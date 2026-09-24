Mar del Plata: una caravana acompañó un cortejo fúnebre, tiraron tiros al aire y la policía secuestró 42 motos

El mediodía del miércoles, unas 100 motos que acompañaban un cortejo en la ciudad costera circularon en contramano, dispararon armas de fuego en plena vía pública e intentaron escapar por los laterales del Cementerio Parque al terminar la ceremonia

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Un cortejo fúnebre en Mar del Plata reunió cerca de 100 motociclistas, hubo disparos al aire y todo terminó en un fuerte operativo policial que secuestró 42 motos tras una serie de persecuciones en el Cementerio Parque Municipal. La Justicia realizó imputaciones por maniobras temerarias, resistencia a la autoridad y hasta el hallazgo de una moto con pedido de secuestro activo por robo agravado.

El hecho ocurrió durante el mediodía de este miércoles cuando el sistema de monitoreo del Centro de Operaciones Municipal (COM) detectó una caravana de aproximadamente 100 motocicletas que avanzaba por distintas arterias de la ciudad rumbo al Cementerio Parque, ubicado en la intersección de avenida Centeno y Cacique Chutantuya.

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Las cámaras captaron las maniobras peligrosas, circulación en contramano, ocupación de ambos carriles de la calzada y, además, detonaciones de armas de fuego que pusieron en riesgo a terceros. El desplazamiento correspondía al acompañamiento del cortejo fúnebre de una persona fallecida.

Desde el COM, las autoridades municipales realizaron el seguimiento en tiempo real y coordinaron de inmediato una respuesta operativa. Personal de Infantería, Caballería y el Grupo de Prevención Motorizada (GPM) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, junto a efectivos de Tránsito y Patrulla Municipal, se desplegaron para bloquear los accesos al predio antes de que la caravana ingresara. El cerco quedó tendido.

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Personal policial realizó controles dentro del Cementerio Parque, donde cerca de 30 motociclistas intentaron escapar por los sectores laterales al concluir la ceremonia de sepultura (Foto: 0223)

Una vez dentro del cementerio, la situación se mantuvo bajo vigilancia. Finalizada la ceremonia de sepultura, un grupo de aproximadamente 30 motociclistas intentó abandonar el predio por los sectores laterales, eludiendo las salidas habilitadas donde aguardaba el personal policial. La maniobra desencadenó un operativo de persecución dentro de las propias instalaciones del cementerio. Varios conductores optaron por abandonar sus vehículos en el lugar y escapar a pie.

En total, las fuerzas de seguridad lograron el secuestro de 42 motovehículos, que fueron trasladados mediante carretones al predio municipal para la verificación de sus numeraciones registrales.

Entre los rodados incautados, uno llamó especialmente la atención: registraba un pedido de secuestro activo desde el 17 de agosto de 2026, solicitado en el marco de una causa por robo agravado. El hallazgo quedó incorporado a las actuaciones.

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En el marco del mismo operativo, personal del Comando de Patrullas Sur interceptó una camioneta Volkswagen Amarok gris en las inmediaciones. A bordo viajaban tres personas: dos hombres de 46 y 25 años, y una mujer de 29 años.

El mediodía del miércoles, unas 100 motos que acompañaban un cortejo en la ciudad costera circularon en contramano, dispararon armas de fuego en plena vía pública e intentaron escapar por los laterales del Cementerio Parque al terminar la ceremonia

Según informaron las autoridades, los tres ocupantes adoptaron una actitud hostil y reticente frente al personal policial al momento de ser detenidos. El rodado, sin embargo, no registraba impedimentos legales y contaba con toda la documentación en regla.

Por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada (UFIJE) de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, no se adoptó temperamento restrictivo contra los ocupantes. Se labraron actuaciones por infracción a los artículos 74 inciso A y 78 del Decreto Ley 8031/73 y, posteriormente, los tres fueron liberados bajo caución juratoria conforme al artículo 119.

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Las actuaciones principales del procedimiento quedaron caratuladas por infracción al artículo 193 bis del Código Penal —que tipifica las maniobras temerarias de velocidad y las pruebas de velocidad en la vía pública— y por resistencia a la autoridad. Las diligencias de rigor y la verificación de los vehículos secuestrados continuaban en curso al momento del cierre de esta nota.

El intendente del Partido de General Pueyrredon, Agustín Neme, se refirió al operativo a través de sus redes sociales. “Un cortejo fúnebre con alrededor de 100 motos terminó en disturbios y maniobras temerarias. Desde el COM hicimos el seguimiento por cámaras y desplegamos un operativo cerrojo junto a Patrulla Municipal, Tránsito y fuerzas policiales”, escribió el mandatario. El resultado, según detalló, fue de “42 motos secuestradas, 100 actas de infracción y una moto con pedido de secuestro activo”. “La calle no es una pista ni tierra de nadie. El que pone en riesgo a los demás, se queda sin moto”, concluyó Neme.

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