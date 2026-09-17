Spotify lanza en Colombia su programa de monetización para podcasters: video, publicidad y patrocinios para los creadores

Spotify anuncia la llegada de Spotify Partner Program a Colombia, un programa que amplía las formas en que los creadores pueden monetizar su contenido y desarrollar su presencia en la plataforma. (Spotify)

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Con el consumo de podcasts multiplicado por cinco en los últimos cinco años y casi seis de cada diez oyentes colombianos eligiendo ya el formato en video, Spotify anunció la llegada del Spotify Partner Program (SPP) a Colombia, un esquema de monetización que permite a los creadores generar ingresos directamente desde la plataforma sin ceder exclusividad ni porcentajes de sus patrocinios propios.

El programa, que se extiende a más de 35 nuevos mercados alrededor del mundo, llega a América Latina en un momento en que el ecosistema de podcast en la región muestra cifras de crecimiento sin precedentes. En Colombia, el consumo mensual de videopodcasts creció cerca del 70% en el último año y el número de podcasts con video aumentó más del 50% en ese mismo periodo. En México, donde también inicia este programa, las horas de escucha casi se triplicaron en cinco años.

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El programa ofrece tres vías de monetización que los creadores pueden combinar libremente

Thais Tavara, directora de Podcasts de Spotify para Latinoamérica, explicó en entrevista con Infobae la arquitectura del SPP: ingresos por Video Premium (calculados en función del consumo y el engagement de usuarios Premium), publicidad en Spotify Free y en otras plataformas donde se distribuya el podcast, y los patrocinios gestionados directamente por el creador. En los tres casos, el creador conserva el 100% de los ingresos generados por sus propios acuerdos comerciales.

Thais Tavara, directora de Podcasts de Spotify para Latinoamérica, explica que se habilitan tres vías simultáneas de monetización —video, publicidad y patrocinios— que los creadores pueden combinar libremente sin perder la propiedad de sus acuerdos comerciales ni su presencia en otras plataformas.

“El programa está diseñado justo para darle opciones a todos los creadores y flexibilidad. Se trata de darles más opciones para monetizar y crear un negocio sostenible de su creatividad”, dijo Tavara en la entrevista exclusiva con Infobae. La directiva afirmó que el esquema no exige exclusividad: los creadores pueden seguir alojando su contenido en otras plataformas y aun así acumular ingresos a través del SPP.

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La combinación de las tres fuentes es opcional. Si un creador prefiere no incluir publicidad de Spotify Free, puede prescindir de esa vía y trabajar solo con Video Premium o con sus propios patrocinios. “La idea es que se puedan mover entre las tres o hacer la combinación que mejor les convenga”, dijo Tavara.

Los ingresos se consolidan en un solo lugar, independientemente de dónde provengan los oyentes

Una de las características que Tavara destacó como ventaja práctica es que los ingresos por Video Premium se generan desde cualquier país que tenga habilitado el SPP. Esto significa que un creador colombiano cuyos oyentes estén repartidos entre Colombia, México, Chile o Estados Unidos recibirá los ingresos de todas esas escuchas en una sola cuenta, sin necesidad de gestiones adicionales por mercado.

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Actualmente, en Colombia, casi 6 de cada 10 oyentes de podcasts eligieron también la experiencia en video en Spotify, cuyo consumo mensual creció cerca de 70% en el último año.

“Si te escuchan en México, si te escuchan en Chile, te escuchan en Colombia, te escuchan en Estados Unidos, vas a poder generar ingresos de todas esas escuchas en los diferentes países. Te va a entrar todo el consumo, los ingresos, en un solo lugar”, afirmó la directora en la entrevista con Infobae.

Esto es clave: el proceso administrativo también quedó simplificado. Una vez que el creador configura su cuenta en Spotify for Creators y es aprobado en el programa, los depósitos se procesan de forma automatizada. Tavara citó el testimonio de un creador estadounidense con quien habló en México: “Lo primero que dijo fue que le encanta que este programa le quitó todo lo administrativo a su equipo”.

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Para entrar al SPP se necesitan tres episodios publicados, 2.000 horas de consumo y mil oyentes en los últimos 30 días

Los requisitos de ingreso al programa son tres: tener al menos tres episodios publicados, acumular 2.000 horas de consumo en los últimos 30 días y contar con 1.000 oyentes únicos en ese mismo periodo. Una vez alcanzadas esas cifras, el creador puede solicitar su inscripción desde Spotify for Creators, donde el contenido pasa por una revisión antes de la aprobación definitiva.

Esteban Cifuentes, podcast Manager de Spotify para la Región Andina, aseguró que la llegada del programa a Colombia responde al crecimiento sostenido del formato en el país. “Colombia tiene una comunidad de creadores que experimenta con distintos formatos y encuentra nuevas maneras de conectar con sus audiencias. Con la llegada del Spotify Partner Program queremos acompañar esa creatividad con más herramientas y oportunidades para que puedan llevar sus ideas más lejos”.

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Para los creadores que aún están en etapas iniciales, Spotify mantiene activa en Latinoamérica una academia de podcasts de acceso abierto que se realiza de manera casi mensual. Allí se ofrecen recursos sobre mejores prácticas, análisis de audiencias y estrategias de contenido. La plataforma Spotify for Creators también pone a disposición analíticas por episodio que permiten identificar cuáles formatos o temas tienen mejor desempeño.

El esquema de monetización llega a más de 35 países, una apuesta que llega en un momento en que el consumo de podcasts en Colombia se multiplicó por cinco en cinco años.

Los usuarios Premium en Colombia verán menos interrupciones al consumir videopodcasts inscritos en el programa

Además del impacto para los creadores, el SPP modifica la experiencia de los oyentes Premium: los anuncios dinámicos se eliminan de los videos que forman parte del programa, mientras que los patrocinios incluidos directamente por los creadores se mantienen. Los oyentes también conservan la opción de consumir el contenido en formato audio o video según su preferencia.

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A nivel global, el programa ya muestra resultados concretos. Desde su lanzamiento, el consumo de videopodcasts en Spotify creció un 140% y los pagos mensuales a los shows inscritos aumentaron más de un tercio frente a enero de este año. A principios de 2026, Spotify redujo los requisitos de ingreso al SPP para facilitar el acceso a creadores emergentes.

Sobre el panorama de contenidos en Colombia, Tavara identificó el entretenimiento y el estilo de vida como los géneros de mejor desempeño, aunque señaló un crecimiento reciente en los contenidos de crimen real. Su consejo para quienes quieren comenzar es: “Empieza con tu audiencia y sé fiel a ti mismo. La autenticidad es lo que más ha hecho que los podcasts sean atractivos, que sientas que estás con un amigo teniendo una conversación”, dijo en la entrevista con Infobae.

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