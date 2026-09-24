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Melody Luz contó cómo era su frecuencia sexual con Alex Caniggia: “La médica me dijo que parara”

La bailarina recordó el comienzo de su romance con el mediático en un reality y los motivos que derivaron en una consulta profesional

Melody Luz compartió detalles sobre los inicios de su relación sentimental con Alex Caniggia

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Melody Luz contó que, durante los primeros meses de su relación con Alex Caniggia, llegaron a tener encuentros íntimos más de cinco veces por día. La bailarina recordó esa etapa de la pareja durante una charla en Story Time, el ciclo de Bondi Live que conduce Nazarena Vélez, y relató que incluso debió consultar a una médica por las molestias que le provocaba esa frecuencia.

La relación entre Luz y Caniggia nació frente a las cámaras, cuando ambos participaron de El Hotel de los Famosos. El vínculo se consolidó dentro del reality y continuó fuera del programa. Poco tiempo después, la pareja tuvo a su hija Venezia, que actualmente tiene tres años y se convirtió en el sostén de un vínculo que tuvo sus vaivenes.

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Durante la conversación, la bailarina habló sin filtros sobre aquel comienzo y recordó el contexto que los llevó a compartir gran parte del día juntos. Según explicó, los tiempos de espera dentro del ciclo y la falta de actividades en algunos momentos favorecían que buscaran espacios para estar a solas.

El tema apareció cuando Nazarena mencionó una anécdota que había contado Daniela Celis sobre su relación con Thiago Medina. La ex participante de Gran Hermano había revelado que, en una etapa de la pareja, llegaron a tener encuentros íntimos hasta nueve veces en un día.

Alex Caniggia y Melody Luz durante su convivencia en El Hotel de los Famosos

A partir de ese dato, la conductora quiso saber si Melody y Alex habían vivido una situación similar en los inicios de su romance. La respuesta de la bailarina sorprendió a quienes estaban en el estudio. “Sí, yo creo que sí. Y dolía...”, respondió Luz, antes de explicar que el ritmo que mantenían entonces terminó por generarle molestias físicas.

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La artista comparó su historia con la de Daniela y Thiago porque ambas relaciones comenzaron en un reality, donde convivían con otros participantes y permanecían muchas horas dentro del predio. “Yo con Alex tengo una historia medio parecida a la de Dani porque nos conocimos en un reality y ahí adentro era... No había nada más que hacer”, comentó entre risas durante la emisión.

Melody Luz tuvo que abandonar El Hotel de los Famosos y despedirse de Alex Caniggia

Melody también recordó que ella y Alex aprovechaban los momentos en los que podían alejarse de las cámaras. Según relató, esa búsqueda de privacidad les valió más de un llamado de atención por parte de la producción del programa.

“Después estábamos al pepe y buscábamos los lugares sin cámaras. Nos retaban porque nos sacábamos el micrófono”, contó la bailarina. Luego resumió su experiencia en el reality con una frase breve: “Yo la pasé bien”.

El relato dejó en evidencia la intensidad que tuvo la pareja desde sus primeras semanas de convivencia. Lejos de presentar la situación como un conflicto, Luz habló con humor sobre esa época y sobre la dinámica que mantenían mientras participaban del ciclo televisivo.

La relación siguió después del reality y avanzó con rapidez. Al recordar la llegada de su hija, la bailarina vinculó la noticia con la intensidad que atravesaban entonces junto a Caniggia.

Melody Luz, Alex Caniggia y Venezia en su reciente paso por España
Melody Luz, Alex Caniggia y Venezia en su reciente paso por España

“Y Venezia vino al toque”, dijo, en referencia a que el embarazo llegó poco después de que la pareja formalizara su vínculo fuera del programa.

Nazarena volvió entonces sobre el dato de las nueve veces diarias y le preguntó de forma directa si ellos habían alcanzado una cifra semejante. Melody no aseguró un número exacto, aunque sostuvo que habían llegado a una frecuencia similar. “Sí, yo creo que sí. Y dolía... Me acuerdo que tuve que ir a la médica”, relató. La consulta llegó porque las molestias persistían y la profesional quiso conocer la cantidad de encuentros íntimos que tenía por día.

La respuesta de Luz fue concreta: “Más de cinco por día”. Según contó, la médica le explicó que esa frecuencia podía estar relacionada con el dolor y le sugirió moderar el ritmo. “Te duele por eso”, recordó que le dijo la profesional. La bailarina cerró la anécdota con una definición sobre aquella etapa de su relación con el hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia: “Estábamos muy fogosos”.

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