El reencuentro de Diego Torres con Belén, la seguidora que conoció hace 29 años en Sorpresa y media: “De por vida”

El cantante Diego Torres se reencuentra con Belén, una seguidora a quien conoció en 1997 durante la emisión del programa de televisión Sorpresa y media

Guardar

La historia entre Diego Torres y Belén empezó frente a las cámaras de Sorpresa y media en 1997, cuando ella pudo conocer al artista al que admiraba. Casi tres décadas después, el cantante compartió un video que mostró que aquel encuentro televisivo se convirtió en un vínculo que se sostiene en cada visita a Córdoba.

El músico publicó las imágenes en su cuenta de Instagram luego de reencontrarse con Belén en la Plaza de la Música. Entre risas, recuerdos y fotografías de distintas etapas de sus vidas, ambos reconstruyeron una relación que nació el 11 de septiembre de 1997, durante una presentación de Torres en la Vieja Usina.

PUBLICIDAD

“Hay encuentros que pasan una vez… y hay otros que la vida se encarga de volver a cruzar una y otra vez. Qué lindo que la música y la vida nos regalen estas historias. Gracias Belén por acompañarnos siempre que visitamos Córdoba, es una alegría compartir con vos buenos momentos”, escribió el intérprete junto a la secuencia.

El video comienza con una imagen de archivo reproducida en una computadora. Allí se ve a una joven Belén junto a Diego Torres durante su participación en Sorpresa y media, el ciclo que conducía Julia Weich y que se caracterizaba por cumplir deseos y reunir a figuras públicas con sus seguidores. En ese fragmento, Belén aparece emocionada y sonriente al lado del artista.

PUBLICIDAD

Diego Torres y su fan cordobesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya en el presente, Torres explica ante cámara cómo fue aquel primer contacto. “Hace muchos años se hacía acá en la televisión en Argentina un programa llamado Sorpresa y media, que lo conducía Julia Weich, donde encontraban al artista con la gente que lo quería conocer”, relató.

El cantante recordó que ese formato fue el punto de partida de su vínculo con su fan. “Yo tuve la suerte de conocer a Belén. No sé si Belén tuvo la suerte de conocerme a mí”, bromeó, mientras ella se reía a su lado. Luego agregó: “A pesar de tantos años, en el 97, nosotros seguimos conectados siempre”.

PUBLICIDAD

Las imágenes recientes fueron filmadas en el interior de la Plaza de la Música, en Córdoba. Belén aparece con una camisa de jeans sobre una remera con una imagen de Diego Torres y sostiene su celular mientras repasa detalles de aquella jornada que quedó marcada en su vida.

Diego Torres y la fanática, Belén se abrazan sonrientes en el interior de una oficina con persianas al fondo

“El 11 de septiembre de 1997, acá era la Vieja Usina. Hoy, 29 años después, 11 de septiembre, estamos acá en Plaza de la Música”, expresó Belén. La coincidencia de la fecha y el regreso del artista a la ciudad dieron una dimensión especial al reencuentro.

Entre los objetos que exhibe hay una credencial de acceso al camarín correspondiente a aquel recital. En la tarjeta se lee “Diego Torres”, “Vieja Usina”, “Jueves 11 de septiembre” y la indicación “B no camarines”. Ese pase funciona como una prueba material de la noche en la que pudo concretar el anhelo de ver de cerca a su ídolo.

PUBLICIDAD

También muestra una fotografía de 1997, en la que aparece con Torres cuando era más joven. En la imagen, ambos posan juntos con una sonrisa, una escena que ella conserva como parte de esa primera experiencia. Más tarde enseña otra postal de una reunión posterior, que confirma que no se trató de un contacto aislado.

Diego Torres retomó el relato para explicar que el programa no solo permitió aquel saludo inicial, sino que abrió una relación que continuó fuera de la televisión. Según contó, cada vez que su agenda lo lleva a Córdoba, procura reencontrarse con Belén y su familia.

PUBLICIDAD

El cantante argentino Diego Torres abraza a la seguidora Belén, mientras saluda hacia la cámara

“Siempre que venimos a Córdoba, gracias a ese programa que nos hizo conocer, quedamos conectados de por vida con Belén”, afirmó el cantante. Luego mencionó que suele verla junto a sus hijos y su madre, una muestra de que el vínculo se extendió con el paso de los años.

La publicación dejó así el registro de una historia que atravesó la televisión, los recitales y el paso del tiempo. A 29 años del día en que se conocieron en la Vieja Usina, Diego Torres y Belén volvieron a encontrarse en la misma ciudad, esta vez en la Plaza de la Música y acompañados por los recuerdos que conservaron desde aquel primer abrazo.

PUBLICIDAD