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Lista de códigos de Free Fire para canjear este jueves 24 de septiembre de 2026

Los usuarios del popular juego de Garena pueden acceder a recompensas como diamantes, skins y mayor personalización

Free Fire presenta partidas cortas y hace parte del género de batalla. (Foto: Garena)
Free Fire presenta partidas cortas y hace parte del género de batalla. (Foto: Garena)
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Garena habilitó una nueva lista de códigos de Free Fire para reclamar recompensas este jueves 24 de septiembre de 2026. Las combinaciones alfanuméricas permiten obtener objetos virtuales para las cuentas del juego, entre ellos diamantes, accesorios, skins y artículos de colección.

Los códigos tienen cupos de uso y una vigencia limitada, así que pueden dejar de funcionar pocas horas después de su publicación. Se sugiere ingresarlos cuanto antes en su portal oficial de recompensas.

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Cuáles son los códigos de Free Fire disponibles para canjear hoy

La lista reúne 22 códigos para Free Fire. Cada uno debe copiarse de manera exacta, con atención a las letras, los números y las mayúsculas. La disponibilidad puede variar según la región, el servidor y la cantidad de usuarios que ya haya validado cada combinación.

Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone que muestra una pantalla con una lista de códigos de Free Fire y botones de 'Canjear'.
Garena difundió 22 combinaciones alfanuméricas para canjear objetos virtuales durante este jueves 24 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • FA3S7D5F1G9H.
  • FE2R8T6Y4U1I.
  • FT4E9Y5U1I3O.
  • BR43FMAPYEZZ.
  • FPSTQ7MXNPY5.
  • H8YC4TN6VKQ9.
  • FK3J9H5G1F7D.
  • FU1I5O3P7A9S.
  • 4N8M2XL9R1G3.
  • FQ9W2E1R7T5Y.
  • B1RK7C5ZL8YT.
  • FFR4G3HM5YJN.
  • 6KWMFJVMQQYG.
  • FF6YH3BFD7VT.
  • FFSGT7KNFQ2X.
  • FM6N1B8V3C4X.
  • S9QK2L6VP3MR.
  • FZ5X1C7V9B2N.
  • UPQ7X5NMJ64V.
  • FP9O1I5U3Y2T.
  • 4ST1ZTBZBRP9.
  • F7F9A3B2K6G8.

De qué forma se canjean los códigos en el portal de Garena

El procedimiento exige ingresar al portal de recompensas de Garena, disponible en reward.ff.garena.com. Allí, el jugador debe iniciar sesión con la cuenta que tenga vinculada a su perfil de Free Fire o Free Fire MAX, ya sea mediante Google, Facebook, Apple, Huawei o VK.

(Free Fire / Garena)
Las recompensas se solicitan desde el sitio oficial de Garena con una cuenta registrada. (Foto: Free Fire / Garena)

Las cuentas de invitado no pueden validar códigos ni recibir los objetos. Después de ingresar al sitio, el usuario debe pegar una de las combinaciones en el campo indicado y confirmar la operación. Un error en el orden de los caracteres puede invalidar el intento, así que conviene revisar el texto antes de enviar el formulario.

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Una vez aprobado el canje, los premios llegan al buzón interno del juego. La acreditación puede demorarse hasta 24 horas, aunque en algunos casos se completa en un plazo menor. Si el objeto no aparece de inmediato, es aconsejable revisar el correo del perfil y reiniciar la aplicación.

Cuáles recompensas pueden obtener los jugadores de Free Fire

Los códigos de Free Fire suelen habilitar premios de distinto tipo. Entre los beneficios posibles figuran diamantes, tarjetas, accesorios para personajes, cajas de botín, aspectos para armas y trajes temáticos. El contenido concreto depende de cada código y de las condiciones que establezca la compañía para cada servidor.

Teléfono móvil con pantalla mostrando Free Fire, diamantes, cofres y skins; efectos de luz y códigos flotando.
Los diamantes son artículos muy solicitados por los jugadores de Free Fire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los diamantes están entre los incentivos más buscados porque funcionan como moneda dentro del juego. Permiten acceder a compras y desbloqueos, mientras que los artículos de edición especial pueden incluir objetos cosméticos que no siempre están disponibles en el catálogo habitual.

Asimismo, los códigos no garantizan un premio idéntico para todos los usuarios. La asignación de las recompensas está sujeta a la región y a la disponibilidad, así que un mismo código puede funcionar en un país y no estar habilitado en otro.

El sistema no reserva recompensas ni habilita reclamos posteriores cuando un código pierde vigencia. Por esa razón, la pauta es comprobar las combinaciones con rapidez y utilizar únicamente el canal oficial de canje.

App Store - Play Store - apps - tecnología - 20 de enero
Se debe descargar la aplicación únicamente de Google Play Store y App Store. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Qué pautas ayudan a proteger la cuenta de Free Fire

La descarga de Free Fire y el acceso a sus promociones deben realizarse desde tiendas y plataformas oficiales, como Google Play Store, App Store y el sitio de recompensas de Garena. Los enlaces ajenos a estos canales pueden conducir a aplicaciones modificadas o formularios diseñados para capturar datos de acceso.

Las versiones piratas representan un riesgo para la seguridad de la cuenta y del dispositivo. Pueden facilitar el robo de credenciales, exponer información personal o incorporar programas que afecten el funcionamiento del teléfono. Suelen carecer de actualizaciones de seguridad y correcciones técnicas.

Mantener el juego actualizado, utilizar métodos de inicio de sesión reconocidos y evitar compartir contraseñas son medidas básicas para conservar el control del perfil. Garena no exige instalar aplicaciones externas para validar códigos o recibir recompensas.

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