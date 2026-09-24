Impactante: un chico de 13 años quiso escapar tras cometer un supuesto robo y lo atropellaron en una autopista de Mendoza

El momento en que el menor intenta escapar y es atropellado en la autopista

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Un adolescente de 13 años pelea por su vida luego de ser violentamente atropellado en el Acceso Este, en el Gran Mendoza, mientras intentaba escapar tras cometer un presunto robo. La secuencia fue filmada por un testigo y muestra el momento en que el menor fue embestido tras cruzar a pie la autopista.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que todo ocurrió anoche a las 22.42, a la altura de la calle Rosario, frente al shopping de Guaymallén.

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De acuerdo con los primeros datos de la investigación, un Peugeot 408 que circulaba de este a oeste, conducido por G.G.G., un hombre de 61 años, atropelló al chico cuando cruzó de forma repentina la calzada. En el video que acompaña esta nota se ve que el automovilista no pudo evitar el impacto.

Las imágenes son estremecedoras y reflejan la fuerza con la que fue atropellado. Prácticamente no se advierte en el momento en que lo atropella, debido a la velocidad a la que iba el auto. Apenas logra escucharse la voz de un testigo que dice “lo mató” y el sonido del impacto.

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Los segundo previos al accidente

Según trascendió y tal como llega a verse en la filmación, después de un forcejeo con un grupo de repartidores -algunos con casco- al borde de la autopista, el chico logró huir y atravesar la traza principal.

Las fuentes consultadas por este medio informaron que, de acuerdo con testigos, antes de ser atropellado, el adolescente habría participado en un presunto robo a uno de de los integrantes del grupo de repartidores y después quiso huir al subir a un colectivo. Sin embargo, su plan salió mal.

Varios de los motociclistas interceptaron el colectivo al que había subido el adolescente y lo hicieron descender de la unidad. Tras bajar del vehículo de transporte público, se produjo el forcejeo. El joven logró escapar y, al intentar cruzar el Acceso Este, fue alcanzado por el Peugeot 408.

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El menor fue asistido por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y luego derivado al Hospital Humberto Notti, con politraumatismos graves. al lugar también concurrió personal de la Comisaría 9º.

La fiscal Mariana Gutiérrez, de la Oficina Fiscal de Guaymallén, interviene en la causa y ordenó las medidas correspondientes, incluida una consigna policial en el nosocomio. La funcionaria calificó el expediente como lesiones culposas graves.

De acuerdo con el diario Sol, el chico permanece internado en terapia intensiva, pero en condición estable. “Paciente estable, bajo observación médica”, confirmaron desde el centro médico pediátrico al medio mendocino.