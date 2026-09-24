El debate entre Charlotte Caniggia, Juli Poggio y La Reini sobre quién paga las citas: “Mi mamá me enseñó así”

La influencer se encuentra en pareja hace varios años con Roberto Storino (Video: React Popstars-Stream Telefe)

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Recién salida de Gran Hermano Generación Dorada, donde llegó al tercer puesto, Charlotte Caniggia volvió a la agenda mediática con declaraciones sobre su vida sentimental que desataron un debate entre las conductoras del react de Popstars. En una charla distendida junto a Juli Poggio y Sofía Gonet —también conocida como lLa Reini—, la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis aseguró que su novio, Roberto Storino, paga siempre las salidas, y defendió esa dinámica como un signo de caballerosidad.

A pesar de su alta exposición pública, Charlotte mantuvo este vínculo de años lejos de los medios y las redes sociales. Tras el reencuentro post encierro en GH, la influencer asistió al ciclo conducido por Poggio y Gonet, donde la conversación derivó hacia los roles en las relaciones de pareja.

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“Mi novio es un caballero. A veces yo lo invito a alguna merienda, algo así: pero él es muy caballero, él paga todo, chicas”, relató Charlotte, y atribuyó esa visión a una enseñanza de Mariana Nannis: “Mi mamá me enseñó así: el hombre tiene que ser hombre y pagar las cosas, porque después de todo te toman de boluda”.

La postura no tuvo adhesión unánime. Poggio tomó distancia de inmediato: “Opino distinto. A mí me gusta tener mi plata, a mí me gusta si quiero invitar a alguien a hacerlo”. Gonet, en cambio, comenzó avalando la idea de Charlotte, pero pronto giró hacia una conclusión opuesta a partir de su propia experiencia: “Yo eso lo hice, me pasó de comprar regalos, de invitar, de pagar todo. Y te toman de boluda. Yo a partir de ahora, querés una cita conmigo, te mando el alias. Y no, no me muevo de mi casa”. El comentario, que mezcló humor con convicción, cerró el intercambio con una sentencia que condensó el debate en pocas palabras y la ubicó más cerca de la invitada.

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El futuro de Charlotte con su novio

La influencer contó que quiere ser madre de una niña junto a Roberto Stronio (Video: LAM-América TV)

En un móvil con LAM (América TV), Charlotte amplió el panorama de su vida privada y habló sin rodeos sobre sus planes a futuro junto a Storino. Confirmó que la pareja lleva siete años de relación y que conviven desde hace tiempo. “Hablamos siempre. Bebés también. Todavía somos tíos, ¿viste? De dos nenas, así que estamos muy bien”, dijo ante el cronista Fede Flowers. Sobre la maternidad, fue directa: “Me encantaría ser mamá, claro, de una nena”. Y elogió a su pareja como futuro padre: “Es un chico bien, sano, es muy prolijo. Él es muy inteligente también, así que nada, sería un gran papá”.

Sin embargo, aclaró que los hijos tendrán que esperar. La razón, según explicó, es que a ambos les gusta viajar y quieren conocer más países antes de dar ese paso. También descartó que Storino haya influido negativamente en su carácter, como sostienen algunas versiones que circulan en el ambiente: “No sé qué carajo dice la gente”, respondió entre risas, y agregó que el cambio en su actitud responde simplemente a la edad. “Ustedes me conocen desde los veinte, que estaba en mi etapa de joda. Voy madurando, no puedo vivir de joda”, señaló.

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Storino, presente durante el móvil pero fuera de cámara, prefirió mantenerse al margen, en línea con el perfil discreto que sostuvo desde el inicio de la relación. Cuando Flowers le preguntó a Charlotte sobre una denuncia vinculada a su pareja por el impago de multas relacionadas con un auto, ella dijo desconocer el asunto por completo: “No tengo idea”. Antes de cerrar la nota, Charlotte adelantó que lanzará próximamente su propio perfume, que estará disponible a la venta en los próximos días.