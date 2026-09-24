“Creo que el peso necesita ajustarse más”: qué dijo la ex número 2 del FMI sobre el tipo de cambio y el nivel de reservas

Gita Gopinath, ex subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo

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La ex número dos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, se refirió al esquema cambiario en la Argentina y aseguró que debería depreciarse más. Asimismo, dio su visión acerca de qué debería pasar para acelerar el proceso de desinflación, consideró que el Gobierno debería buscar una solución al aumento de la morosidad y advirtió por el nivel de empleo.

En primer lugar, Gopinath habló de la inflación y de la dificultad de pasar de un índice de precios anual de tres dígitos a uno de 30% como en la actualidad. “Que baje es impresionante, pero siempre el último tramo para llegar a cualquier cifra de un solo dígito o de dos dígitos lleva mucho más tiempo”, apuntó.

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Para la economista, una de las claves para profundizar la desinflación pasa por generar mayor previsibilidad respecto del rumbo económico. “Creo que tiene que haber mucha más confianza en la continuidad de las políticas”, afirmó en diálogo con el economista estadounidense Tyler Cowen.

El economista estadounidense Tyler Cowen y Gopinath

Gopinath destacó especialmente el cambio en el enfoque fiscal del Gobierno de Javier Milei. “Lo que la administración de Milei ha hecho muy bien, en comparación con las administraciones anteriores, es reconocer que el problema era fiscal”, sostuvo. Según explicó, mientras el país mantuviera un déficit elevado y recurriera a la financiación monetaria para cubrirlo, “no habría posibilidad de salir de esta trampa”.

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En ese sentido, remarcó que el Gobierno “ha estado teniendo superávits primarios desde que llegó al gobierno” y que Milei está “totalmente comprometido con ello”. Sin embargo, marcó un interrogante hacia adelante: “La duda es si el resto de la clase política se ha sumado a esto”.

La continuidad del programa económico, según Gopinath, adquiere relevancia frente al calendario electoral. “Es muy razonable que todos se detengan y se pregunten si las reformas continuarán o si habrá una recaída, como hemos visto muchas veces en el pasado en Argentina”, planteó.

Gopinath también destacó la evolución de las expectativas de inflación, más allá de la persistencia de la inercia. “La buena noticia es que las expectativas de inflación han tendido a la baja en Argentina”, afirmó, y recordó que cuando Milei asumió “la inflación argentina estaba completamente desanclada”.

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En ese contexto, explicó que “cualquier noticia sobre la posibilidad de que el tipo de cambio se depreciara, aunque fuera un 1% o un 2%, se reflejaba inmediatamente en los precios”, señaló.

Gopinath consideró que ese comportamiento permite entender por qué una depreciación nominal, por sí sola, no necesariamente modifica el tipo de cambio real. “Hubo gobiernos anteriores que hicieron depreciaciones nominales y, en tres meses, el tipo de cambio real volvió básicamente a donde estaba antes. Por lo tanto, no hubo ningún cambio, porque simplemente se incorporó a los precios de los bienes”, explicó.

A partir de la mejora de las expectativas, sostuvo que ahora existe margen para permitir una mayor movilidad cambiaria. “Creo que el peso argentino necesita ajustarse más y que se le debe permitir depreciarse más de lo que lo está haciendo ahora mismo”, afirmó.

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Gopinath dijo: “Creo que están siendo demasiado reticentes a comprar dólares para aumentar sus reservas de divisas”. A su entender, el Gobierno podría acelerar esa acumulación de reservas y permitir al mismo tiempo una mayor depreciación dentro de la banda.

Gopinath: “Creo que el peso argentino necesita ajustarse más y que se le debe permitir depreciarse más de lo que lo está haciendo ahora mismo”. EFE/EPA/JALAL MORCHIDI

Planteó que una mayor flexibilidad cambiaria, combinada con una política fiscal y monetaria que evite que la depreciación se traslade automáticamente a los precios, podría generar “cierta depreciación real del tipo de cambio”.

La ex funcionaria del FMI también puso el foco en la necesidad de fortalecer la independencia del Banco Central para evitar la monetización de los déficits. En paralelo, sostuvo que Argentina “necesitará acumular reservas mucho más rápido de lo que lo está haciendo”, especialmente teniendo en cuenta la historia del país con su moneda y las elecciones que se aproximan.

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Morosidad y empleo, los costos de la transformación

Gopinath también se refirió al aumento de la morosidad: “Lo que Milei debería hacer es poner en marcha rápidamente un proceso de resolución para estos préstamos, un proceso de resolución impulsado por el mercado”, afirmó. La economista vinculó ese fenómeno con el proceso de transformación estructural que atraviesa el país.

En ese contexto, consideró esperable que aumenten los préstamos en mora debido a que determinados sectores que durante años estuvieron protegidos ahora enfrentan una mayor competencia. Por eso, planteó que el proceso de resolución debería estar “impulsado por el mercado” y no orientado a rescatar a los bancos.

Pero la transición también tiene consecuencias sobre el mercado laboral. Gopinath señaló que, aunque “el crecimiento está ahí”, proviene principalmente de actividades como la minería y la agricultura, mientras que tiene una menor incidencia en sectores intensivos en mano de obra, como la manufactura, que ahora también están expuestos a la competencia.

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“Va a haber una transición difícil y no creo que el Gobierno deba ignorarlo”, advirtió. Y marcó una diferencia sobre el objetivo de las políticas públicas: “La idea es ayudar a los trabajadores y no necesariamente proteger la industria”.

La dolarización no es una “panacea”

Por último, Gopinath se refirió a una de las propuestas que Milei defendió antes de ser presidente: “Milei al principio hizo campaña con el argumento de que iba a pasar a una economía dolarizada y no lo ha hecho”, recordó.

Sin embargo, sostuvo que la dolarización no constituye una solución automática para los problemas económicos. “No hay una panacea en términos de decir que porque estás dolarizado estás seguro o eres un país bien administrado”, afirmó.

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Como ejemplo, mencionó a Ecuador y El Salvador, dos economías dolarizadas que mantienen programas con el FMI. “En última instancia, si no tienes las políticas fiscales adecuadas, acabarás necesitando un rescate en cualquier caso”, señaló.

Para Gopinath, “la política monetaria sigue siendo muy valiosa para estabilizar las economías y, por tanto, si puedes conseguir la credibilidad y la independencia del Banco Central, tener tu propia moneda te da mucha más capacidad para estabilizar tu economía”, concluyó.