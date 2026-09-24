iPhone Air 2: todo lo que se sabe del próximo celular ultra fino de Apple que llegaría en 2027

Apple presentará el iPhone Air 2 en la primavera de 2027 junto al iPhone 18 estándar y el modelo iPhone 18e. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Guardar

Apple prepara la segunda generación del iPhone más delgado de su historia. El iPhone Air 2 llegaría en primavera de 2027 con el objetivo de corregir dos de los puntos más criticados del modelo original: la cámara única y la autonomía limitada.

El primer iPhone Air debutó en 2025 con un grosor de 5,64 milímetros y un peso de 165 gramos, cifras que sedujeron a una parte del público pero que también obligaron a Apple a sacrificar una segunda cámara trasera y a limitar la batería a 3.149 mAh. Distintas filtraciones coinciden en que la próxima versión buscará resolver ambas carencias sin abandonar el formato ultrafino.

PUBLICIDAD

Cuándo sería el lanzamiento del iPhone Air 2

Las filtraciones apuntan a marzo de 2027 como ventana de presentación. El analista Mark Gurman, de Bloomberg, sostiene que el dispositivo, con nombre en código interno V62, se ubicaría en un evento de primavera junto al iPhone 18 estándar y a un posible iPhone 18e, mientras que el otoño quedaría reservado para los modelos Pro.

Cuáles serían las características dle iPhone Air 2

Diseño y pantalla

El diseño ultradelgado seguiría siendo la seña de identidad de la gama. Ninguna de las filtraciones sugiere que Apple vaya a engrosar el chasis, pese a que sumar una segunda cámara, más batería y un sistema de refrigeración adicional complicaría mantener ese grosor mínimo.

El iPhone Air 2 sumará una segunda cámara trasera ultra gran angular de 48 megapíxeles. (Reuters)

En pantalla, se repite la referencia a un panel OLED de 6,5 pulgadas con tecnología ProMotion de hasta 120 Hz y función de pantalla siempre activa. Una de las filtraciones menciona además una posible reducción del tamaño de la Dynamic Island, en línea con los sensores de Face ID vistos en otros modelos recientes, lo que liberaría espacio interno para nuevos componentes.

PUBLICIDAD

Doble cámara trasera

El cambio más mencionado en todas las filtraciones es la incorporación de una segunda cámara trasera. El iPhone Air 2 tendría un sensor principal de 48 megapíxeles acompañado de otro ultra gran angular, también de 48 megapíxeles, algo que pondría fin a una de las limitaciones más señaladas del primer Air, que se lanzó con una única cámara para preservar su delgadez.

El nuevo sistema añadiría un sensor ultra gran angular al principal de 48 megapíxeles, lo que ampliaría las opciones fotográficas y mejoraría el rendimiento en condiciones de poca luz, corrigiendo así una de las críticas centrales al modelo de 2025.

PUBLICIDAD

Procesador, batería y refrigeración

En el interior, las filtraciones coinciden en un chip fabricado con un proceso de 2 nanómetros, identificado como A20 Pro, con 12 GB de RAM. El objetivo declarado no sería únicamente sumar potencia, sino mejorar la eficiencia energética en un cuerpo tan comprimido.

El teléfono incluirá un chip A20 Pro fabricado en 2 nanómetros y 12 GB de memoria RAM.(REUTERS/Manuel Orbegozo)

Junto al procesador, una de las fuentes menciona la posible incorporación de un módem propio denominado C2, con conectividad 5G y mayor eficiencia, que junto al A20 Pro contribuiría a estirar la duración de la batería.

Sobre la capacidad energética, las filtraciones hablan de una batería de 3.500 mAh, frente a los 3.149 mAh actuales, un incremento cercano al 11 por ciento. Otra estimación calcula una mejora de unas dos horas adicionales de reproducción de video respecto al modelo original, que hoy alcanza hasta 27 horas.

PUBLICIDAD

Para sostener el rendimiento del nuevo chip sin afectar la temperatura del dispositivo, se menciona además la posible integración de un sistema de refrigeración mediante cámara de vapor.

Apple contempla la integración de un sistema de refrigeración mediante cámara de vapor para controlar la temperatura interna. (Foto: Apple)

Colores y precio del iPhone Air 2

En el apartado estético, se ha filtrado la posible llegada de un tono lavanda que sustituiría al azul cielo del modelo actual, dentro de una paleta que incluiría además negro espacial, blanco nube y dorado claro.

El precio es uno de los puntos con mayor disparidad entre las filtraciones. Mientras algunas fuentes hablan de un arranque en 999 dólares, con la posibilidad de subir hasta 1.099 dólares, en línea con el valor alcanzado por el iPhone Air original tras un ajuste reciente de precios en la gama de Apple.

PUBLICIDAD