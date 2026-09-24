Asamblea aprueba una exoneración del impuesto sobre la renta para artistas salvadoreños durante cinco años

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la exención del Impuesto sobre la Renta para artistas salvadoreños por un período de cinco años. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)

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La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles, con 58 votos, una disposición transitoria que exime del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) a artistas salvadoreños por los ingresos que reciban de los servicios artísticos o por la venta de obras de arte. La medida tendrá una vigencia de cinco años y fija topes distintos para personas naturales y jurídicas.

La disposición establece que las personas naturales podrán acceder al beneficio por rentas anuales desde USD 0.01 hasta USD 15,000. En el caso de las personas jurídicas vinculadas con actividades artísticas, la exoneración comprenderá ingresos desde USD 0.01 hasta USD 25,000.

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Dicha medida se aplicará al cierre de cada ejercicio fiscal, cuando corresponda liquidar el impuesto, y no de forma individual sobre cada factura, pago o presentación. De ese modo, el cálculo tomará en cuenta la ganancia anual de los contribuyentes alcanzados por la normativa.

La medida fija un tope de ingresos anuales exonerados de 15.000 dólares para personas naturales y 25.000 dólares para personas jurídicas. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)

Además, uno de los cambios previstos consiste en que quienes contraten servicios artísticos o compren obras no deberán practicar retenciones del Impuesto sobre la Renta cuando el artista acredite su condición. Las entidades pagadoras, de todos modos, deberán informar a la Administración Tributaria los montos abonados mediante los formularios que disponga esa institución.

La vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suecy Callejas, recordó que en 2021 se aprobó una norma para que los integrantes del sector artístico solicitaran la devolución de las retenciones efectuadas sobre sus ingresos, luego de presentar la declaración tributaria correspondiente.

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“El sector artístico debe ser considerado como una actividad profesional”, sostuvo Callejas durante el debate legislativo. La diputada señaló que detrás de cada presentación, concierto u obra existen años de formación, disciplina, inversión y esfuerzo.

La exención alcanzará a servicios y venta de obras de arte

El beneficio abarca los ingresos derivados de actividades artísticas desarrolladas por salvadoreños en sus distintas especialidades. Entre los beneficiarios se encuentran músicos, productores, bailarines, gestores culturales, escritores, actores, directores y payasos, de acuerdo con la información divulgada por el órgano legislativo.

La iniciativa busca que los artistas dispongan de una mayor proporción de sus recursos para financiar su preparación, impulsar proyectos y sostener la producción cultural. También plantea que la actividad artística tiene incidencia en el desarrollo económico y cultural de El Salvador.

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Músicos, actores, escritores, bailarines, directores y gestores culturales salvadoreños están comprendidos entre los beneficiarios de la medida. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)

La diputada Sharon Salazar afirmó que la medida permitirá que el gremio cuente con mayor disponibilidad de recursos para continuar su formación y mantener activa la creación artística en el país.

El documento aprobado sustituye la disposición transitoria emitida en 2021, que también concedía un beneficio fiscal al sector. La nueva normativa incorpora un esquema que define los montos máximos de la exoneración y establece que los contratantes o compradores deberán informar los pagos realizados, aunque no apliquen retenciones.

La disposición tendrá una duración de cinco años a partir de su entrada en vigencia. La misma comenzará después de su publicación en el Diario Oficial, paso necesario para que la exoneración pueda aplicarse en los ejercicios fiscales correspondientes.

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La norma se apoya en el reconocimiento de que la riqueza artística forma parte del patrimonio cultural salvadoreño y plantea la necesidad de generar condiciones para la profesionalización y sostenibilidad de quienes trabajan en el sector.