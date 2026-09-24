Honduras

Honduras busca inversión y abrir nuevos mercados mediante plataforma de las Américas

La plataforma reúne inicialmente a 33 cámaras de comercio de 16 países y plantea una agenda enfocada en integración económica, inteligencia de mercados y desarrollo de cadenas regionales de valor

La estrategia busca incorporar a las micro, pequeñas y medianas empresas en los mercados internacionales para diversificar el comercio.
La estrategia busca incorporar a las micro, pequeñas y medianas empresas en los mercados internacionales para diversificar el comercio.
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Honduras apuesta por una mayor integración empresarial en el continente como vía para ampliar sus oportunidades comerciales y aprovechar nuevas condiciones de inversión asociadas con la reorganización de las cadenas globales de suministro.

La participación del país se concretó durante el lanzamiento de una asociación internacional privada, sin fines de lucro y no gubernamental que busca vincular cámaras de comercio de las distintas regiones de América para pasar de la cooperación institucional a proyectos y acciones concretas en materia de comercio e inversión.

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En representación del Gobierno de Honduras participó el designado presidencial Carlos Guifarro, quien durante el acto destacó la necesidad de eliminar obstáculos que todavía dificultan el intercambio comercial entre los países del continente.

El planteamiento coloca entre las prioridades la modernización de las aduanas, el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios logísticos, la transformación digital y una mayor incorporación de las micro, pequeñas y medianas empresas a los mercados internacionales.

El proyecto Cámara de Comercio de las Américas surgió por iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá como una organización destinada a articular cámaras empresariales de las cinco regiones del continente americano.

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Durante su lanzamiento se informó la participación de 33 cámaras fundadoras procedentes de 16 países, con la intención de construir una red que facilite contactos empresariales y genere nuevas oportunidades de cooperación económica.

Red empresarial con alcance continental

La propuesta busca que la relación entre las cámaras de comercio no se limite al intercambio institucional. Uno de sus principales objetivos es promover mecanismos que permitan identificar oportunidades comerciales, atraer capital, compartir información de mercados y desarrollar cadenas regionales de producción.

Para países como Honduras, esta estructura puede representar un espacio adicional para proyectar a sus empresas hacia otros mercados y facilitar conexiones con potenciales inversionistas y socios comerciales.

El sector privado hondureño tendrá una representación directa dentro de la nueva plataforma. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) figura entre las cámaras fundadoras. Su presidente, Karim Qubain, asumirá la representación centroamericana dentro del Consejo de la organización.

La incorporación integra al sector empresarial hondureño a un espacio regional en el que se pretende impulsar una mayor conexión entre compañías, cámaras y mercados.

El CCCAM plantea que la integración económica supere los tratados gubernamentales mediante alianzas directas entre cámaras y sectores productivos.
El CCCAM plantea que la integración económica supere los tratados gubernamentales mediante alianzas directas entre cámaras y sectores productivos.

El planteamiento parte de que el comercio no se limita a la compra y venta de productos o servicios. Desde la perspectiva expuesta durante el lanzamiento, una mayor actividad comercial puede contribuir a generar empleo, estimular la inversión y favorecer procesos de innovación, siempre que existan condiciones que permitan a las empresas competir y expandirse.

En ese contexto, Honduras plantea la necesidad de avanzar en procesos de modernización aduanera, mejorar la logística y acelerar la digitalización de los procedimientos relacionados con el comercio.

Menos obstáculos para comerciar

La reducción de estos obstáculos es relevante para las empresas de menor tamaño, que suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a mercados internacionales, asumir costos logísticos y cumplir con procedimientos de exportación.

La incorporación de las mipymes aparece así como uno de los componentes de la agenda de integración empresarial, con la intención de que los beneficios de una mayor apertura comercial no se concentren únicamente en las compañías de mayor capacidad.

Para Honduras, este contexto representa una oportunidad para fortalecer su posición como destino de inversión y buscar una mayor participación en cadenas regionales de producción.

Durante el lanzamiento también se planteó que la integración económica no debe limitarse a la firma de tratados o acuerdos entre gobiernos.

Honduras se integra al CCCAM para ampliar sus vínculos comerciales y captar inversiones regionales.
Honduras se integra al CCCAM para ampliar sus vínculos comerciales y captar inversiones regionales.

La propuesta busca trasladar esa integración al terreno empresarial, de manera que los acuerdos puedan traducirse en oportunidades concretas para productores, emprendedores y compañías que buscan ampliar sus operaciones fuera de sus mercados de origen.

El discurso presentado por la representación hondureña puso énfasis en el potencial económico y humano de América, pero también en la necesidad de crear las condiciones para aprovecharlo.

La apuesta contempla una mayor coordinación entre empresas e instituciones, acompañada de mejoras en infraestructura, aduanas, logística y herramientas digitales.

El reto ahora será convertir esa participación institucional en oportunidades concretas de comercio, inversión y empleo, en un momento en que las empresas internacionales buscan alternativas para reorganizar sus cadenas de suministro y ampliar su presencia regional.

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