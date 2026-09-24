Crimen y Justicia

Detuvieron a un falso mentalista en Santa Fe: le dijo a una mujer que su familia tenía un “maleficio” y la estafó por miles de dólares

La víctima, de 69 años, le entregó 25 mil dólares luego de que el acusado le prometiera viajar a Roma para realizar un supuesto ritual y revertir la “maldición”

Santa Fe estafas
El fiscal lo imputará por el delito de defraudación
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La Policía de Santa Fe detuvo a un falso mentalista de 44 años, identificado como H.D.P., quien está acusado de haber estafado a una mujer de 69 años por 300 mil pesos y 25 mil dólares. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que el hombre le había manifestado a la víctima que su familia tenía un “maleficio”. Bajo esa premisa, se ofreció para realizar trabajos y viajes para revertir la situación.

Todo comenzó cuando la mujer escuchó en un programa de una radio de la localidad de Sarmiento que iba a ir un supuesto mentalista. Interesada, se comunicó con él y acordaron un encuentro en el domicilio de la víctima.

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De acuerdo con el relato de la denunciante, el hombre le dijo durante esa visita que le habían hecho “magia negra” y le ofreció cirios pascuales -velas de cera que se bendicen y se encienden durante la Vigilia Pascual en la noche del Sábado Santo- para proteger a su familia del “maleficio”.

La mujer confió en su relato y compró tres cirios. Según pudo saber este medio de fuentes cercanas al caso, la víctima pagó 100 pesos por cada uno. Sin embargo, la estafa no terminó allí. Tiempo después, el “brujo” volvió a aparecer en su casa y le dijo que tenían que ir al cementerio.

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Santa Fe estafas
Los efectivos de la PDI llevaron a cabo un allanamiento en un domicilio ubicado en la calle Alfonsina Storni al 6000

Durante su recorrido por el lugar, H.D.P. agarró unas cintas que se encontraban en una lápida y le manifestó que debía viajar a Roma para bendecirlas y así terminar con la maldición que pesaba sobre su familia. Sin embargo, para llevar a cabo la travesía necesitaba dinero.

Con la fe de que se iba a deshacer el maleficio, le entregó tres mil dólares y luego, otros 22 mil más. Desde un principio, el acusado le dijo a la víctima que bajo ningún punto de vista debía contarle a sus hijos, ya que ellos también estaban “engualichados”.

A pesar de las órdenes del “brujo”, la mujer le contó a sus hijos, quienes la hicieron entrar en razón y le explicaron que debía realizar la denuncia por estafa.

El martes, tras tomar conocimiento de los hechos, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe llevaron a cabo un allanamiento en un domicilio ubicado en la calle Alfonsina Storni al 6000.

Santa Fe estafas
Los agentes secuestraron un Peugeot color gris

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un Peugeot color gris, un teléfono celular, un maletín con cartas de tarot, velas, imágenes religiosas, cuadernos, sahumerios y demás elementos de interés para la investigación. Asimismo, detuvieron al falso mentalista, quien permanece alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia.

La causa quedó en manos del fiscal Alejandro Benítez, del Ministerio Público de la Acusación. Fuentes judiciales detallaron que se espera que la próxima semana el fiscal impute al acusado, quien no cuenta con antecedentes penales, por el delito de defraudación, que contempla penas de entre un mes y seis años de prisión. Además, se espera que, durante la audiencia de la semana que viene, Benítez solicite la prisión preventiva del acusado.

Por otro lado, las fuentes consultadas por este medio señalaron que al tratarse de un ataque al patrimonio puede ser negociable. Esto quiere decir que las partes involucradas pueden llegar a un acuerdo mutuo para resolver el problema sin la necesidad de ir a un juicio o aplicar una pena de prisión. Desde la familia de la víctima le solicitan al acusado que les devuelva el dinero. De lo contrario, pedirán que quede preso.

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