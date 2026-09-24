El juicio por el asesinato de la nicaragüense Erika Vanesa Reyes en España ya tiene fecha

La Audiencia Provincial de Sevilla fijó para el 23 de noviembre el inicio del juicio por el asesinato de Erika Vanesa Reyes Álvarez en Utrera. / (Utrera Digital)

Guardar

La Audiencia Provincial de Sevilla fijó para el 23 de noviembre el inicio del juicio con jurado popular por el asesinato de Erika Vanesa Reyes Álvarez, la joven nicaragüense de 22 años que murió el 30 de julio de 2023 en la localidad española de Utrera, según publicó Artículo 66.

De acuerdo con el medio, la Fiscalía y la acusación particular solicitarán una condena de 25 años de prisión para Noé Ángel C. T., expareja de la víctima, quien permanece en prisión provisional y se considera inocente hasta que exista una sentencia firme.

PUBLICIDAD

El proceso comenzará con la selección y constitución del jurado, además de las cuestiones previas de las partes. Las sesiones están previstas para los días 24, 25 y 26 de noviembre, mientras que el 30 de ese mes fue reservado para la entrega del objeto del veredicto al jurado.

El caso llega a esta instancia después de tres años de instrucción. Según el auto de hechos justiciables, Erika Vanesa y el acusado estaban casados y, en los meses anteriores al crimen, él habría mantenido una actitud de control sobre ella.

La causa será analizada por un tribunal del jurado, que deberá determinar si el acusado tuvo responsabilidad en el homicidio y bajo qué circunstancias ocurrió el ataque.

PUBLICIDAD

La Fiscalía y la acusación particular solicitaron una condena de 25 años de prisión para la expareja de la víctima. / (Artículo 66)

De acuerdo con el medio nicaragüense, el Ministerio Fiscal y la representación legal de la familia coinciden en acusar al imputado por un delito consumado de asesinato.

Ambas partes sostienen que concurrieron las agravantes de alevosía y ensañamiento, así como las circunstancias de parentesco y de género.

La Fiscalía considera que el ataque tuvo una intensidad que excedió la necesaria para causar la muerte. La acusación particular sostiene, además, que la agresión se prolongó de forma deliberada y causó un sufrimiento adicional a la víctima. La defensa del acusado, en cambio, solicita su absolución.

De acuerdo con los hechos recogidos en la investigación, el 30 de julio de 2023 hubo una discusión o un episodio de violencia dentro de la vivienda que Erika Vanesa alquilaba en Utrera, en la provincia de Sevilla.

PUBLICIDAD

La joven sufrió heridas causadas por un arma blanca en la cabeza, el rostro, el cuello y el tórax, además de lesiones en sus brazos que la acusación interpreta como signos de defensa durante un forcejeo.

La investigación judicial señala que, después de la agresión inicial, la víctima recibió golpes con un objeto contundente. Los informes forenses incorporados al expediente concluyeron que murió a causa de un traumatismo craneoencefálico. El auto también recoge fracturas en el cráneo y una hemorragia cerebral.

El acusado fue detenido al día siguiente y continúa en prisión provisional

Según la acusación, tras la muerte de la joven, el acusado cubrió el cuerpo con una manta, cerró la habitación y abandonó la vivienda. La Guardia Civil lo detuvo al día siguiente. Desde entonces permanece en prisión preventiva a la espera de la celebración del juicio.

PUBLICIDAD

El Ministerio Fiscal imputa al acusado las circunstancias agravantes de alevosía, ensañamiento, parentesco y género./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diario español ABC informó que la instrucción atribuye a la víctima hasta 17 heridas. La causa también incluye lesiones en el acusado que, de acuerdo con los informes médico-forenses citados por la acusación, podrían ser compatibles con mordeduras producidas durante la defensa de Erika Vanesa.

La familia de la joven ha seguido el proceso desde Nicaragua y España. José Antonio Sires, abogado de la acusación particular, afirmó que el período de instrucción resultó difícil para los allegados de la víctima. La representación legal buscará que el juicio permita examinar las pruebas reunidas y esclarecer lo ocurrido en la vivienda de Utrera.

PUBLICIDAD

Además de la pena de prisión, la acusación particular pidió una indemnización de 150,000 euros para los familiares de Erika Vanesa Reyes Álvarez. La Fiscalía deberá exponer su petición ante el jurado junto con las pruebas documentales, periciales y testimoniales previstas para las audiencias de noviembre.

El 30 de septiembre está previsto el sorteo de los ciudadanos que podrán integrar el jurado popular. Después de las sesiones orales, los integrantes deberán recibir el objeto del veredicto y decidir qué hechos consideran probados.