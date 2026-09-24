Meta lanza gafas de realidad virtual que hacen llamadas con hologramas

Video demostrativo del uso de las Meta VR Glasses con llamadas holográficas. (Captura/Meta)

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Meta presentó Meta VR Glasses, unas gafas de realidad virtual que permiten realizar videollamadas mediante avatares holográficos de cuerpo completo y que combinan funciones de entretenimiento con un asistente de inteligencia artificial integrado. El anuncio se realizó durante el evento Connect de la compañía, donde el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, definió el dispositivo como un punto de inflexión tras un período en el que la empresa redujo su producción de equipos de realidad virtual.

“Este es un avance”, señaló Zuckerberg antes de mostrar el producto. El directivo explicó que la compañía identificó una demanda por experiencias con hologramas, pero también resistencia de los usuarios a utilizar cascos voluminosos. “Hemos construido un nuevo tipo de dispositivo de realidad virtual que ofrece la misma sensación de presencia e inmersión, con pantallas de alta resolución y visión del entorno, en un formato de gafas por primera vez”, afirmó.

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Un formato cinco veces más liviano que el Quest 3

Según la compañía, las gafas son cinco veces más livianas que el Meta Quest 3 y adoptan una apariencia más cercana a la de unas gafas convencionales que a la de los cascos que la empresa había comercializado hasta ahora. El dispositivo está fabricado en aleación de magnesio y funciona con un procesador Snapdragon Reality Elite, de Qualcomm.

Como se ve en esta demostración en vivo, los avatares holográficos replican en tiempo real las expresiones del usuario durante las videollamadas. (Captura/Meta)

La energía del equipo proviene de una unidad de cómputo externa, similar a un control remoto, que también cumple la función de batería y que el usuario puede guardar en el bolsillo para utilizar las gafas fuera del hogar. El sistema admite carga rápida por cable de 45 vatios y ofrece hasta tres horas de reproducción continua de contenido multimedia en alta resolución con una sola carga.

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Avatares holográficos para videollamadas

La función que la compañía describió como más distintiva es la de los avatares holográficos de cuerpo completo, presentados como versiones digitales fotorrealistas del usuario que replican sus expresiones y reacciones en tiempo real durante videollamadas sin necesidad de usar las manos. Esta representación se muestra incluso cuando el interlocutor participa de la llamada desde una computadora o un teléfono, sin importar la aplicación de videollamadas que utilice.

Las gafas permiten vincularse de forma inalámbrica o mediante cable USB-C con computadoras Mac o Windows y ofrecen visualización de paso a través (passthrough) en color completo. La navegación por el sistema operativo puede realizarse con gestos de cabeza, gestos de manos o movimientos oculares, y el conjunto del software está organizado en torno a un agente de inteligencia artificial incorporado, Meta AI, que responde a comandos de voz para tareas como iniciar la reproducción de una película.

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El dispositivo es cinco veces más liviano que el Meta Quest 3 y adopta forma de gafas convencionales. (Reuters)

Pantallas micro-OLED y certificación IMAX

El dispositivo incorpora una pantalla denominada 5K Infinite Display, construida con paneles micro-OLED que ofrecen 37 píxeles por grado, junto con compatibilidad con Dolby Vision y audio Dolby Atmos. Meta presentó el producto como el primer dispositivo de realidad virtual con certificación IMAX Enhanced, lo que según la empresa habilita una relación de aspecto ampliada propia de la experiencia de proyección IMAX.

Las gafas también admiten contenidos en 3D, incluidas producciones que integran el espacio físico del usuario en la reproducción. Meta detalló un acuerdo con Disney para que, a partir de noviembre, los usuarios de Disney+ puedan transmitir en 3D determinadas películas, entre ellas algunas de Marvel, con entornos inmersivos, efectos dinámicos y audio espacial que transforman la proyección en una experiencia similar a un videojuego de realidad virtual.

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Catálogo de videojuegos y plataformas de streaming

Al momento de su lanzamiento, el dispositivo contará con más de 75 videojuegos operables mediante gestos de manos, además de acceso a la biblioteca completa de Meta Quest y a cientos de títulos adicionales a través de Xbox Cloud Gaming, con compatibilidad para controles de terceros.

Meta VR Glasses obtuvo la certificación IMAX Enhanced, una primicia entre los dispositivos de realidad virtual. (Reuters)

En el plano del entretenimiento audiovisual, Meta incorporó aplicaciones como Prime Video, YouTube, AMC+ y Tubi, mientras que Peacock, HBO Max y Paramount+ llevan por primera vez sus catálogos de contenido en 3D a un dispositivo de realidad virtual.

De acuerdo con la compañía, el producto estará disponible a partir de la próxima primavera boreal, con un precio inicial de USD 1,299.99.