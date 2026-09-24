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Natalie Pérez reveló la oportunidad que dejó pasar con una estrella de Hollywood: "Lo enamoré, era mi permitido"

La artista recordó su encuentro con el actor estadounidense y reveló el problema que le generó con su entonces novio

La anécdota de Natalie Pérez con Ashton Kutcher que complicó a su exnovio
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Natalie Pérez recordó una anécdota con una famosa estrella de Hollywood durante su paso por Sería Increíble, el programa de Olga. La actriz y cantante contó que se fotografió con un actor estadounidense en una fiesta de Netflix y aseguró que aquel episodio generó un conflicto con la pareja que tenía entonces.

Sentí que lo enamoré un poco, la verdad que sí. No estuve con él porque estaba de novia. No saben el problema que me trajo con mi novio de ese momento”, dijo Natalie Pérez entre risas, al referirse a Ashton Kutcher. Según relató la invitada, el actor integraba la lista de “permitidos” que había acordado con su pareja, aunque aclaró que decidió respetar la relación.

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La artista mostró al aire una selfie que conservaba de aquel encuentro y explicó que se produjo en un evento organizado por Netflix, después de su regreso de una estadía de cuatro meses en Brasil.

Solo le pedí la foto, yo estaba muy nerviosa. Me estaba cruzando con el amor de mi vida”, recordó. Pérez también bromeó con el estado físico en el que llegó a la fiesta: “Venía de estar cuatro meses en Brasil caminando todos los días, estaba re trabada”.

Primer plano de Natalie Pérez, una mujer de cabello oscuro recogido, usando un chal azul, un collar dorado y pendientes de aro, con expresión serena y fondo oscuro
Natalie Pérez explicó que Ashton Kutcher formaba parte de la lista de permitidos acordada con su pareja

Durante el programa, la cantante dio detalles de la pose que compartieron para la imagen. “Él me agarró un poco más abajo de la cintura, fue muy sexy”, afirmó sobre el contacto del intérprete de películas como Efecto mariposa y Sin compromiso.

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Pérez sostuvo que la situación incomodó a su entonces novio, pese a que Kutcher formaba parte de los acuerdos de pareja que tenían. La anécdota quedó como uno de los recuerdos que la artista decidió compartir con el equipo de Olga.

La anécdota con Ashton Kutcher no fue la única oportunidad vinculada a figuras reconocidas que Natalie Pérez decidió dejar pasar. Meses antes, la actriz contó en Vuelta y Media, el ciclo de Urbana Play 104.3 FM conducido por Sebastián Wainraich, Julieta Pink y Pablo Fábregas, que rechazó participar en El secreto de sus ojos, la película de Juan José Campanella que obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera en 2010.

Ante la consulta de Wainraich sobre un proyecto que hubiera declinado y luego se convirtiera en un éxito, Pérez recordó la propuesta y aseguró que no se arrepintió de haberla rechazado. La razón, explicó, fue que el personaje requería aparecer desnuda.

Natalie Pérez contó en el programa de Olga su encuentro con el actor estadounidense Ashton Kutcher en un evento de Netflix (REUTERS/Yara Nardi)
Natalie Pérez contó en el programa de Olga su encuentro con el actor estadounidense Ashton Kutcher en un evento de Netflix (REUTERS/Yara Nardi)

El papel era el de Liliana Colotto, la mujer cuyo asesinato pone en marcha la investigación central de la historia. “Era la única escena”, señaló la actriz. Según relató, desde la producción le propusieron utilizar otro cuerpo para esas tomas, pero tampoco aceptó: “Es lo mismo. La gente igual va a pensar que es el mío”.

El momento más recordable del ida y vuelta en Vuelta y Media llegó cuando Pink le señaló que, al rechazar ese papel, también había resignado la chance de tener un Oscar. La respuesta de Pérez fue irónica al límite: “Claro. Mirá qué boluda. No me di cuenta. Por hacer de muerta”. La frase cerró el tema con más humor que nostalgia.

El personaje finalmente fue interpretado por Carla Quevedo, quien tenía 21 años y debutó en cine con esa producción. Más tarde integró el elenco de la miniserie de HBO Show Me a Hero, junto a Oscar Isaac, y encarnó a Alicia Muñiz en Monzón.

El secreto de sus ojos estuvo protagonizada por Ricardo Darín y Soledad Villamil, con Guillermo Francella y Pablo Rago en papeles centrales. La película adaptó la novela La pregunta de sus ojos, de Eduardo Sacheri, quien escribió el guion junto a Campanella.

La producción superó los 2,5 millones de espectadores en los cines argentinos y fue la segunda película del país en obtener el Oscar a la mejor película extranjera, después de La historia oficial, premiada en 1985. También recibió nominaciones a los premios BAFTA y César en esa categoría.

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