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La irónica reacción de Wanda Nara después de su insulto a Karina Iavícoli: “¡Uy!”

El tenso móvil durante la presentación de MasterChef Celebrity el martes terminó en un ácido posteo de la conductora

Wanda Nara protagonizó un cruce mediático con la periodista Karina Iavícoli durante un móvil en vivo (Video: LAM, América TV)
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Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática después de un tenso cruce con la panelista Karina Iavícoli durante un móvil de LAM (América TV), que terminó con un insulto al aire que la propia conductora eligió compartir con ironía en sus redes sociales. “Uy, quedó abierto el mic”, escribió Nara en sus historias de Instagram, junto al video del momento en el que se la escucha lanzar una frase despectiva contra la periodista una vez finalizada la entrevista.

El episodio se produjo en el marco de la presentación oficial de MasterChef Celebrity, el reality gastronómico que la empresaria conducirá en su nueva edición por Telefe. La nota había comenzado con preguntas centradas en su regreso al frente del ciclo y en la continuidad de su vínculo con Martín Migueles, luego de que él le enviara un ramo de flores. Fue en ese contexto que Ángel de Brito indagó sobre el estado de la relación, sin obtener de la conductora una respuesta concreta sobre si el noviazgo seguía en pie.

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El giro decisivo llegó cuando Iavícoli tomó la palabra para consultarle por la denuncia del Banco Central contra Migueles, vinculada a operaciones superiores a 250 millones de dólares durante el período del cepo cambiario. La pregunta generó un cambio inmediato en el tono del intercambio. “No tengo nada que ver con las cuestiones legales de mis parejas o exparejas”, respondió Nara, visiblemente incómoda con el rumbo que había tomado la charla.

La empresaria utilizó sus redes sociales para difundir el video del exabrupto grabado con el micrófono abierto
La empresaria utilizó sus redes sociales para difundir el video del exabrupto grabado con el micrófono abierto

La tensión escaló cuando la panelista se dirigió también a Nora Colosimo, madre y representante de la conductora, que integra el panel de LAM los martes y jueves. Wanda reclamó que, al menos, la saludara antes de dirigir preguntas hacia su madre, y en medio de la discusión lanzó una frase con tono irónico: “Pero mami, agarrala de los pelos que la tenés ahí. Yo la hubiera agarrado de los pelos. Qué pesada”. El comentario marcó el punto más álgido del móvil, mientras Colosimo permanecía en el estudio sin intervenir de manera directa en el cruce.

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Antes de retirarse, la conductora aprovechó para dejar un mensaje sobre la autonomía de las mujeres frente a las decisiones de sus parejas. “Mujeres, se tienen que independizar, tienen que trabajar, vivir sus vidas y lo que hagan sus parejas, sus ex, sus novios, que lo arreglen ellos”, sostuvo, y agregó una definición sobre su vínculo con expolíticos y expresidiarios: “Si tengo que ir a tomar mate a la cárcel con algún ex, si me cae bien, iré. ¿Qué voy a hacer? Yo, ¿qué culpa tengo?”.

El desenlace del episodio se produjo minutos después, cuando Nara se despidió del móvil y se retiró hacia la fiesta de presentación del reality sin advertir que el micrófono continuaba abierto. En ese momento se la escuchó decir “esta pelotud...”, en referencia directa a Iavícoli.

Composición con una mujer rubia con micrófono a la izquierda y otra mujer rubia sentada en un sillón a la derecha.
La conductora reaccionó con ironía ante las preguntas dirigidas a su madre, Nora Colosimo, presente en el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultada al aire tras la difusión del audio, Karina rechazó que su pregunta hubiera tenido intención de agraviar a Colosimo y defendió el derecho a indagar sobre un tema que, según su planteo, resulta relevante dado el perfil público de la conductora. “La manera en la que salta, ella que suele tener bastante control, es porque le molestó lo que le pregunté. Si no te molesta algo, respondés y está todo bien”, expresó la panelista, quien remarcó además: “Una figura se construye también de escándalos, no solamente de la parte rosa. Fui respetuosa”.

Lejos de mostrarse afectada por la repercusión del cruce, Wanda decidió viralizar ella misma el momento a través de sus redes sociales. A la ironía inicial sobre el micrófono abierto, sumó un meme que circuló en Instagram sobre el episodio, con el texto “Cuando tu amiga que no labura te invita a un plan al mediodía”.

La reacción despreocupada de la conductora contrastó con las repercusiones que generó el episodio entre colegas de la profesión. Varios periodistas salieron en defensa de Iavícoli y cuestionaron la respuesta de Nara, entre ellos Yanina Latorre, quien consideró que la pregunta de la panelista sobre la situación judicial de Migueles resultaba, según sus palabras, la consulta obligada de la jornada.

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