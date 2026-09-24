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Spotify prueba un límite de caché en Android para ahorrar almacenamiento y no eliminar la app

La memoria caché reúne archivos temporales que la aplicación conserva para facilitar la reproducción de música y podcast

Spotify estaría desarrollando una herramienta para limitar el espacio que ocupa la caché en los teléfonos Android. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
Spotify estaría desarrollando una herramienta para limitar el espacio que ocupa la caché en los teléfonos Android. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
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Spotify estaría trabajando en una función de límite de caché para su aplicación de Android que permitiría a los usuarios controlar cuánto espacio de almacenamiento ocupan los archivos temporales.

La herramienta permitiría establecer un máximo para la caché, es decir, los datos que la aplicación guarda de forma temporal para reproducir música y podcast con mayor fluidez y consumir menos datos móviles, según Android Authority.

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Actualmente, Spotify almacena en caché canciones reproducidas en línea, podcast y carátulas de álbumes.

Aunque la plataforma separa ese espacio de las descargas que cada usuario guarda para escuchar sin conexión, la caché puede crecer hasta ocupar varios gigabytes y llenar la memoria del teléfono.

De momento, la función de limitación caché estaría disponible en celulares Android. REUTERS/Kim Hong-Ji
De momento, la función de limitación caché estaría disponible en celulares Android. REUTERS/Kim Hong-Ji

Los usuarios pueden eliminar esos archivos desde Ajustes de Spotify > Ahorro de datos y sin conexión > Borrar caché. Sin embargo, es un proceso manual que puede resultar incómodo para quienes necesitan liberar espacio con frecuencia.

Cómo funcionaría el límite de caché

Según el medio, la versión 9.1.88.815 de Spotify para Android incluye código que sugiere el desarrollo de un apartado llamado “Límite de caché”. Desde allí, los usuarios podrían elegir la cantidad máxima de almacenamiento que la aplicación puede destinar a esos archivos temporales.

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Las cadenas de texto encontradas indican que Spotify explicará las consecuencias de cada elección. Si el límite es demasiado bajo, la aplicación advertirá: “Una caché pequeña puede afectar la reproducción y aumentar el consumo de datos”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los usuarios pueden borrar la caché desde la configuración de Spotify, aunque deben hacerlo de forma manual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, un límite más alto permitiría guardar más información temporal. Spotify indicará que “Una caché mayor permite una reproducción más fluida y un menor consumo de datos”.

La aplicación también incluiría un límite recomendado por Spotify. Cuando la función esté disponible, la plataforma pediría a los usuarios que definan ese máximo al borrar la caché.

El límite de caché no afectaría la música ni los podcast descargados para escuchar sin conexión, de acuerdo con las cadenas de texto detectadas en el código.

La plataforma lanzó en 2019 Spotify Lite, una versión más ligera de su aplicación móvil para Android. La app ocupaba entre 10 MB y 15 MB de espacio de almacenamiento y estaba optimizada para funcionar en teléfonos antiguos o con poca memoria RAM.

El código de la versión 9.1.88.815 para Android anticipa un menú dedicado al control de la caché. REUTERS/Dado Ruvic
El código de la versión 9.1.88.815 para Android anticipa un menú dedicado al control de la caché. REUTERS/Dado Ruvic

Además, permitía establecer un límite para el consumo de datos móviles y enviar alertas automáticas. También incluía una opción para borrar la caché con un solo toque. No obstante, esta versión ya no está disponible, ya que fue discontinuada.

Qué nuevas funciones ha agregado Spotify

Spotify ha incorporado nuevas funciones centradas en la personalización de las recomendaciones, la interacción mediante inteligencia artificial, el ejercicio y el contexto de las playlists.

Entre las novedades se encuentra “Talk to Spotify”, una experiencia conversacional que permite pedir música mediante mensajes de texto o voz, guardar canciones, seguir artistas y consultar información sobre lo que está sonando.

La herramienta está en beta para usuarios Premium mayores de 18 años en Estados Unidos, Irlanda y Suecia, inicialmente en inglés.

Pantalla de computadora con interfaz de aplicación de música, barra de búsqueda 'Talk to Spotify' con borde verde y collage de carátulas de álbumes
Entre las funciones recientes de Spotify figuran herramientas de inteligencia artificial, opciones para corredores, notas en playlists y controles para personalizar recomendaciones. (Spotify)

La plataforma también actualizó herramientas para corredores, controles de recomendaciones, listas colaborativas y perfiles familiares. Algunas funciones se encuentran disponibles de forma global, mientras que otras se despliegan de manera limitada según el sistema operativo, el país y el tipo de cuenta.

Spotify sumó además un modo Running dentro de Fitness Hub. La herramienta adapta la música al ritmo y las etapas del entrenamiento, con opciones para definir la duración, los beats por minuto, el estilo musical y el tipo de sesión.

El modo incluye 25 preajustes para entrenamientos de intervalos, carreras continuas o sesiones de tipo pirámide. Por ahora, está destinado a usuarios Premium de iOS en determinados países y sus indicaciones de audio están disponibles en inglés.

Con Playlist Notes, los usuarios pueden añadir una nota a una playlist propia o colaborativa para explicar su propósito, la selección de canciones o el contexto en el que fue creada.

Pantalla de teléfono móvil con aplicación de música. Incluye hora, iconos de señal y batería, cuatro miniaturas, datos de playlist y sección para añadir una nota
Las notas de Spotify sirven para agregar anotaciones a las canciones incluidas en listas de reproducción. (Spotify)

Los editores de Spotify también pueden incorporar estas notas a algunas listas editoriales. La función está disponible en Android e iOS en más de cien mercados.

Spotify también habilitó un interruptor para evitar que la música infantil o familiar influya en recomendaciones como Discover Weekly, Daily Mix y el resumen anual Wrapped. La opción está disponible a nivel global para cuentas gratuitas y Premium en celulares.

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