 2
El iPhone Air 2 sumará una segunda cámara trasera ultra gran angular de 48 megapíxeles. (Reuters)

En pantalla, se repite la referencia a un panel OLED de 6,5 pulgadas con tecnología ProMotion de hasta 120 Hz y función de pantalla siempre activa. Una de las filtraciones menciona además una posible reducción del tamaño de la Dynamic Island, en línea con los sensores de Face ID vistos en otros modelos recientes, lo que liberaría espacio interno para nuevos componentes.

PUBLICIDAD

  • Doble cámara trasera

El cambio más mencionado en todas las filtraciones es la incorporación de una segunda cámara trasera. El iPhone Air 2 tendría un sensor principal de 48 megapíxeles acompañado de otro ultra gran angular, también de 48 megapíxeles, algo que pondría fin a una de las limitaciones más señaladas del primer Air, que se lanzó con una única cámara para preservar su delgadez.

El nuevo sistema añadiría un sensor ultra gran angular al principal de 48 megapíxeles, lo que ampliaría las opciones fotográficas y mejoraría el rendimiento en condiciones de poca luz, corrigiendo así una de las críticas centrales al modelo de 2025.

  • Procesador, batería y refrigeración

En el interior, las filtraciones coinciden en un chip fabricado con un proceso de 2 nanómetros, identificado como A20 Pro, con 12 GB de RAM. El objetivo declarado no sería únicamente sumar potencia, sino mejorar la eficiencia energética en un cuerpo tan comprimido.

El teléfono incluirá un chip A20 Pro fabricado en 2 nanómetros y 12 GB de memoria RAM.(REUTERS/Manuel Orbegozo)
El teléfono incluirá un chip A20 Pro fabricado en 2 nanómetros y 12 GB de memoria RAM.(REUTERS/Manuel Orbegozo)

Junto al procesador, una de las fuentes menciona la posible incorporación de un módem propio denominado C2, con conectividad 5G y mayor eficiencia, que junto al A20 Pro contribuiría a estirar la duración de la batería.

Sobre la capacidad energética, las filtraciones hablan de una batería de 3.500 mAh, frente a los 3.149 mAh actuales, un incremento cercano al 11 por ciento. Otra estimación calcula una mejora de unas dos horas adicionales de reproducción de video respecto al modelo original, que hoy alcanza hasta 27 horas.

Para sostener el rendimiento del nuevo chip sin afectar la temperatura del dispositivo, se menciona además la posible integración de un sistema de refrigeración mediante cámara de vapor.

iPhone 17 Air y sus principales características frente a sus competidores.
Apple contempla la integración de un sistema de refrigeración mediante cámara de vapor para controlar la temperatura interna. (Foto: Apple)
  • Colores y precio del iPhone Air 2

En el apartado estético, se ha filtrado la posible llegada de un tono lavanda que sustituiría al azul cielo del modelo actual, dentro de una paleta que incluiría además negro espacial, blanco nube y dorado claro.

El precio es uno de los puntos con mayor disparidad entre las filtraciones. Mientras algunas fuentes hablan de un arranque en 999 dólares, con la posibilidad de subir hasta 1.099 dólares, en línea con el valor alcanzado por el iPhone Air original tras un ajuste reciente de precios en la gama de Apple.

Temas Relacionados

iPhone Air 2AppleiPhoneCelularTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Apple Intelligence demandaría más almacenamiento del previsto en determinados Mac con macOS 27

La inteligencia artificial de Apple en macOS 27 puede ocupar entre 8 y 14 GB de almacenamiento según las especificaciones oficiales de la compañía

Apple Intelligence demandaría más almacenamiento del previsto en determinados Mac con macOS 27

Premiere llega a Android con acceso gratuito a sus principales herramientas de edición

Al tratarse de una app con procesos exigentes, Adobe estableció especificaciones técnicas concretas para garantizar su funcionamiento correcto

Premiere llega a Android con acceso gratuito a sus principales herramientas de edición

Tener el bluetooth activado en cualquier celular es el mejor anzuelo para un espía si estás en la calle

Las redes WiFi gratuitas son otra modalidad de ataque porque facilitan la distribución de malware y el bloqueo de archivos

Tener el bluetooth activado en cualquier celular es el mejor anzuelo para un espía si estás en la calle

Cómo reservar EA Sports FC 27 para consola y PC

El nuevo juego de fútbol de Electronic Arts tendrá lanzamiento global el 25 de septiembre de 2026

Cómo reservar EA Sports FC 27 para consola y PC

Cuidado con la estafa del falso domicilio: con un QR quieren robar tus datos

Los ciberdelincuentes solicitan información bancaria bajo la excusa de cobrar supuestos costos de reenvío o de aduana

Cuidado con la estafa del falso domicilio: con un QR quieren robar tus datos

DEPORTES

El ex jugador de River Plate Ezequiel Cirigliano fue detenido por quitarle el arma a una policía

El ex jugador de River Plate Ezequiel Cirigliano fue detenido por quitarle el arma a una policía

La Conmebol reveló cuánto dinero recaudaron los semifinalistas de la Libertadores y la Sudamericana: las cifras de Estudiantes y Boca

Comenzó la venta de entradas para la despedida de Messi de la selección argentina

Franco Colapinto tendrá la ayuda de un ex piloto de F1 que se sumó a Alpine: el rol clave que tendrá en las carreras

Scaloni confirmó quién será el capitán de Argentina tras la despedida de Messi y bromeó sobre los regalos que recibió en Pujato

TELESHOW

Melody Luz reavivó su conflicto con Mariana Nannis: “Mi hija no sabe quién es”

Melody Luz reavivó su conflicto con Mariana Nannis: “Mi hija no sabe quién es”

Las Madres del Dolor contra la China Suárez luego de su video viral: “Utilizó a su hijo para burlarse de la seguridad vial”

Una fotografía suya de 1990 en California sorprendió a Luciano "El Tirri" y provocó la reacción de su primera esposa

La escandalosa pelea entre Majo Martino y María Eugenia Ritó: “Parecés el Ratón Mickey”

Analía Franchín se quebró en vivo al escuchar a la hermana de Pity Álvarez: "Sentí mucha culpa por desear que se vaya"

INFOBAE AMÉRICA

La policía recuperó USD 33,690 tras el asalto en el que asesinaron a la esposa de Julián Oro Duro en República Dominicana

La policía recuperó USD 33,690 tras el asalto en el que asesinaron a la esposa de Julián Oro Duro en República Dominicana

El Salvador atendió aproximadamente 500 emergencias por lluvias en los últimos días, el 45% por deslizamientos

Denuncian despojo de tierras y contaminación masiva de ríos por el avance minero en Nicaragua

Bajan las denuncias de extorsión en Guatemala, pero suben los homicidios y diez municipios concentran el 42.6% de los casos

Por qué Júpiter fue clave en el origen del asteroide Bennu y qué revela sobre la Tierra