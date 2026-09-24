Honduras

Luis Palma pide unidad a la selección de Honduras: "Ahora tenemos que estar más unidos que nunca"

El delantero hondureño regresó de Polonia para incorporarse a la convocatoria de cara a cuatro compromisos en la Nations League, tras la eliminación mundialista que dejó heridas entre jugadores y aficionados

Luis Palma regresó a Honduras procedente de Polonia para sumarse a la convocatoria de la selección nacional. (Imagen de cortesía)
Luis Palma regresó a Honduras procedente de Polonia para sumarse a la convocatoria de la selección nacional. (Imagen de cortesía)
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Luis Palma regresó a Honduras para sumarse a la selección con el pedido de una mayor unidad antes de los cuatro partidos que afrontará el equipo en la Nations League, luego de que la eliminación del proceso anterior dejara una herida todavía abierta entre los jugadores y los aficionados.

El atacante llegó al país procedente de Polonia y fue recibido por seguidores que le solicitaron fotografías antes de incorporarse a la convocatoria. Palma dijo sentirse “muy alegre, muy contento, orgulloso nuevamente de estar acá en la Selección”, según Diario Diez.

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El futbolista afirmó que el plantel está dispuesto a responder a las exigencias de la nueva etapa bajo el cuerpo técnico de José Molina. “Siento que vamos a dar todo por el todo ahorita en estos cuatro partidos”, sostuvo.

Palma valoró el trabajo realizado hasta ahora por los entrenadores y aseguró que los jugadores están a disposición de sus decisiones. También señaló que la convocatoria combina futbolistas jóvenes con otros de mayor recorrido.

“Ilusionarnos y creer. Creo que esa es la palabra: creer en nosotros mismos, creer que podemos hacer grandes cosas en esta Selección”, expresó. Para el delantero, esa confianza debe sostener el intento de alcanzar los próximos objetivos deportivos.

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La unidad como lección tras la eliminación mundialista

La ausencia en el Mundial fue el principal aprendizaje que Palma identificó al recordar el ciclo anterior. El jugador consideró que el grupo necesita reforzar sus vínculos dentro y fuera de la cancha para no repetir el desenlace.

Tras arribar desde Polonia, el futbolista catracho se integró a los entrenamientos del equipo nacional con la meta firme de competir al máximo nivel en sus cuatro cruces de la Nations League. (Cortesía: FFH)

“Unidad, creo que eso fue fundamental. Ahora tenemos que estar más unidos que nunca”, afirmó. Consultado sobre si el plantel había carecido de cohesión, respondió que el desafío consiste en estar “más unidos, más unidos” en todos los aspectos, tanto futbolísticos como extrafutbolísticos.

El delantero admitió que no haber clasificado “dolió mucho”, pero señaló que quienes integran la actual lista deben asumir la responsabilidad de aprovechar su oportunidad. “Dar el máximo, el 100 % en cada partido, en cada entrenamiento”, planteó.

Palma aclaró que futuras convocatorias podrían incorporar a otros jugadores, aunque remarcó que el plantel actual debe mantener una mentalidad competitiva y una entrega total. “Eso está en la mente de nosotros: creer que sí se puede”, dijo.

Durante su paso por el club, explicó, recibió el respaldo de su entrenador para incorporarse a la selección. El técnico les deseó suerte y les pidió que regresaran en óptimas condiciones físicas para retomar la actividad con el equipo.

El pedido a los aficionados que perdieron la confianza

Palma reconoció que una parte de la afición hondureña conserva desconfianza y dolor por el resultado del ciclo anterior. Lejos de cuestionar las críticas, sostuvo que son una reacción comprensible cuando una selección no logra clasificar a un Mundial.

La nómina actual de la selección hondureña combina la presencia de futbolistas jóvenes con jugadores de experiencia. Chris Richards REUTERS/Tony O Brien
La nómina actual de la selección hondureña combina la presencia de futbolistas jóvenes con jugadores de experiencia. Chris Richards REUTERS/Tony O Brien

“Es normal que nos critiquen, que cuando las cosas no nos salen van a comentar de todo”, afirmó. El futbolista aseguró que el plantel escucha los cuestionamientos necesarios y que también realiza una autocrítica sobre su rendimiento.

El atacante pidió a los seguidores que acompañen al equipo en los próximos compromisos. “Que crean, que sigan creyendo en nosotros, en esta Selección”, expresó.

Palma advirtió que el nuevo grupo puede atravesar derrotas, empates y triunfos, pero sostuvo que el objetivo debe mantenerse por encima de cada resultado. La meta de la convocatoria es competir en la Nations League.

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