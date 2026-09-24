Tecno

WhatsApp prepara una función que permitirá enviar mensajes de texto sin tocar el teclado

La aplicación de mensajería trabaja en una función de dictado que transcribirá lo que diga el usuario y permitirá revisar el mensaje antes de enviarlo a contactos, grupos y canales

WhatsApp prueba nuevas funciones para Android. (Meta)
WhatsApp prueba nuevas funciones para Android. (Meta)
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WhatsApp trabaja en una nueva función que busca cambiar la forma en que los usuarios escriben mensajes en la aplicación. La herramienta permitirá hablarle directamente al teléfono para que convierta las palabras en texto, que posteriormente podrá revisarse antes de enviarlo a un contacto, grupo o canal.

La novedad está pensada para situaciones en las que escribir resulta incómodo, pero enviar un mensaje de voz tampoco es una opción. A diferencia del dictado tradicional del teclado, la función estará integrada directamente en la interfaz de WhatsApp y permitirá transformar la voz en un mensaje de texto convencional.

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Según información difundida por WaBetaInfo, la herramienta todavía se encuentra en desarrollo para dispositivos Android y no tiene una fecha oficial de lanzamiento.

WhatsApp prueba nueva función de dictado mendiante voz.
WhatsApp prueba nueva función de dictado mendiante voz. (WABetaInfo)

Así funcionará el nuevo dictado de mensajes de WhatsApp

WhatsApp incorporará un nuevo botón dentro de la barra de los chats. La opción estará disponible en conversaciones individuales, grupos y canales, aunque su ubicación podría cambiar antes de que llegue a la versión estable de la aplicación.

Al pulsarlo, el teléfono comenzará a escuchar la voz del usuario y mostrará en pantalla la transcripción mientras esta se genera. Una vez terminado el dictado, será posible revisar el contenido para corregir errores antes de decidir si se envía o se descarta.

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La primera vez que se utilice la función, WhatsApp mostrará una breve explicación sobre su funcionamiento y solicitará seleccionar el idioma que se utilizará para reconocer la voz.

El resultado será un mensaje de texto normal. Es decir, el destinatario no recibirá un archivo de audio ni verá una indicación que revele que el contenido fue creado mediante dictado.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
WhatsApp podría contar con nueva función de dictado de voz. (Foto: Meta)

Esto marca una diferencia importante frente a las notas de voz: el usuario podrá expresarse hablando, pero la otra persona recibirá únicamente las palabras convertidas en texto.

WhatsApp apuesta por el procesamiento de voz en el dispositivo

Uno de los aspectos más relevantes de esta función está relacionado con la privacidad. Para convertir la voz en texto, será necesario descargar previamente un paquete de idioma en el dispositivo.

Una vez instalado, el procesamiento podrá realizarse de manera local, sin necesidad de mantener una conexión a internet para transformar el audio en texto. De esta forma, la grabación no tendría que enviarse a servidores externos para realizar la transcripción.

El funcionamiento es similar, en concepto, al de otras herramientas de reconocimiento de voz que procesan información directamente en el teléfono. Sin embargo, WhatsApp todavía no ha detallado públicamente todos los aspectos técnicos de esta implementación.

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
La nueva función de WhatsApp todavía se encuentra en fase de pruebas. (Meta)

La compañía ha incrementado recientemente las opciones relacionadas con la transcripción de audio dentro de la aplicación, incorporando nuevos paquetes de idiomas para convertir mensajes de voz recibidos en texto.

Una función pensada para escribir cuando no se puede usar el teclado

El nuevo sistema puede resultar especialmente útil en momentos en los que una persona necesita enviar un mensaje largo, pero no tiene facilidad para escribir. También puede servir para quienes prefieren expresarse hablando, pero quieren que el destinatario reciba un texto que pueda leer rápidamente.

Por ahora, WhatsApp no ha anunciado cuándo estará disponible esta función para todos los usuarios. La herramienta continúa en desarrollo para Android y los detalles de la interfaz todavía pueden cambiar antes de su lanzamiento.

Por lo tanto, aunque la función ya está siendo preparada, todavía no se puede utilizar de forma general en WhatsApp. Su llegada definitiva dependerá de las pruebas que realice la compañía y de la posterior distribución de una actualización para los usuarios.

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