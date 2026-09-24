Guatemala

Asalto en Guatemala terminó en caos: un sospechoso muerto entre un camión, un herido y un supuesto cómplice fugado

Edy Moisés Calderón Pocor, de 28 años, recibió un disparo en el tórax mientras conducía por la calzada Roosevelt. El incidente obligó a cerrar dos carriles y a desviar el tránsito hacia rutas alternas.

Edy Moisés Calderón Pocor sufrió una herida de bala en el tórax durante el ataque y fue trasladado al hospital IGSS 7-19.
Un presunto asaltante de 25 años murió en la calzada Roosevelt tras chocar en motocicleta contra un camión y un automóvil. (Bomberos Municipales de Guatemala)
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Un presunto motoladrón murió en un confuso accidente donde la motocicleta en la que viajaba fuera colisionada durante un supuesto intento de asalto a un automovilista. El episodio dejó además a un conductor herido de bala y provocó cierres vehiculares parciales.

El hecho ocurrió este miércoles 23 de septiembre en la calzada Roosevelt, en la zona 11; una de las rutas más congestionadas de Ciudad de Guatemala y que, regularmente, es punto de asaltos por parte de personas que se conducen en motocicletas.

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La versión preliminar de la Policía Nacional Civil indica que dos personas que se desplazaban en motocicleta estarían vinculadas con un asalto al conductor de un vehículo, cuando fueron impactadas por un camión.

Uno de los motociclistas murió en el lugar con politraumatismos. Era un hombre de unos 25 años. Su cuerpo quedó prensado entre un camión y el vehículo de la persona que minutos antes había recibido disparo durante un asalto, supuestamente por los hombres que viajaban en la moto involucrada en el accidente.

Un presunto asaltante quedó prensado entre un camión y un vehículo sedán luego de un accidente de tránsito que inició con un ataque armado ocurrido en la calzada Roosevelt de la Ciudad de Guatemala. (Bomberos Municipales de Guatemala)

El segundo sospechoso del asalto y que se conducía en la motocicleta huyó hacia el bulevar Liberación, de acuerdo con informes de la Policía Nacional Civil.

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Tal el incidente, dos carriles del lado izquierdo quedaron cerrados en dirección al norte, mientras el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizaban las diligencias.

Amílcar Montejo, jefe de Comunicación de Empresa Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala, pidió a los conductores utilizar vías alternas y explicó que pueden utilizar como alternativas la calzada Roosevelt hacia Plaza Mariachis, la 13 calle con paso bajo la calzada Aguilar Batres y la conexión entre el Periférico, la Universidad de San Carlos y la colonia La Reformita.

Un presunto asaltante de 25 años murió en la calzada Roosevelt tras chocar en motocicleta contra un camión y un automóvil.
Uno de los presuntos asaltantes, de unos 25 años, falleció en el lugar, el otro logró escapar. (Bomberos Municipales de Guatemala)

El incidente ocurrió en la calzada Roosevelt y 1.ª avenida, en el sector conocido como la cuchilla de El Trébol.

El conductor baleado y los vehículos bajo investigación

En el mismo punto fue atendido Edy Moisés Calderón Pocor, de 28 años, quien sufrió una herida con proyectil dearma de fuego en el tórax.

La Policía Nacional Civil detalló que el hombre se movilizaba en el vehículo que habría sido objeto del asalto y fue trasladado al Hospital de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, conocido como IGSS 7-19.

Bomberos Municipales indicaron que el herido conducía un automóvil gris con placas P 961LPY. Tras recibir el impacto de bala, el conductor perdió el control y chocó contra un tráiler, una colisión que dejó perforado el parabrisas delantero.

Un presunto asaltante de 25 años murió en la calzada Roosevelt tras chocar en motocicleta contra un camión y un automóvil.
El automóvil del conductor agredido chocó contra un tráiler tras el disparo e impactó contra los asaltantes, uno de ellos quedó prensado entre el camión y el vehículo y falleció. (Bomberos Municipales de Guatemala)

En la escena quedaron un camión Kia Bongo III y un automóvil Honda Civic, ambos involucrados en el accidente vehicular. Mientras que a un lado del motorista fallecido agentes policiales también localizaron una pistola negra con una tolva que contenía municiones y una munición útil sobre la cinta asfáltica.

La Policía Municipal de Tránsito de Guatemala reguló el paso en dirección al oriente y recomendó evitar el sector mientras fiscales y agentes procesaban el lugar. Las autoridades mantenían bajo investigación las circunstancias en las que se produjeron los disparos, el choque y la muerte del motociclista.

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