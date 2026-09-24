Por qué WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares antiguos desde octubre de 2026

Desde octubre de 2026, los teléfonos con Android deberán contar con la versión 6 o posterior del sistema operativo. REUTERS/Dado Ruvic

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WhatsApp dejará de funcionar en numerosos teléfonos antiguos a partir de octubre de 2026, cuando la aplicación exija Android 6 o superior para operar con normalidad. La decisión, informada por Meta a través de sus requisitos oficiales y replicada por medios especializados, responde a la revisión periódica que la compañía realiza sobre los sistemas operativos compatibles.

La medida busca garantizar seguridad, rendimiento y la incorporación de funciones nuevas, algo que los equipos más antiguos ya no pueden sostener técnicamente.

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Requisitos mínimos de Android e iOS para usar WhatsApp

Desde octubre de 2026, los teléfonos con Android deberán contar con la versión 6 o posterior del sistema operativo para mantener acceso completo a la aplicación.

Entre los dispositivos Android que podrían perder compatibilidad con WhatsApp figuran modelos que en su momento fueron de uso masivo. REUTERS/Dado Ruvic

En el caso de los dispositivos de Apple, el cambio se dará en dos etapas. Hasta el 30 de noviembre de 2026, WhatsApp mantendrá soporte para equipos con iOS 15.1 o versiones posteriores.

A partir de esa fecha, la versión mínima exigida pasará a ser iOS 15.5, lo que dejará fuera a los iPhone que no puedan actualizarse a ese nivel.

La compatibilidad no se define por la antigüedad del modelo en sí, sino por la versión del sistema operativo instalada y la posibilidad real de actualizarla. Un teléfono lanzado hace más de una década puede seguir funcionando si recibió actualizaciones que lo llevaron al mínimo requerido.

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Un celular con el logo de WhatsApp destaca mientras figuras humanas difusas observan al fondo, insinuando vigilancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modelos de celulares que quedarían sin soporte

Entre los dispositivos Android que podrían perder compatibilidad con WhatsApp figuran modelos que en su momento fueron de uso masivo. La lista incluye al Samsung Galaxy S3, el Galaxy S4 Mini, el Galaxy Note 2, el Galaxy Core y el Galaxy Trend Lite.

También aparecen el Motorola Moto G de primera generación y el Moto E de primera generación, junto con varios modelos de LG: el Optimus G, el Optimus L5, el Optimus L7, el Optimus F7 y el Lucid 2.

Se suman además el Nexus 4, el LG G2 Mini y dos equipos de Sony, el Xperia Z y el Xperia SP. Meta aclara que algunos de estos modelos podrían conservar el acceso si en su momento recibieron actualizaciones posteriores del sistema operativo, por lo que recomienda revisar la versión instalada antes de dar por perdida la compatibilidad.

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FOTO DE ARCHIVO. Un hombre posa con un smartphone delante del logo de Whatsapp mostrado en esta ilustración el 14 de septiembre de 2017. REUTERS/Dado Ruvic

Por qué Meta retira el soporte a los celulares antiguos

La compañía sostiene que la actualización de requisitos responde a que los dispositivos más viejos suelen dejar de recibir parches de seguridad y no cuentan con la capacidad técnica necesaria para ejecutar funciones nuevas.

Herramientas como las capacidades vinculadas a inteligencia artificial, las videollamadas mejoradas y las medidas ampliadas de protección de datos demandan recursos de procesamiento y memoria que los teléfonos lanzados hace más de diez años ya no pueden ofrecer.

Por eso, mantener el soporte para esos equipos implicaría un riesgo de seguridad y una limitación funcional que Meta busca evitar con estas revisiones periódicas.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Whatsapp logo is seen in this illustration taken, August 22, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Qué hacer antes de perder el acceso a WhatsApp

Ante la actualización de requisitos, Meta recomienda a los usuarios realizar una copia de seguridad de los chats, fotos, videos y documentos almacenados en la aplicación antes de que se aplique el cambio.

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Para saber si un teléfono seguirá siendo compatible, es necesario ingresar en la configuración del dispositivo y verificar qué versión de Android o iOS tiene instalada.

Si el equipo no puede actualizarse a los requisitos mínimos exigidos por WhatsApp, la única alternativa para conservar el acceso pleno a la aplicación será migrar a un dispositivo más reciente.